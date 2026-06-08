EVN cảnh báo về việc lắp aptomat riêng cho điều hòa

Trong mùa nắng nóng, nhiều gia đình sử dụng điều hòa liên tục nhưng lại chưa chú ý đến một chi tiết có thể ảnh hưởng đến độ an toàn, sự ổn định của hệ thống điện trong nhà.

Lắp aptomat riêng cho điều hòa giúp giảm các sự cố ảnh hưởng hệ thống điện gia đình. Ảnh: etinco.

Nhiều địa phương trên cả nước đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm, kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh. Khi nhu cầu làm mát tăng lên, lượng điện tiêu thụ tại các hộ gia đình cũng tăng đáng kể, đặc biệt vào buổi tối.

Theo quy định về giờ cao điểm sử dụng điện của Bộ Công Thương, khung giờ từ 17h30 đến 22h các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy là thời điểm nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Đây cũng là lúc nhiều thiết bị công suất lớn như điều hòa, bình nóng lạnh hay bếp điện hoạt động cùng lúc.

Việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn khiến không ít gia đình lo ngại về nguy cơ quá tải hệ thống điện, đặc biệt trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Vì vậy, nhiều người lựa chọn lắp aptomat riêng cho điều hòa. Đây là thiết bị có khả năng tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố như quá tải hoặc chập điện, góp phần bảo vệ hệ thống điện trong gia đình. Tuy nhiên, điều hòa có thực sự cần một aptomat riêng hay không vẫn là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Nên lắp aptomat riêng

Theo khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), các thiết bị có công suất lớn như điều hòa, máy nước nóng hoặc bếp điện nên được lắp đường dây và aptomat riêng để tránh tình trạng quá tải.

Khuyến cáo này đặc biệt quan trọng trong mùa hè, khi điều hòa có thể hoạt động liên tục nhiều giờ mỗi ngày. Nếu dùng chung nguồn điện với nhiều thiết bị công suất lớn khác, tổng tải điện tăng cao có thể khiến dây dẫn nóng lên, aptomat thường xuyên ngắt hoặc làm giảm tuổi thọ của hệ thống điện.

Trong trường hợp hệ thống điện không được thiết kế phù hợp hoặc dây dẫn đã xuống cấp, tình trạng quá tải kéo dài còn có thể dẫn đến chập điện, phát sinh tia lửa điện và làm tăng nguy cơ cháy nổ.

EVN cũng khuyến nghị người dân không sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, thay thế các dây dẫn hoặc thiết bị điện đã xuống cấp.

Tương tự, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo khi lắp đặt hệ thống điện trong nhà cần tính toán tiết diện dây dẫn phù hợp, đồng thời lắp aptomat cho đường dây chính, các nhánh phụ và những thiết bị tiêu thụ điện lớn. Như vậy, việc bố trí đường điện và aptomat riêng cho điều hòa không chỉ giúp thiết bị vận hành ổn định hơn mà còn góp phần giảm nguy cơ quá tải, chập điện và các sự cố mất an toàn điện.

Lắp aptomat riêng cho điều hòa có giúp tiết kiệm điện?

Về bản chất, việc lắp aptomat riêng không làm giảm lượng điện năng mà điều hòa tiêu thụ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giải pháp này có thể giúp hạn chế phần điện năng phát sinh do thiết bị phải liên tục khởi động lại vì sự cố quá tải.

Khi điều hòa dùng chung đường điện với nhiều thiết bị công suất lớn khác, aptomat tổng có thể tự động ngắt nếu tổng công suất vượt quá khả năng chịu tải của hệ thống. Mỗi lần nguồn điện bị ngắt rồi cấp lại, điều hòa sẽ phải khởi động và làm lạnh lại từ đầu - quá trình thường tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với việc duy trì hoạt động ổn định.

Không chỉ điều hòa, các thiết bị điện có công suất lớn nên lắp aptomat riêng. Ảnh minh họa: pexels.

Bên cạnh đó, việc bị ngắt nguồn nhiều lần cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy nén và một số linh kiện bên trong thiết bị.

Vì vậy, lợi ích lớn nhất của aptomat riêng không nằm ở khả năng tiết kiệm điện trực tiếp, mà ở việc giúp hệ thống điện vận hành ổn định hơn, giảm nguy cơ quá tải và hạn chế tình trạng điều hòa phải khởi động lại ngoài ý muốn.

Ra khỏi phòng có nên tắt aptomat điều hòa?

Sau khi lắp aptomat riêng, không ít người có thói quen tắt luôn aptomat mỗi khi ra khỏi phòng với suy nghĩ sẽ tiết kiệm điện hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia điện lạnh cho rằng việc này không thực sự cần thiết nếu chỉ rời khỏi phòng trong thời gian ngắn.

Trên thực tế, khi tắt bằng điều khiển từ xa, điều hòa đã ngừng làm lạnh và chỉ tiêu thụ một lượng điện rất nhỏ ở chế độ chờ. Mức điện năng này thường không đáng kể so với lượng điện tiêu thụ khi thiết bị hoạt động. Ngoài ra, việc thường xuyên đóng ngắt aptomat cũng không mang lại nhiều lợi ích về tiết kiệm điện. Thậm chí, nếu thực hiện liên tục trong thời gian dài, tuổi thọ của aptomat có thể bị ảnh hưởng do phải đóng cắt điện thường xuyên.

Người dùng chỉ nên ngắt aptomat khi không sử dụng điều hòa trong thời gian dài như đi công tác, du lịch nhiều ngày hoặc khi cần bảo trì, vệ sinh thiết bị. Trong trường hợp chỉ ra khỏi phòng vài chục phút hoặc vài giờ, việc tắt điều hòa bằng điều khiển là đủ. Cách này vừa thuận tiện vừa không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

Người dùng chỉ nên ngắt aptomat khi không sử dụng điều hòa trong thời gian dài. Ảnh: Freepik.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh vào buổi tối, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h, việc sử dụng điều hòa hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong gia đình.

Bên cạnh các giải pháp như cài đặt nhiệt độ phù hợp hoặc hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, việc lắp đường dây và aptomat riêng cho điều hòa vẫn là giải pháp để tăng độ an toàn và ổn định trong quá trình sử dụng.