SofM tái xuất đội tuyển quốc gia LMHT Việt Nam dự vòng loại ASIAD

Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) đã công bố chính thức đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại ASIAD 2026 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Tuyển thủ eSports Việt Nam thành công nhất sẽ góp mặt cùng đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD 2026. Ảnh: LoLesports.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tối ưu hóa lực lượng cho vòng loại khu vực ASIAD 2026.

Căn cứ vào thành tích thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế, VIRESA đã chính thức lựa chọn nhân sự cho chiến dịch săn vé tới Aichi-Nagoya. Đội hình quy tụ những gương mặt xuất sắc từ ba thế lực lớn gồm GAM Esports, Team Secret Whales và MVK Esports.

Danh sách chính thức bao gồm:

Danh sách đội dự tuyển quốc gia LOL Việt Nam. Ảnh: VIRESA.

Huấn luyện viên: Trần Tiến Thịnh - Ciel

Huấn luyện viên: Võ Thành Luân - Naul

Đường Trên: Trần Duy Sang - Kiaya

Đi Rừng: Lê Văn Hoàng Hải - Hizto

Đi Rừng: Lê Quang Duy - SofM

Đường Giữa: Trần Duy Đức - Dire

Xạ Thủ: Hoàng Công Nghĩa - Eddie

Hỗ Trợ: Đinh Anh Tài - Taki

Điểm nhấn của đội hình lần này chắc chắn là việc Lê Quang Duy "SofM" đóng vai trò Đi rừng hỗ trợ cho Hizto. Nhiều dự đoán cho rằng anh sẽ đóng vai trò hỗ trợ tinh thần cho các tuyển thủ trẻ, đặc biệt là những cái tên mới như Hizto, Dire.

Theo dự đoán, đây cũng có thể sẽ là đội hình góp mặt tại ENC 2026 (bổ sung thêm xạ thủ dự bị Harky). Vòng loại khu vực ASIAD 2026 sẽ được diễn ra trong ba ngày từ 12-14/6 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Danh sách được công bố hiện tại mới là đội hình dự tuyển tập trung của quốc gia. Đại diện ban tổ chức cho biết từ danh sách tập trung này, Hội đồng Huấn luyện Quốc gia Thể thao điện tử sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá và hoàn thiện đội hình tối ưu nhất cho hành trình vòng loại ASIAD 2026. Các thử nghiệm và đánh giá chuyên môn sâu sẽ được thực hiện liên tục nhằm hướng tới sự chuẩn bị toàn diện nhất.

Vòng loại khu vực sắp tới được nhận định là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt đối với đội tuyển LMHT Việt Nam trên hành trình hướng tới Aichi - Nagoya 2026. Đây là nơi các đại diện mạnh nhất châu Á sẽ cùng tranh tài nảy lửa để tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho tấm vé bước vào Đại hội Thể thao lớn nhất châu lục.