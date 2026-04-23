Trải nghiệm Huawei Pura X Max: iPhone gập sẽ giống thế này?

Nhiều tin đồn cho biết Apple có thể giới thiệu chiếc iPhone gập đầu tiên trong năm nay. Khác với các hãng Android, vốn dùng tỉ lệ gần như vuông cho màn hình bên trong, Táo khuyết dự kiến sử dụng thiết kế màn hình rộng kiểu "wide-fold". Tuy nhiên, Huawei đi trước một bước khi hiện thực hóa kiểu dáng này trên mẫu Pura X Max.

Hãng áp dụng kiểu thiết kế ưu tiên cho mặt trong. Lúc mở ra, đó là một màn hình 7,7 inch, tỉ lệ gần bằng 2:1. Đây là con số tương tự chiếc iPad Mini. Dùng thông số quen thuộc, các ứng dụng có thể chạy dễ dàng mà không cần điều chỉnh. So với điện thoại gập truyền thống, dùng tỉ lệ vuông bên trong, lựa chọn này thể hiện ưu thế lớn hơn hẳn.

Ở chiều dọc, máy có thể được dùng như một chiếc điện thoại. Khung hình đầy đặn giúp phần lớn web, mạng xã hội đều tương thích. Vẫn có một số dạng app chưa khai thác đầy đủ không gian, nhưng nó tối ưu hơn hẳn tùy chọn kiểu Z Fold7 hay Find N6. Theo phương ngang, người dùng dễ dàng xem phim, chơi game như một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ.

Huawei cung cấp tùy chọn chia đôi màn hình đa nhiệm và chuyển app kiểu "Stage Manager" của Apple. Tuy nhiên, đây giống như tính năng bổ trợ thay vì đóng vai trò cốt lõi. Tỉ lệ dài vốn giúp người dùng thỏa mãn nhu cầu bỏ một chiếc máy tính bảng trong túi quần khi mua điện thoại gập.

Để có màn hình trong phù hợp, thứ phải hi sinh là tỉ lệ bên ngoài. Khi gập lại, mẫu Pura X Max trông lạc lõng giữa thị trường di động hiện tại. Thân máy bầu bĩnh, ngắn cũn tạo ra ấn tượng thú vị ban đầu. Tuy nhiên, kích thước 5,4 inch trên một tỉ lệ gần vuông khiến không gian trải nghiệm bị thu hẹp. Màn hình này có thể chỉ dành cho việc nghe điện thoại. Còn lại, mọi nhu cầu được khuyến khích dùng ở tư thế mở ra.

Điểm trừ khác nằm ở thiết kế camera. Màn hình ngoài mặc định là tỉ lệ dọc, mở ra cùng phương lại ngang. Do vậy, chiều của camera bị đảo lộn. Khi người dùng thao tác ở màn hình chính, máy nằm ngang cho khung hình đứng, ngược với trải nghiệm thông thường.

Các thông số khác của thiết bị đều tương đồng với điện thoại gập ra mắt gần đây với độ mỏng ấn tường, nếp gấp dần được xóa mờ cùng pin Silicon-carbon dung lượng lớn. Đổi lại, Huawei vẫn bị giới hạn từ lệnh cấm vận từ Mỹ, không có chip xử lý đời mới. HarmonyOS chỉ quen thuộc với người dùng Trung Quốc, và trở thành rào cản lớn khi khách hàng quốc tế tiếp cận, thiếu vắng dịch vụ Google.

Hãng Trung Quốc định giá cao cho thiết bị, lên đến 11.000 NDT (gần 45 triệu đồng), nhưng giảm còn 7.500 NDT (khoảng 29 triệu đồng) trong đợt mở bán. Đây vẫn là con số gây băn khoăn trên mặt bằng điện thoại gập tại Trung Quốc. Hãng nhiều khả năng không đưa model này ra thị trường quốc tế. Trước đó, chiếc Pura X gây ấn tượng cũng chỉ được bán nội địa.

Nếu các tin đồn chuẩn xác, Pura X Max cho thấy cái nhìn ban đầu về trải nghiệm với mẫu iPhone gập sẽ ra mắt thời gian tới. Cách bố trí có nhiều tiềm năng khai thác hơn điện thoại gập truyền thống. Nhà sản xuất nhắm đến việc tối ưu cho màn hình bên trong, đảm bảo tỉ lệ quen thuộc cùng kho video, game tương thích. Thứ bị hi sinh là hình dáng kì lạ bên ngoài.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.