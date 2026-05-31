Apple vượt mặt Samsung trong 'khúc cua' quan trọng nhất

Các dữ liệu mới nhất cho thấy Apple đang dẫn đầu sản lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu với 21%, bỏ xa Samsung ở vị trí thứ hai.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Apple là cái tên dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu quý I. Đây cũng là lần đầu Táo khuyết đạt vị trí này trong quý đầu tiên của năm.

Thị phần smartphone của Apple giai đoạn trên đạt 21%, doanh số tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn thành công tiếp tục đến từ iPhone 17. Theo Counterpoint Research, 3 model thuộc dòng máy này đều lọt top bán chạy nhất thế giới quý I.

Những con số biết nói

Thực tế, biểu đồ thống kê cũng hiển thị về thị phần của Samsung trong quý I/2026 ở mức 21%. Theo Counterpoint Research, điều này nhìn qua có vẻ là một trận hòa, nhưng dữ liệu sâu hơn lại chỉ ra rằng nhà sản xuất iPhone thực chất đang dẫn đầu.

Những vị trí tiếp theo thuộc về Xiaomi (thị phần 12%), Oppo (10%) và Vivo (7%). Doanh số của Xiaomi trong cùng giai đoạn giảm 19%, Oppo và Vivo lần lượt giảm 4% và 2%. Riêng Honor ghi nhận tăng trưởng 31% nhờ mở rộng thị trường và tích cực khuyến mãi.

Nguyên nhân của sự trùng hợp trên biểu đồ là quy tắc làm tròn số. Cụ thể, con số thực tế của Apple có thể rơi vào khoảng 20,8%, trong khi của Samsung là 20,5%.

Cả hai con số này đều sẽ được hiển thị làm tròn thành 21% trên bảng số liệu, nhưng về mặt kỹ thuật, Táo khuyết vẫn xếp ở vị trí số một.

PhoneArena nhận định đây là thành tích "vô tiền khoáng hậu" của Apple. Theo truyền thống của ngành di động, quý đầu tiên trong năm luôn là "lãnh địa" của Samsung. Thậm chí, có thể nói đây là giai đoạn đỉnh cao phong độ của ông lớn Hàn Quốc.

Trong các tháng 1, 2 và 3, Samsung luôn được hưởng lợi lớn từ màn ra mắt bùng nổ của dòng Galaxy S kết hợp với mạng lưới phân phối rộng khắp tại các thị trường mới nổi.

Ngược lại, thành tích kinh doanh theo quý tốt nhất của Apple luôn là quý IV. Đây là thời điểm Táo khuyết thường thống trị tuyệt đối thị trường ngay sau khi các dòng iPhone mới được mở bán. Sau đó, bước sang quý đầu tiên của năm sau, Apple thường sẽ bị mất đà.

"Trong một cuộc đua, việc bạn chiến thắng với một khoảng cách suýt soát không quan trọng. Và niềm vui này còn ngọt ngào gấp đôi khi bạn hạ gục đối thủ ngay trên sân nhà của họ. Dòng iPhone 17 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như một trong những thế hệ điện thoại thành công nhất trong lịch sử hiện đại của Apple", cây viết Sebastian Pier của PhoneArena nhận xét.

Ngoài nhu cầu ổn định với dòng iPhone 17, Counterpoint Research cho biết Apple duy trì lợi thế nhờ chủ động quản lý chuỗi cung ứng, kết hợp doanh số tăng tại Trung Quốc.

"Sự tăng trưởng của công ty còn đến từ khả năng duy trì cấu trúc giá và biên lợi nhuận cao bất chấp biến động trên thị trường bộ nhớ toàn cầu", báo cáo từ Counterpoint nhấn mạnh.

Tương lai smartphone toàn cầu

Bên cạnh điểm sáng từ Apple, báo cáo về thị trường smartphone toàn cầu của Counterpoint Research không mấy tích cực.

Thị trường smartphone toàn cầu nhìn chung vẫn phải tiếp tục chật vật trong quý I/2026, khi tổng sản lượng xuất xưởng giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng suy thoái này chủ yếu bắt nguồn từ việc thiếu hụt chip nhớ, khiến việc sản xuất thiết bị của các hãng điện thoại trở nên khó khăn và đắt đỏ hơn.

Xét theo khu vực, Mỹ Latin là nơi duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng dương với 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự bứt phá này được hậu thuẫn bởi nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Motorola và Honor trên khắp thị trường, bên cạnh việc Apple chính thức trở lại Argentina cũng góp phần đẩy mạnh sản lượng của khu vực.

Ngược lại, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã rơi vào đà suy thoái sau khi duy trì được động lực tích cực trong suốt hai năm trước đó. Khu vực này ghi nhận mức giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, phát đi tín hiệu về nhu cầu đang suy yếu tại nhiều thị trường trọng điểm.

Trung Đông và Châu Phi là nơi chứng kiến mức sụt giảm nghiêm trọng nhất trong số tất cả khu vực, với sản lượng xuất xưởng lao dốc 7% hàng năm. Đây là điều không gây quá nhiều bất ngờ nếu nhìn vào các diễn biến quân sự căng thẳng tại vùng Vịnh. Cuộc xung đột ở Trung Đông cũng để lại hệ lụy cho châu Âu, khiến thị trường cựu lục địa báo cáo kết quả ảm đạm với mức giảm 6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nhu cầu của người tiêu dùng cũng đang yếu đi đáng kể khi nhiều người quyết định trì hoãn việc nâng cấp smartphone do những bất ổn kinh tế và mặt bằng giá cả leo thang.

Dù phần lớn người dùng có xu hướng kiềm chế mua sắm điện thoại mới trong năm 2026 vì những bất ổn kinh tế xã hội, nhưng một thực tế kỳ lạ là sự nổi lên của một bộ phận khách hàng lại đang vội vã xuống tiền mua các dòng flagship ngay trong năm nay.

Thực tế, đây cũng là xu hướng mới trên toàn cầu. Tại sự kiện ra mắt sản phẩm ngày 21/5, CEO Xiaomi đưa ra cảnh báo thẳng thắn với người tiêu dùng.

"Nếu bạn định đổi điện thoại trong năm tới, hãy làm điều đó càng sớm càng tốt", ông Lôi Quân nói. Đây là lần hiếm hoi một CEO công khai khuyên người dùng mua hàng ngay trước khi chính sản phẩm của mình tăng giá.

Các chuyên gia nhận định những phân khúc giá rẻ trước kia sẽ không còn nữa. Thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh lên các mốc đắt tiền hơn trong thời gian tới. Do vậy, việc đợi điện thoại giảm giá không phải lựa chọn khôn ngoan.