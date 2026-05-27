Huawei tạo đột phá trong lĩnh vực chip

Huawei vừa công bố một hướng đi hoàn toàn mới trong phát triển chip bán dẫn khi không phụ thuộc vào máy khắc quang EUV tiên tiến.

Tại một cuộc họp báo ngày 25/5, bà He Tingbo, Chủ tịch Ủy ban Khoa học kiêm lãnh đạo bộ phận bán dẫn của Huawei đã trình bày Định luật Tỷ lệ Tau (τ), một nguyên tắc mới được Huawei mô tả như định hướng "sự tiến hóa của cả chất bán dẫn và hệ thống điện tử".

Dựa trên quy luật này, Huawei đồng thời công bố kiến trúc LogicFolding, công nghệ có khả năng giảm điện trở và điện dung trong quá trình truyền tín hiệu, từ đó tăng mật độ bóng bán dẫn mà không cần cải tiến công cụ quang khắc. Công ty đặt mục tiêu đạt mật độ bóng bán dẫn tương đương tiến trình 1,4 nm vào năm 2031.

Đây là mức công nghệ thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới hiện nay, ngang với lộ trình mà TSMC và Samsung đang theo đuổi với những khoản đầu tư khổng lồ vào máy EUV thế hệ mới nhất.

Điểm mấu chốt trong tuyên bố của Huawei là khi bà He khẳng định rằng việc cải tiến công nghệ in thạch bản sẽ "không còn là điều thiết yếu" trong định hướng mới của công ty. Đây là tín hiệu trực tiếp nhắm vào nút thắt lớn nhất của ngành bán dẫn Trung Quốc.

Theo lệnh trừng phạt từ phía Mỹ, các công ty Trung Quốc hiện bị cấm mua máy EUV từ nhà sản xuất độc quyền ASML của Hà Lan. Về lý thuyết, họ không thể sản xuất chip ở công nghệ 3 nm trở xuống theo phương pháp truyền thống. Nếu kiến trúc LogicFolding hoạt động đúng như công bố, Huawei đang tìm cách đi vòng qua chính rào cản này.

Đây không phải lần đầu Huawei gây bất ngờ về quy trình sản xuất chip. Năm 2023, công ty ra mắt Mate 60 Pro với chip Kirin 9000S sản xuất trên tiến trình 7 nm, khiến nhiều chuyên gia phương Tây bất ngờ khi cho rằng Trung Quốc chưa thể đạt được điều này dưới lệnh cấm vận.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa tuyên bố và thực tế sản xuất hàng loạt vẫn là câu hỏi lớn. Đạt mật độ bóng bán dẫn tương đương 1,4 nm trên lý thuyết là một chuyện. Sản xuất đại trà với tỷ lệ lỗi chấp nhận được là bài toán hoàn toàn khác. Đây là điểm mà ngay cả TSMC và Samsung cũng phải mất nhiều năm để giải quyết với mỗi thế hệ công nghệ mới.

Dù vậy, tuyên bố của Huawei vẫn là tín hiệu đáng chú ý. Nó cho thấy Trung Quốc đang chủ động tìm kiếm con đường riêng trong phát triển bán dẫn thay vì chờ đợi lệnh cấm vận được dỡ bỏ.