GAM Esports nổi lên như lựa chọn phù hợp nhất với Lê Quang Liêm khi anh đến với giải đấu tại Ả Rập Saudi.

Ngày 18/5, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã hoàn thành mục tiêu lớn khi tranh tài tại giải DreamHack Atlanta 2026 diễn ra ở Mỹ. Đây là giải đấu thuộc hệ thống “Road to EWC”, vòng loại chính thức của nội dung cờ vua tại Esports World Cup (EWC) 2026. Nam kỳ thủ nổi tiếng cũng đã đăng bài ăn mừng trên mạng xã hội cho thành tích này. Lê Quang Liêm đang tìm kiếm đội chủ quản để dự EWC và GAM Esports nổi lên như đại diện phù hợp nhất.

Với thể thức của Esports World Cup, tuyển thủ không đến giải với tư cách cá nhân. Người chơi sẽ mang trên mình màu áo của một tổ chức thể thao điện tử thuộc hệ thống EWC. Mỗi bộ môn trong sự kiện kéo dài nhiều tháng này đều được cộng điểm để tính vào tổng thành tích của các đội. Việc một tuyển thủ vô địch môn cờ vua cũng sẽ giúp các tổ chức thăng hạng trên bảng tổng sắp chung, có cơ hội nhận danh hiệu và phần thưởng tiền mặt lớn nhất.

Năm ngoái, “Vua cờ” Magnus Carlsen đã đến giải dưới màu áo Team Liquid. Sau khi vô địch, anh nhận về 250.000 USD tiền thưởng và giúp tổ chức của Mỹ lấy 1.000 điểm Club Point. Hai người kế sau là Alireza Firouzja và Hikaru Nakamura khoác áo Team Falcons của chủ nhà Ả Rập Saudi.

Về phần Lê Quang Liêm, sau khi giành vé đến EWC 2026, anh cho biết đang tìm kiếm tổ chức eSports phù hợp để chinh phục thử thách mới. Trong đó, GAM Esports nổi lên như đại diện tiềm năng nhất. Đội tuyển của ông bầu TK Nguyễn đang liên tục “săn lùng” các đại diện của Việt Nam có vé dự EWC ở nhiều bộ môn, để đấu dưới trướng màu áo vàng đen. GAM cũng là đại diện trong nước duy nhất xuất đối tác chính thức của EWC.

Hiện họ đã có đội Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile, kết hợp với TE ở PUBG và P Esports FreeFire. GAM nổi lên như bến đỗ tiềm năng nhất với Lê Quang Liêm trong trường hợp này. Đội tuyển vàng đen cũng có tương tác với Lê Quang Liêm ở các nền tảng mạng xã hội.

Trong bài đăng trên Facebook, đại kiện tướng cờ vua cũng thể hiện sự hứng thú với mô hình thi đấu kiểu eSports. Anh điều khiển thông qua máy tính, không nhìn thấy biểu cảm của đối thủ, cách triển khai chiến thuật cũng khác với truyền thống.

“Điểm khác biệt lớn nhất chính là bầu không khí thi đấu. Ở các giải cờ vua truyền thống, kỳ thủ thường ở trong phòng kín của khách sạn, khán giả bị hạn chế và phải giữ im lặng tuyệt đối. Còn tại DreamHack, người xem có thể đứng quan sát ở khoảng cách rất gần, thoải mái cổ vũ và tạo nên bầu không khí rất “cháy”. Để giữ sự tập trung, các kỳ thủ phải đeo tai nghe có bật tiếng ồn trắng nhằm khử âm thanh xung quanh”, Lê Quang Liêm viết.