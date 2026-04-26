Faker tái hiện màn 'chào sân' huyền thoại tại T1 Homeground 2026

Huyền thoại Faker vừa khiến hàng nghìn khán giả tại Inspire Arena bùng nổ khi thực hiện lại cú 'lộn mèo' biểu tượng.

Faker tái hiện cú lộn mèo trên sân khấu T1 Homeground. Ảnh: T1Week.

Trong buổi lễ khai mạc sự kiện T1 Homeground diễn ra ngày 25/4 tại Inspire Arena, Lee "Faker" Sang-hyeok đã tái hiện cú "lộn mèo" (front roll) trên sân khấu. Hành động này ngay lập tức gây bão mạng xã hội, gợi nhớ trực tiếp đến màn ra ăn mừng điển của anh tại trận Chung kết Thế giới 2015 ở Berlin.

Faker là người chơi hay nhất trong trận đấu cuối cùng của CKTG 2015, và để chào đón khoảnh khắc lần thứ 2 lên ngôi vô địch thế giới, tuyển thủ này đã có màn ăn mừng cực kì ấn tượng.

Sau 11 năm, hành động tái hiện này là lời khẳng định về tinh thần nhiệt huyết chưa bao giờ tắt của một trong những tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại (LMHT).

Màn ăn mừng huyền thoại cách đây 11 năm của Faker.

Sự kiện T1 Homeground 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của eSports sang mô hình công nghiệp giải trí chuyên nghiệp. T1 đã chủ động thiết lập một hệ sinh thái riêng bằng cách tổ chức các trận đấu tại những "thánh địa" âm nhạc như INSPIRE Arena, nơi vốn dành cho các ngôi sao hạng A.

Cách thức vận hành và bán vé của sự kiện được áp dụng triệt để từ công thức thành công của các fandom K-pop. T1 ưu tiên quyền mua trước cho hệ thống hội viên (Membership) và cung cấp các hạng vé phân tầng đi kèm đặc quyền tham gia Fan Meeting hay nhận vật phẩm giới hạn.

Theo báo cáo từ Dailyesports, mỗi sự kiện Homeground có thể mang về doanh thu từ 1,4- 2 triệu USD riêng tiền vé. Tình trạng cháy vé trong vài phút tạo ra hiệu ứng khan hiếm, đẩy giá trị thương hiệu và vị thế của các tuyển thủ lên ngang hàng với những siêu sao toàn cầu.

Chiến lược này giúp đội tuyển thoát khỏi sự phụ thuộc vào doanh thu từ các giải đấu truyền thống, thay vào đó là sự chủ động hoàn toàn của một đơn vị tổ chức show diễn quy mô lớn.

Người hâm mộ chấp nhận chi trả mức giá cao để đổi lấy trải nghiệm đa giác quan tại sân vận động. Thay vì theo dõi một trận đấu game đơn thuần, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng cùng các khoảnh khắc tương tác đặc biệt.

Những khoảnh khắc mang tính biểu tượng như cú lộn nhào của Faker sở hữu khả năng lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra hiệu ứng truyền thông bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.

Đây cũng chính là "vũ khí" bí mật giúp mô hình Homeground trở thành nguồn thu tiềm năng, thúc đẩy thể thao điện tử chuyển mình thành ngành công nghiệp giải trí mang lại lợi nhuận lớn.