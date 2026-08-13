Sản phẩm đột phá hoàn toàn mới từ Apple

Apple được đồn đoán sẽ ra mắt kính thông minh ngay trong năm sau, song quyền riêng tư vẫn là trở ngại lớn.

Camera trên mẫu kính Meta Ray-Ban Wayfarer AI. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple đang có kế hoạch ra mắt kính thông minh đầu tiên tại hội nghị WWDC 2027. Trở ngại lớn nhất của thiết bị có thể đến từ quyền riêng tư, vấn đề chung của toàn thị trường.

"Apple đang đặt mục tiêu ra mắt kính thông minh đầu tiên tại hội nghị nhà phát triển WWDC vào tháng 6 tới, trước khi bán ra cho người dùng vào cuối 2027.

Thời điểm ra mắt cho thấy Apple kỳ vọng nhà phát triển sẽ bắt đầu xây dựng ứng dụng cho sản phẩm. Tuy nhiên, điều đó cũng mang đến thách thức khác: xoa dịu nỗi lo ngày càng lớn về quyền riêng tư trên kính thông minh tích hợp AI và camera", Gurman nhấn mạnh.

Thách thức của Apple

Dựa trên tin đồn, thiết bị đang được phát triển với tên mã N50. Ban đầu, Apple lên kế hoạch ra mắt sản phẩm cuối năm nay và lên kệ vào đầu 2027.

Theo Gurman, lý do khiến lịch ra mắt kính thông minh bị hoãn đến từ việc Apple muốn hoàn thiện thông điệp về quyền riêng tư, không chỉ về phần cứng hay phần mềm.

Điều đó cho thấy Apple có thể phát triển những tính năng giúp sản phẩm vượt trội hơn đối thủ, đặc biệt xoay quanh quyền riêng tư.

"Theo tôi được biết, các nhóm phát triển kính thông minh thuộc đội ngũ phần cứng Vision và những bộ phận khác trong công ty đều xem quyền riêng tư là ưu tiên số một.

Meta xứng đáng được ghi nhận vì tạo ra dòng kính thông minh thành công về thương mại đầu tiên, song danh tiếng xấu của họ về quyền riêng tư, dù đúng hay sai, đã trở thành gánh nặng cho thị trường", cây viết từ Bloomberg chia sẻ.

Mẫu kính thông minh do Samsung hợp tác phát triển cùng Google. Ảnh: Bloomberg.

Trên thực tế, smartphone gây rủi ro lớn hơn do khả năng chụp ảnh, quay video độ phân giải cao. Tuy nhiên, camera ẩn trên kính có thể bị lợi dụng để quay lén, ghi hình người khác mà không có sự cho phép.

Kính Meta vẫn có đèn cảnh báo khi chụp ảnh hoặc quay video. Công ty còn bổ sung tính năng vô hiệu hóa ghi hình nếu đèn bị can thiệp. Samsung cũng tích hợp các giải pháp tương tự cho mẫu kính sắp ra mắt. Đại diện công ty Hàn Quốc thừa nhận đây là "vấn đề chung của ngành" và cần ngăn chặn hành vi cố tình sử dụng kính sai mục đích.

Theo Gurman, Apple có khả năng áp dụng các biện pháp tương tự, nhưng thách thức với công ty sẽ lớn hơn. Sau nhiều năm đưa quyền riêng tư trở thành yếu tố quan trọng trên sản phẩm, Táo khuyết có thể đánh mất hình tượng nếu gia nhập thị trường thống trị bởi Meta.

"Khi ra mắt sản phẩm, Apple sẽ nhấn mạnh những khía cạnh có thể tạo khác biệt, ngoài việc chỉ đơn thuần nói về quyền riêng tư và mong muốn được tin tưởng.

Điều đó bao gồm ưu tiên xử lý dữ liệu trên thiết bị, loại bỏ các tính năng như nhận diện khuôn mặt. Apple cũng có thể tránh chế độ tương tự 'siêu cảm biến' giống Meta, vốn liên tục phân tích môi trường xung quanh người đeo, đồng thời không sử dụng video từ khách hàng để huấn luyện mô hình AI", cây viết từ Bloomberg cho biết.

Apple cũng có thể chọn hướng đi khác Meta, không thuê công ty ngoài để đánh giá cảnh quay từ kính. Tin đồn cho biết hãng còn thử nghiệm nhiều tính năng bảo vệ xoay quanh phần cứng và phần mềm, chưa xuất hiện trên các sản phẩm hiện tại.

Thời khắc quan trọng của Apple

Kể cả áp dụng biện pháp bảo vệ, vẫn có nguy cơ sản phẩm bị lợi dụng. Ví dụ gần nhất là AirTag, ra mắt lần đầu năm 2021. Tuy tính năng chính là định vị đồ đạc, AirTag nhanh chóng bị gắn với việc lén lút theo dõi người khác.

"Tương tự, sẽ có một số người lạm dụng kính tích hợp camera. Apple có thể cần nhiều năm cập nhật phần mềm, hoàn thiện chính sách, hợp tác với cơ quan quản lý và thực thi pháp luật để ngăn chặn các vấn đề, tương tự cách tiếp cận với AirTag", Gurman nhận định.

Nếu giải quyết thành công vấn đề quyền riêng tư, kính thông minh Apple sẽ có sức hút lớn. Những tính năng được mong đợi như trợ lý Siri, thời lượng pin cả ngày, phát nhạc hay gọi điện mà không cần AirPods. Trong khi đó, loạt tính năng AI hứa hẹn giúp người dùng nhận biết môi trường và di chuyển dễ dàng hơn.

Theo cây viết từ Bloomberg, một giải pháp cho vấn đề quyền riêng tư là loại bỏ hoàn toàn camera. Dù thiếu bộ phận này, kính thông minh vẫn có thể vận hành AI, phát âm thanh và gọi điện. Tin đồn cho biết Apple đã thử nghiệm một phiên bản kính không tích hợp camera trong quá trình phát triển.

Kính thông minh Meta Ray-Ban được xem là ví dụ ban đầu cho thiết bị AI thực thụ. Ảnh: Bloomberg.

Apple cũng tính đến khả năng giữ camera, nhưng không cho phép chụp ảnh hay quay video. Trong trường hợp này, camera chỉ hỗ trợ quan sát thế giới xung quanh và cung cấp dữ liệu cho AI. Điều này tương tự ý tưởng tích hợp camera lên AirPods và chế độ Visual Intelligence của iPhone.

Tuy nhiên, Gurman cho rằng các giải pháp trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn của kính thông minh. Người dùng có thể không được trải nghiệm lại góc nhìn thứ nhất về một số khoảnh khắc đáng nhớ, yếu tố giúp kính Meta phổ biến.

AI của Apple cũng chưa đủ tốt để trở thành tính năng chủ đạo cho một sản phẩm hoàn toàn mới. Điều đó khiến khả năng hạn chế tính năng camera trên kính khó xảy ra.

"Apple đang bước vào một trong những chu kỳ sản phẩm quan trọng nhất lịch sử. Làn sóng thiết bị ra mắt năm 2027 sẽ bao gồm chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm, iPhone gập thế hệ 2, loạt sản phẩm gia đình, AirPods và máy tính Mac mới.

Điều cuối cùng Apple muốn là những sản phẩm quan trọng này không bị lu mờ bởi quyền riêng tư", Gurman nhấn mạnh.