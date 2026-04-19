Ảnh tải lên Facebook đột ngột tối đen

Trong buổi sáng cuối tuần, nhiều người bất ngờ khi ảnh có màu tải lên Facebook bị chuyển thành đen trắng. Meta, công ty mẹ Facebook vẫn chưa đưa ra lời giải thích.

Người dùng tải ảnh thông thường nhưng Facebook hiển thị màu đen trắng, gây khó hiểu.

Hiện tượng bắt đầu được ghi nhận từ tối 18/4 đến trưa 19/4, ảnh hưởng cả bài đăng cá nhân lẫn bình luận có kèm ảnh. Nhiều người dùng cho biết ảnh trong máy vẫn là ảnh có màu bình thường, nhưng khi đăng tải lên Facebook lại bị chuyển thành đen trắng.

"Rõ ràng mình tải ảnh có màu mà Facebook tự chuyển thành đen trắng", trang của chuyên gia công nghệ Trần Xuân Vinh chia sẻ. Trước đó, người này tải ảnh tham gia một sự kiện công nghệ nhưng đều là màu đen trắng. Một số bình luận còn đùa bằng cách đổ thêm màu cho những ảnh này.

Điểm khó hiểu là lỗi không xảy ra đồng đều. Trong cùng một bài đăng nhiều ảnh, có ảnh bị ảnh hưởng, có ảnh thì không. Điều này khiến người dùng không thể giải thích đây là lỗi của thiết bị hay app Facebook.

Không chỉ người dùng Việt Nam, hiện tượng này cũng được phản ánh trên nhiều nhóm người dùng Facebook thế giới. "Facebook của tôi bị sao vậy, ảnh của tôi tải lên toàn màu đen trắng. Có ai bị vậy không", người dùng Rainbow Chicken Farm chia sẻ, nhận về nhiều phản hồi về trải nghiệm tương tự.

Nguyên nhân cụ thể hiện chưa được làm rõ. Các tài khoản của Meta, công ty mẹ Facebook hay chính nền tảng này đều chưa đưa ra phát biểu gì. Downdetector, nền tảng báo lỗi của các app phổ biến cũng không ghi nhận báo cáo sự cố quy mô lớn, dù rải rác có phản ánh nền tảng tải chậm hoặc hiển thị không đầy đủ trong 24 giờ qua.

Thông thường, ảnh tải lên Facebook trải qua nhiều bước nén, chuyển đổi định dạng và tạo các phiên bản khác nhau cho từng thiết bị. Có thể đã có trục trặc trong một hoặc vài bước nói trên.

Chưa rõ liệu khi sửa xong lỗi này, ảnh đã tải lên của người dùng có chuyển lại thành ảnh màu không. Nếu muốn hiển thị đúng ngay bây giờ, người dùng có thể thử tải lại ảnh vào bài viết của mình.