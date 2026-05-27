Mua, bán vật phẩm ảo trong game có thể bị phạt tiền

Từ 1/7, game thủ Việt có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu mua bán vật phẩm ảo trái phép. Nhà phát hành vi phạm bị phạt tới 200 triệu đồng.

Theo Nghị định 174/2026, hành vi mua, bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong trò chơi điện tử chính thức vi phạm pháp luật từ ngày 1/7. Cụ thể, theo Điều 101 về vi phạm đối với người chơi, hành vi này có thể khiến game thủ bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 2-3 triệu đồng.

Cá nhân lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia cũng chịu mức phạt tương tự. Nếu gây hậu quả lớn như cờ bạc trá hình, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định rõ mức phạt khác đối với hành vi không tuân thủ đúng quy tắc. Cụ thể, người chơi có thể chịu hình thức xử phạt cảnh cáo khi cung cấp, đăng ký không đúng thông tin cá nhân của mình cho trò chơi điện tử G1.

Trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến, G1 là loại hình game có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau thông qua máy chủ của doanh nghiệp. Đối với những game thủ thường xuyên giải trí tại các điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng, hay quán net, nếu không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, mức phạt tiền sẽ giao động từ 600.000 đến 1 triệu đồng.

Theo điều 99 của Nghị định, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 60-80 triệu đồng khi cho phép người chơi mua bán vật phẩm, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi. Đặc biệt, mức phạt kịch khung từ 170-200 triệu đồng sẽ được áp dụng cho hành vi quy đổi vật phẩm ảo, điểm thưởng thành tiền thật, thẻ trả trước viễn thông, thẻ ngân hàng, hoặc bất kỳ hiện vật nào có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi.

Ngoài ra, nhà phát hành còn chịu mức phạt từ 10-60 triệu đồng đối với hàng loạt vi phạm trong khâu quản lý vận hành, bao gồm không thực hiện xác thực, hay lưu trữ đầy đủ tài khoản người chơi. Bên cạnh phạt tiền, cơ quan chức năng có thể áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động phát hành game từ 1-3 tháng.

Trước khi có quy định, thị trường mua bán vật phẩm ảo tại Việt Nam hoạt động sôi nổi. Khối lượng giao dịch lớn đã biến các tựa game eSports đình đám, game nhập vai trực tuyến thành một thị trường.

Một số người chơi lách luật bằng cách giao dịch gián tiếp qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, diễn đàn, hoặc các trang web trung gian tự phát. Từ đó, nhiều trường hợp gian lận, lừa đảo, người mua bị chặn ngay sau khi chuyển tiền xảy ra.