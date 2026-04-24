Xe điện Huawei 'chết máy' ngay trên sân khấu ra mắt

Chiếc Stelato Z7 bất ngờ bất động giữa sân khấu trong sự kiện trực tiếp của Huawei tối 22/4, gây ra nhiều tranh luận về chất lượng dòng xe mới này.

Stelato Z7 được định vị là mẫu xe điện hạng sang, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes, BMW. Ảnh: IT Home.

Tối 22/4, tại hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Harmony Intelligent Mobility (HIMA), một sự cố hy hữu đã xảy ra. Chiếc xe điện Stelato Z7 - mẫu xe chiến lược vừa được công bố, đã bất ngờ "nằm im" ngay tại vị trí trung tâm sân khấu khi đang truyền hình trực tiếp.

Sự việc bắt đầu khi chương trình chuyển sang phần giới thiệu mẫu xe tiếp theo. Theo kịch bản, các xe trưng bày phải lần lượt lái rời khỏi sân khấu. Trong khi 3 chiếc xe khác di chuyển thuận lợi, chiếc Stelato Z7 màu hồng vẫn đứng yên tại chỗ.

Video từ hiện trường cho thấy tài xế bên trong xe tỏ ra lúng túng, liên tục thao tác trên màn hình điều khiển và cố gắng vào số nhưng không thành công. Thậm chí, người này đã phải mở cửa bước xuống xe để kiểm tra nhanh rồi quay lại cabin thử lại nhiều lần, nhưng chiếc xe vẫn đứng im.

Tình huống trở nên gượng gạo khi Chủ tịch hãng bước ra sân khấu để thuyết trình về mẫu xe AITO M6. Do chiếc Stelato Z7 vẫn kẹt ở vị trí trung tâm, vị lãnh đạo này buộc phải đứng phát biểu ngay cạnh chiếc xe đang gặp sự cố. Để tránh những bình luận tiêu cực trực tiếp, kênh livestream của sự kiện đã nhanh chóng khóa tính năng bình luận.

Chiếc Stelato Z7 'chết đứng' ngay trên sân khấu khiến kĩ thuật viên và Chủ tịch hãng lúng túng. Ảnh: Weibo.

Stelato Z7 là sản phẩm hợp tác trọng điểm giữa Huawei và tập đoàn BAIC. Trong dự án này, Huawei nắm giữ vai trò "linh hồn" khi cung cấp toàn bộ hệ thống lái thông minh, hệ điều hành HarmonyOS và các linh kiện cốt lõi. Dù được sản xuất bởi đối tác, Stelato Z7 vẫn được thị trường coi là "xe của Huawei" do hãng này trực tiếp tham gia thiết kế và phân phối.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo, từ khóa "Stelato Z7 nằm im" nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Nhiều người dùng bày tỏ sự nghi ngờ về độ tin cậy của hệ thống phần mềm trên xe.

“Sự việc này dễ làm khuếch đại nỗi lo ngại của khách hàng về tính ổn định của sản phẩm mới, đặc biệt là với một chiếc xe có giá hơn 200.000 nhân dân tệ”, một blogger công nghệ tên Xiao Lin nhận định.

Trước những luồng ý kiến trái chiều, phía ban tổ chức sau đó đã đưa ra lời giải thích. Họ cho rằng đây là một sự hiểu lầm trong quy trình phối hợp. Theo đó, việc chiếc xe dừng lại là một phần của kế hoạch trưng bày cuối buổi, nhưng tài xế đã không nhận được chỉ thị rõ ràng nên đã có những thao tác thừa thãi gây ra hiểu lầm về lỗi kỹ thuật.

Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được nhiều người. Khán giả chỉ ra rằng thái độ lúng túng của tài xế và việc anh phải xuống xe kiểm tra không giống với một kịch bản đã được dàn dựng.

“Nếu là sắp xếp từ trước, tài xế sẽ không phải vò đầu bứt tai và thử khởi động xe một cách vô vọng như vậy”, người dùng Reddit cho biết.

Sự cố diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Huawei đang nỗ lực khẳng định vị thế trong ngành xe thông minh. Hiện tại, Stelato Z7 đang được mở bán với mức giá từ 32.000 USD (khoảng hơn 800 triệu đồng).