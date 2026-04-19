Lý do Mac Mini biến mất khỏi Apple Store

Mac Mini RAM 32 GB và 64 GB đang không có sẵn trên Apple Store với thời gian chờ lên đến 12 tuần. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu bùng nổ của người dùng trong thời gian gần đây.

Mac Mini và Mac Studio với cấu hình RAM cao hiện không thể đặt mua trên Apple.com tại Mỹ. Mẫu Mac Mini M4 với RAM 32 GB và các mẫu M4 Pro với RAM 64 GB đều hiển thị "không có sẵn". Các cấu hình còn lại có thời gian giao hàng 4-12 tuần. Mac Studio ở mức giá từ 3.499 USD cũng trong tình trạng tương tự.

Tháng trước, Apple cũng loại hẳn tùy chọn nâng cấp Mac Studio lên 512 GB RAM, vốn được quảng cáo "dung lượng RAM lớn nhất từ trước đến nay trên máy tính cá nhân".

Sự khan hiếm này diễn ra đúng thời điểm những mẫu máy đang được giới chuyên gia AI săn đón nhiều nhất. Trong khoảng 6 tháng qua, Mac Mini trở thành lựa chọn phổ biến để chạy các tác nhân AI cục bộ như OpenClaw. Người dùng chuyên nghiệp dùng máy để chạy các mô hình ngôn ngữ lớn trực tiếp trên thiết bị, tránh phụ thuộc vào hạn mức từ nhà cung cấp đám mây. Mac Mini không có màn hình, chỉ có linh kiện máy tính và cổng kết nối, trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí so với thuê máy chủ đám mây.

Theo Consumer Intelligence Research Partners, Mac Mini trước đây chỉ chiếm khoảng 3% doanh số Mac của Apple tại Mỹ. Sự chuyển dịch sang các thiết bị AI chạy cục bộ đã thay đổi hoàn toàn bức tranh đó.

Có 3 giả thuyết đang được các nhà phân tích đưa ra. Thứ nhất là nhu cầu đơn giản vượt quá nguồn cung.

"Apple đã bị bất ngờ trước số lượng người mua Mini chỉ để dùng OpenClaw, điều không thể dự đoán được vài tháng trước", Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch IDC nhận định.

Thứ hai, Apple có thể đang chuẩn bị làm mới sản phẩm. Mac Mini hiện tại dùng chip M4 ra mắt từ tháng 10/2024. Chip M5 đã có mặt trên dòng MacBook nhưng chưa xuất hiện trên các dòng Mac để bàn. Kieren Jessop, nhà phân tích chính tại Omdia, lưu ý tình trạng "hết hàng" trước chu kỳ sản phẩm mới thường ảnh hưởng tới thế hệ sản phẩm, không chỉ riêng mẫu RAM cao như hiện tại.

Cuối cùng, cuộc khủng hoảng chip nhớ toàn cầu đang tác động đến mọi lĩnh vực. Nhu cầu RAM từ các trung tâm dữ liệu AI ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn ngành. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây là nguyên nhân ít có khả năng nhất với Apple.

Táo khuyết tích hợp RAM trực tiếp vào chip và không mua từ cùng nguồn cung với các khách hàng AI.

"Nếu Apple không thể có được bộ nhớ, thì không ai khác có thể", Jeronimo nhận định. Jessop cũng cho rằng nếu Apple thiếu chip, sự gián đoạn sẽ trải rộng hơn nhiều trên toàn dòng sản phẩm Mac.

Thực tế cho thấy MacBook Pro với 128 GB RAM vẫn có thể giao hàng vào đầu tháng 5, trong khi phần lớn mẫu Mac khác giao trong vài ngày sau khi đặt hàng. Sự khan hiếm chỉ tập trung vào đúng 2 dòng máy để bàn phổ biến nhất với người dùng AI.