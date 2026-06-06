Kiểm tra ngay điều này để tránh mất tiền oan sửa điều hòa

Nhiều người lầm tưởng điều hòa không làm lạnh là dấu hiệu hết gas. Thực tế, tình trạng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác, khiến không ít người tốn kém hàng triệu đồng.

Chi phí nạp gas điều hòa có thể lên đến hàng triệu đồng. Nguồn ảnh: Quantrimang

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa tăng mạnh. Trên các hội nhóm Facebook hay Threads, không khó để bắt gặp những bài đăng tìm thợ nạp gas điều hòa vì cho rằng điều hòa nhà mình không làm lạnh.

Theo ghi nhận trên website hệ thống Điện máy Xanh, chi phí nạp gas điều hòa hiện có nhiều mức giá khác nhau. Dịch vụ nạp bổ sung (khi điều hòa vẫn còn một phần gas)có giá từ 20.000 đồng tùy lượng gas cần bơm thêm, trong khi nạp mới hoàn toàn có thể lên tới 1,5 triệu đồng mỗi máy.

Các mức giá này thường áp dụng với điều hòa Inverter dùng khí gas R32 phổ biến nhất hiện nay nhờ hiệu suất làm lạnh sâu, bảo vệ môi trường, nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật nạp và thiết bị đo lường cực kỳ khắt khe.

Tuy nhiên, sự thật là không phải khi nào điều hòa không làm mát cũng đến từ việc hết khí gas.

Lầm tưởng dùng nhiều thì hao gas

Khi điều hòa không làm lạnh, nhiều người thường cho rằng thiết bị đã hết gas và cần nạp thêm. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự có thể nằm ở những lỗi đơn giản mà người dùng thường bỏ qua.

Về nguyên lý hoạt động, gas điều hòa được lưu thông trong một hệ thống khép kín. Do đó, nếu thiết bị được lắp đặt đúng kỹ thuật và không xảy ra rò rỉ, lượng gas bên trong gần như không thay đổi trong suốt quá trình sử dụng. Trong nhiều trường hợp, gas có thể duy trì ổn định trong vòng 7-10 năm hoặc lâu hơn.

Người dùng nên kiểm tra ống đồng để phát hiện dấu hiệu rò rỉ trước khi quyết định nạp thêm gas cho điều hòa. Nguồn ảnh: Meta.vn

Điều hòa chỉ thực sự hết gas khi xảy ra sự cố rò rỉ. Nguyên nhân có thể do các đường ống nối cục nóng và cục lạnh (ống đồng) bị gập gãy, thủng do rỉ sét hoặc ngoại lực tác động nên khí thoát ra ngoài, dẫn đến máy không lạnh.

Nếu nguyên nhân thực sự là đường ống bị rò rỉ nhưng không được xử lý triệt để, việc bơm thêm gas chỉ là giải pháp tạm thời. Sau một thời gian, lượng gas mới nạp sẽ tiếp tục thất thoát và điều hòa lại rơi vào tình trạng làm lạnh kém.

Thủ phạm thực sự khiến điều hòa "đình công"

Trước khi vội kết luận điều hòa hết gas, người dùng nên kiểm tra các nguyên nhân phổ biến dưới đây bởi nhiều trường hợp hoàn toàn có thể tự khắc phục mà không cần gọi thợ sửa chữa.

1. Lưới lọc bám bụi dày

Đây là nguyên nhân thường gặp nhất khiến điều hòa làm lạnh kém. Sau thời gian dài sử dụng, bụi bẩn bám trên lưới lọc sẽ cản luồng khí lạnh thổi ra ngoài. Do đó, nhiều người lầm tưởng điều hòa đã yếu hoặc hết gas.

Cách xử lý: Người dùng có thể tự tháo lưới lọc để vệ sinh hoặc liên hệ dịch vụ vệ sinh điều hòa. Nếu sau khi vệ sinh, máy làm lạnh bình thường trở lại thì không cần kiểm tra hay nạp thêm gas.

2. Cục nóng không thể tản nhiệt

Nếu cục nóng bị nắng chiếu trực tiếp, đặt trong không gian quá bí hoặc bị che kín bởi các vật dụng xung quanh, khả năng tản nhiệt sẽ giảm đáng kể, khiến điều hòa làm lạnh kém.

Cách xử lý: Hãy kiểm tra khu vực xung quanh cục nóng, dọn các vật cản và đảm bảo không gian thông thoáng. Nếu phải gọi kỹ thuật viên, hãy yêu cầu kiểm tra khả năng tản nhiệt của cục nóng trước khi kết luận máy thiếu gas.

3. Hỏng tụ điện hoặc block máy nén

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, cục nóng phải hoạt động liên tục nên tụ điện hoặc block máy nén có thể gặp sự cố. Khi đó điều hòa vẫn có điện, quạt vẫn chạy nhưng khả năng làm lạnh giảm hoặc mất hoàn toàn.

Tụ điện điều hòa sẽ bị quá tải nếu hoạt động liên tục trong mùa nóng. Nguồn ảnh: Meta.vn

Cách xử lý: Người dùng nên yêu cầu kỹ thuật viên kiểm tra tụ điện, block máy nén và hệ thống điện trước khi đưa ra kết luận nguyên nhân do thiếu gas

4. Ống đồng bị đóng tuyết

Nếu quan sát thấy ống đồng nhỏ nối với cục nóng bị bám sương hoặc đóng tuyết trắng bất thường, đây có thể là dấu hiệu hệ thống đang thiếu gas.

Tuy nhiên, gas điều hòa là hệ thống khép kín. Vì vậy, người dùng cũng cần kiểm tra đường ống nối giữa cục nóng và cục lạnh xem có dấu hiệu rò rỉ hay hư hỏng hay không.

Cách xử lý: Hãy yêu cầu kỹ thuật viên tìm vị trí rò rỉ và khắc phục trước khi nạp gas. Việc chỉ bơm thêm gas mà không xử lý điểm rò sẽ khiến gas tiếp tục thất thoát. Người dùng sẽ phải tốn thêm các chi phí sửa chữa sau đó

5. Điều hòa báo lỗi hoặc cục nóng không tỏa nhiệt

Thông thường, cục nóng sẽ thổi ra luồng khí khá nóng khi hoạt động. Nếu gió thổi ra chỉ mát, hơi ấm nhẹ, hoặc điều hòa liên tục chớp đèn báo lỗi, hệ thống có thể đang gặp sự cố liên quan đến máy nén, cảm biến hoặc lượng gas trong máy.

Việc điều hòa không làm lạnh có thể đến từ cục nóng hoặc cục lạnh điều hòa bị lỗi. Nguồn ảnh: Điện máy xanh

Cách xử lý: Thay vì đồng ý nạp gas ngay, người dùng nên yêu cầu kỹ thuật viên dùng đồng hồ đo áp suất gas để kiểm tra trực tiếp. Chỉ khi áp suất gas xuống mức rất thấp hoặc về 0 mới có cơ sở kết luận điều hòa thực sự thiếu gas.

Cuối cùng, hãy ưu tiên các đơn vị sửa chữa hoặc trung tâm bảo hành có quy trình kiểm tra minh bạch và báo giá rõ ràng. Việc xác định đúng nguyên nhân trước khi nạp gas không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tránh mất tiền oan cho những hạng mục sửa chữa không cần thiết.