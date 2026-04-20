Erling Haaland khiến hơn 5 triệu người bùng nổ

Tối 19/4, màn đại chiến giữa Man City và Arsenal ở Etihad thuộc vòng 33 Premier League đã khép lại với chiến thắng 2-1 thuộc về đội chủ sân Etihad. Nếu "The Citizens" thắng trận đá bù, ngôi đầu Ngoại hạng Anh sẽ đổi chủ.

Hiệp hai chứng kiến sự áp đảo của nửa xanh thành Manchester. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Haaland lên tiếng đúng lúc. Phút 70, từ pha phối hợp nhịp nhàng giữa Doku và Nico O'Reilly bên cánh trái, Haaland đè mặt Gabriel, dứt điểm cận thành, tái lập thế dẫn trước cho Man City.

Bàn thắng này chính thức giúp Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 200 điểm trong tựa game giả lập Ngoại hạng Anh Fantasy Premier League (FPL). Chân sút của Man City hiện cũng là "tài sản" đắt giá nhất trong game, khi mức giá để sở hữu anh là 14,5 triệu bảng.

Theo thống kê từ ban tổ chức FPL, đã có hơn 5 triệu người chơi đã chọn Haaland làm đội trưởng (được nhân đôi điểm số) tại vòng này, đồng nghĩa với khoảng 12 điểm quý giá.

Trên bảng xếp hạng số điểm mang về, khoảng cách giữa Haaland và người xếp sau là Bruno Fernandes là rất sít sao. Chỉ cần thêm một bàn thắng và thi đấu đủ 90 phút, tiền vệ MU hoàn toàn có thể lần đầu vươn lên dẫn đầu danh sách ghi điểm.

Bên cạnh Haaland, tiền vệ Rayan Cherki cũng đang nổi lên như một lựa chọn sáng giá trong đội hình Man City khi đã mang về 20 điểm trong hai trận cầu "đinh" trước Chelsea và Arsenal. Đặc biệt hơn, Cherki chỉ có giá 6,4 triệu bảng, biến anh trở thành một lựa chọn hợp lý trong đội hình của mọi người chơi trong FPL.

Ngược lại với phong độ chói sáng của Haaland, trung vệ Gabriel Magalhaes của Arsenal đã mang đến nỗi buồn lớn cho các fan Arsenal khi không mang về bất kỳ điểm số nào tại vòng này. Thống kê cho thấy đã có hơn 5 triệu người chơi trong FPL ở vòng này bị ảnh hưởng nặng nề do lựa chọn Gabriel trong đội hình.

Trong Fantasy Premier League, người chơi sẽ được cấp 100 triệu bảng để mua sắm 15 cầu thủ bao gồm 2 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 3 tiền đạo. Giá trị của cầu thủ sẽ không giống ngoài đời thực.

Cụ thể, giá trị cầu thủ sẽ dựa trên khả năng lấy điểm. Nó cũng sẽ được điều chỉnh dựa trên phong độ. Đây là bảng tính điểm của trò chơi, dựa trên màn trình diễn ngoài đời. Điểm chủ yếu đến từ khả năng ghi bàn, kiến tạo nên các tiền vệ phòng ngự như Kante rất ít được sử dụng.

Theo cách tính điểm trong FPL, cầu thủ thi đấu hơn 60 phút được cộng 2 điểm. Mỗi kiến tạo sẽ được tính 3 điểm, trong khi ghi bàn sẽ được cộng từ 4-6 điểm tùy vị trí thi đấu của cầu thủ đó (tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ).

Một trong những luật quan trọng nhất ở FPL là mỗi HLV sẽ có duy nhất một quyền chuyển nhượng miễn phí sau mỗi vòng đấu, cộng dồn tối đa 2 lần. Nếu mua bán quá số lần quy định, HLV sẽ bị trừ điểm.

Ban tổ chức cũng mang đến cho HLV nhiều phần thưởng hấp dẫn nếu đạt thành tích cao trong game. Cụ thể, nếu là nhà vô địch thế giới sau mùa giải, HLV sẽ được du lịch miễn phí 7 ngày ở Anh, xem 2 trận tại giải Ngoại hạng và các vật phẩm khác. HLV có thể xem chi tiết ở mục Prizes trên trang chủ.