Mua điều hòa đừng chỉ nhìn vào giá bán, hãy nhìn thêm 5 tiêu chí sau

Trang bị điều hòa trong mùa nóng giờ đây đã trở nên dễ dàng nhờ sự xuất hiện của nhiều mẫu máy giá rẻ. Nhưng không phải chiếc điều hòa nào cũng giúp tiết kiệm điện về lâu dài.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews trên website một số hệ thống điện máy, chỉ từ khoảng 4,3-5 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu điều hòa 1 chiều công suất 9.000 BTU từ nhiều thương hiệu phổ thông.

Dù vậy, với một thiết bị có vòng đời trung bình từ 10-15 năm, việc chỉ nhìn vào giá bán để chọn máy có thể khiến người dùng chịu thiệt hại về sau. Trên thực tế, cỗ máy làm mát này có thể ngốn tới 40-60% tổng hóa đơn điện của gia đình vào những tháng cao điểm.

Vì vậy, bên cạnh mức giá rẻ, chi phí vận hành (tiền điện) mới là yếu tố cốt lõi người dùng cần đặc biệt quan tâm trước khi xuống tiền mua. Dưới đây là 5 tiêu chí quan trọng bạn nên cân nhắc để không rước về một cỗ máy "đốt tiền".

Chọn đúng công suất điều hòa theo diện tích phòng

Khi mua máy, nhiều người thường ưu tiên tiêu chí "giá rẻ nhất" mà bỏ qua yếu tố công suất. Đây là sai lầm dễ thiết bị ngốn điện. Nếu chọn máy công suất thấp cho phòng lớn, điều hòa phải hoạt động liên tục ở mức 100% để làm mát, vừa tốn điện vừa làm giảm tuổi thọ máy. Ngược lại, mua máy quá to cho phòng nhỏ lại gây lãng phí chi phí đầu tư ban đầu.

Theo nguyên tắc cơ bản, với không gian dưới 15 m2, người dùng chỉ nên chọn điều hòa khoảng 9.000 BTU (1 HP). Những căn phòng từ 15-20 m2 sẽ phù hợp với máy 12.000 BTU (1,5 HP), trong khi không gian rộng từ 20-30 m2 đòi hỏi mức công suất lên tới 18.000 BTU (2 HP).

Cùng một dòng điều hòa, cùng công năng nhưng mức giá sẽ tăng theo từng mức công suất khác nhau.

Đối với các bạn trẻ ở trọ hoặc sống tại chung cư, việc chọn đúng công suất là cách tốt nhất để tối ưu tài chính.

Tất nhiên, người dùng cũng có thể tính toán đến yếu tố hướng phòng, ví dụ phòng hướng Tây thì có thể chọn điều hòa có công suất dư dả. Mặc dù cùng một dòng điều hòa, cùng công năng (điều hòa 1 chiều làm mát hoặc thêm sưởi ấm), mức giá sẽ tăng theo từng mức công suất khác nhau. Do đó, bạn hãy tính toán diện tích thật kỹ để không chọn điều hòa quá lớn so với nhu cầu thực tế.

Điều hòa Inverter không phải lúc nào cũng tiết kiệm điện

Nhiều người mặc định cứ mua máy Inverter là sẽ tiết kiệm điện. Khác với điều hòa cơ liên tục bật/tắt máy nén khi đạt đến một nhiệt độ nhất định, công nghệ Inverter có khả năng tự điều chỉnh tốc độ hoạt động để duy trì nhiệt độ ổn định.

Dù vậy, hiệu quả thực tế phụ thuộc hoàn toàn vào thói quen sử dụng. Công nghệ này chỉ thực sự phát huy tác dụng tiết kiệm điện khi bạn bật máy liên tục từ 6-8 tiếng. Chẳng hạn như bạn bật qua đêm khi ngủ hoặc làm việc tại nhà cả ngày. Nếu bạn chỉ có thói quen dùng 1-2 tiếng cho mát rồi tắt, mức chênh lệch điện năng giữa điều hòa Inverter và máy thường là không đáng kể. Do đó, hãy cân nhắc thói quen sinh hoạt trước khi quyết định chi thêm tiền mua dòng máy này.

Cùng nhãn 5 sao, chưa chắc tiết kiệm điện như nhau

Nhãn năng lượng 5 sao chưa nói hết về khả năng tiết kiệm năng lượng. Chỉ số quan trọng hơn cho thấy máy lạnh có thực sự "ăn" ít điện hay không là CSPF (Hiệu suất lạnh toàn mùa).

Hiểu một cách đơn giản, CSPF cao, máy làm mát nhanh và tiêu thụ ít điện năng hơn. Hiện nay, nhiều dòng điều hòa trên thị trường có chỉ số CSPF dao động từ 5.0-7.0. Thông số này luôn được in ngay trên tem năng lượng dán ở mặt trước máy hoặc trong bảng thông số kỹ thuật. Nếu đang phân vân giữa hai mẫu máy cùng đạt 5 sao, bạn nên ưu tiên mẫu có chỉ số CSPF cao hơn để tối ưu chi phí hóa đơn hàng tháng.

Đừng bỏ qua loại gas bên trong điều hòa

Bên cạnh công suất hay Inverter, loại gas (khí làm lạnh) cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ làm lạnh và lượng điện năng tiêu thụ. Trên thị trường, 3 loại gas chính gồm R22, R410A và R32.

Hãy ưu tiên các dòng máy sử dụng gas R32. Dòng gas thế hệ mới này giúp máy làm mát phòng nhanh hơn. Thời gian làm lạnh càng được rút ngắn, lượng điện tiêu thụ càng giảm. Đồng thời, gas R32 cũng được giới chuyên gia đánh giá là an toàn và thân thiện với môi trường hơn hẳn các dòng gas đời cũ.

Điều hòa tích hợp AI có gì khác biệt?

Để chiều lòng người dùng đô thị, điều hòa hiện nay không chỉ làm mát mà còn được tích hợp AI, cảm biến thông minh và kết nối smartphone để tối ưu công năng cho chủ nhà. Các dòng máy thông minh có thể tự phát hiện có người trong phòng hay không để tinh chỉnh nhiệt độ, tránh lãng phí khi bạn đi ra ngoài mà quên tắt máy.

Bên cạnh đó, chế độ ngủ đêm sẽ tự động tăng nhẹ nhiệt độ về sáng giúp cơ thể không bị cảm lạnh và giảm tải cho động cơ. Với tính năng kết nối Wi-Fi, người dùng dễ dàng bật/tắt máy từ xa, theo dõi sát sao lượng điện tiêu thụ ngay trên màn hình điện thoại. Ngoài ra, nhiều mẫu còn tích hợp tính năng tự làm sạch dàn lạnh, giúp máy luôn thông thoáng, tránh tình trạng ngốn điện do bụi bẩn bám lâu ngày.

Để nhận biết các thiết bị này, bạn chỉ cần tìm các ký hiệu như “AI”, “Smart”, “Wi-Fi” hoặc “Smart Control” trên vỏ thùng. Dĩ nhiên, điều hòa thông minh sẽ có giá cao hơn máy thường từ 1-3 triệu đồng, nhưng đây là tiện ích rất xứng đáng với những người trẻ bận rộn.

Một chiếc điều hòa giá rẻ chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm nhất. Trong nhiều trường hợp, chi phí điện năng, bảo trì và sửa chữa trong những năm tiếp theo mới là yếu tố quyết định tổng số tiền người dùng phải bỏ ra. Vì vậy, cân nhắc kỹ trước khi mua vẫn là cách đơn giản nhất, giúp bạn tránh những khoản tốn kém không cần thiết.