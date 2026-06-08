Giá trị của T1

T1 vượt Team Vitality và 100 Thieves để dẫn đầu bảng xếp hạng các tổ chức eSports được đầu tư nhiều nhất thế giới, dựa trên dữ liệu công khai từ CB Insights.

T1 là tổ chức thể thao điện tử được đầu tư nhiều nhất. Ảnh: LCK.

Một bảng xếp hạng mới do Minoru Toriyama, giảng viên quản lý thể thao tại Đại học Osaka Seikei và nhà sáng lập Esports Research Group, tổng hợp đã xếp T1 ở vị trí số một trong số các đơn vị eSports theo tổng vốn đầu tư công khai. Theo bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu CB Insights, T1 dẫn đầu với khoảng 100 triệu USD vốn đầu tư được công bố, nhỉnh hơn Team Vitality ở mức 98,4 triệu USD và 100 Thieves với 97,5 triệu USD .

Cloud9 đứng thứ tư với 82,8 triệu USD , trong khi Gen.G và Fnatic lần lượt ghi nhận 59,4 triệu USD và 55,4 triệu USD . FaZe Clan, Team SoloMid, G2 eSports và Dignitas cũng nằm trong top các đơn vị được đầu tư cao nhất.

Bảng xếp hạng này cung cấp góc nhìn khác biệt về ngành thể thao điện tử, đánh giá dựa trên sức hút đầu tư thay vì những tiêu chí quen thuộc như danh hiệu, đội hình hay lượng người xem.

Vị trí số một của T1 đặc biệt đáng chú ý vì đơn vị đến từ Hàn Quốc này vừa đạt cột mốc kinh doanh quan trọng. Trong năm 2025, T1 tạo ra hơn 60 triệu USD doanh thu. Đây là con số hiếm có trong ngành eSports, nơi phần lớn đơn vị vẫn đang tìm kiếm mô hình kinh doanh bền vững.

T1 hiện sở hữu đội thi đấu nổi tiếng nhất thế giới trong nhiều bộ môn, đặc biệt là League of Legends với ngôi sao Faker.

Top 3 bảng xếp hạng phản ánh sự phân bổ địa lý đáng chú ý trong đầu tư eSports toàn cầu. T1 đại diện cho Hàn Quốc và châu Á, Team Vitality đến từ Pháp và châu Âu, trong khi 100 Thieves là tổ chức đến từ Mỹ được Drake và Scooter Braun đầu tư từ những năm đầu.

Sự hiện diện ở cả 3 khu vực cho thấy khoản đầu tư vào eSports không còn tập trung ở một thị trường duy nhất. Vốn đang chảy vào ngành từ nhiều hướng khác nhau, từ các nhà đầu tư thể thao truyền thống ở Bắc Mỹ, quỹ đầu tư châu Âu đến các tập đoàn công nghệ và truyền thông châu Á.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy khoảng cách đáng kể giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại. Từ vị trí thứ 4 trở đi, mức đầu tư giảm rõ rệt. Cloud9 chỉ nhận 82,8 triệu USD , trong khi các đội tuyển từ vị trí trong top 10 đều dưới 60 triệu USD .

Đây là dữ liệu quan trọng trong bối cảnh ngành eSports đang tìm kiếm mô hình tài chính bền vững hơn. Tổng vốn đầu tư cao không đảm bảo thành công về doanh thu hay hiệu suất thi đấu, song phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng dài hạn của từng thương hiệu.