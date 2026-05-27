Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Huawei tạo đột phá trong lĩnh vực chip

  • Thứ tư, 27/5/2026 07:15 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Thay vì tìm cách dỡ lệnh cấm vận, Huawei chọn hướng đi hoàn toàn khác khi phát triển quy luật chip mới và loại bỏ sự phụ thuộc vào các máy quang khắc tiên tiến.

Huawei anh 1

Huawei công bố hướng đi phát triển và sản xuất chip mới. Ảnh: Bloomberg.

Huawei vừa công bố một hướng đi hoàn toàn mới trong phát triển chip bán dẫn khi không phụ thuộc vào máy khắc quang EUV tiên tiến.

Tại một cuộc họp báo ngày 25/5, bà He Tingbo, Chủ tịch Ủy ban Khoa học kiêm lãnh đạo bộ phận bán dẫn của Huawei đã trình bày Định luật Tỷ lệ Tau (τ), một nguyên tắc mới được Huawei mô tả như định hướng "sự tiến hóa của cả chất bán dẫn và hệ thống điện tử".

Dựa trên quy luật này, Huawei đồng thời công bố kiến trúc LogicFolding, công nghệ có khả năng giảm điện trở và điện dung trong quá trình truyền tín hiệu, từ đó tăng mật độ bóng bán dẫn mà không cần cải tiến công cụ quang khắc. Công ty đặt mục tiêu đạt mật độ bóng bán dẫn tương đương tiến trình 1,4 nm vào năm 2031.

Đây là mức công nghệ thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới hiện nay, ngang với lộ trình mà TSMC và Samsung đang theo đuổi với những khoản đầu tư khổng lồ vào máy EUV thế hệ mới nhất.

Điểm mấu chốt trong tuyên bố của Huawei là khi bà He khẳng định rằng việc cải tiến công nghệ in thạch bản sẽ "không còn là điều thiết yếu" trong định hướng mới của công ty. Đây là tín hiệu trực tiếp nhắm vào nút thắt lớn nhất của ngành bán dẫn Trung Quốc.

Theo lệnh trừng phạt từ phía Mỹ, các công ty Trung Quốc hiện bị cấm mua máy EUV từ nhà sản xuất độc quyền ASML của Hà Lan. Về lý thuyết, họ không thể sản xuất chip ở công nghệ 3 nm trở xuống theo phương pháp truyền thống. Nếu kiến trúc LogicFolding hoạt động đúng như công bố, Huawei đang tìm cách đi vòng qua chính rào cản này.

Đây không phải lần đầu Huawei gây bất ngờ về quy trình sản xuất chip. Năm 2023, công ty ra mắt Mate 60 Pro với chip Kirin 9000S sản xuất trên tiến trình 7 nm, khiến nhiều chuyên gia phương Tây bất ngờ khi cho rằng Trung Quốc chưa thể đạt được điều này dưới lệnh cấm vận.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa tuyên bố và thực tế sản xuất hàng loạt vẫn là câu hỏi lớn. Đạt mật độ bóng bán dẫn tương đương 1,4 nm trên lý thuyết là một chuyện. Sản xuất đại trà với tỷ lệ lỗi chấp nhận được là bài toán hoàn toàn khác. Đây là điểm mà ngay cả TSMC và Samsung cũng phải mất nhiều năm để giải quyết với mỗi thế hệ công nghệ mới.

Dù vậy, tuyên bố của Huawei vẫn là tín hiệu đáng chú ý. Nó cho thấy Trung Quốc đang chủ động tìm kiếm con đường riêng trong phát triển bán dẫn thay vì chờ đợi lệnh cấm vận được dỡ bỏ.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Điện thoại gập của Huawei lại cháy hàng

Huawei Pura X Max bán hết toàn bộ phiên bản ngay khi mở bán sáng 25/4. Đây là thiết bị được cho là có thiết kế giống kiểu iPhone gập, dự kiến ra mắt năm nay.

10:56 26/4/2026

Xe điện Huawei 'chết máy' ngay trên sân khấu ra mắt

Chiếc Stelato Z7 bất ngờ bất động giữa sân khấu trong sự kiện trực tiếp của Huawei tối 22/4, gây ra nhiều tranh luận về chất lượng dòng xe mới này.

11:30 24/4/2026

'Công chúa Huawei' làm đại sứ thương hiệu

Con gái nhà sáng lập Huawei tiếp tục làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của công ty, kéo theo làn sóng bình luận về chiến lược marketing "giữ tiền trong nhà".

15:57 17/4/2026

Minh Hoàng

Huawei Huawei Huawei Chip Quang khắc EUV Sản xuất

  • Huawei

    Huawei

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

    • Thành lập: 1987
    • Sáng lập: Nhậm Chính Phi
    • Trụ sở chính: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Đọc tiếp

Cua hang dien thoai gio da khac hinh anh

Cửa hàng điện thoại giờ đã khác

12 giờ trước 19:26 26/5/2026

0

Từ nơi bán smartphone, nhiều cửa hàng công nghệ đang dần trở thành không gian trải nghiệm AI, lifestyle và kết nối cộng đồng người dùng.

Canh bac 8,8 ty USD cua Xiaomi hinh anh

Canh bạc 8,8 tỷ USD của Xiaomi

13 giờ trước 18:43 26/5/2026

0

Xiaomi vừa cam kết đầu tư hơn 8,8 tỷ USD vào AI trong 3 năm tới. Chiến lược này nhằm bảo vệ hệ sinh thái điện thoại và xe điện trước làn sóng chuyển dịch công nghệ mới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý