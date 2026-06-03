Google xin cấp phép thả 32 triệu con muỗi tại Mỹ

Biện pháp này kỳ vọng sẽ làm suy giảm quần thể loài côn trùng trung gian truyền nhiễm nhiều căn bệnh nguy hiểm chết người.

Muỗi trưởng thành bên trong một thùng chứa được bảo vệ tại phòng thí nghiệm của Google. Ảnh: Bloomberg.

Theo tờ The Guardian, Google đã đệ đơn xin phép Chính phủ Mỹ để thả tới 32 triệu con muỗi đã được triệt sản tại hai bang California và Florida.

Đây là một phần thuộc dự án Debug, chương trình y tế cộng đồng gặt hái được nhiều thành công của Google. Trong dự án này, hãng tận dụng thế mạnh chuyên môn về công nghệ để nuôi dưỡng một "đội quân" muỗi đực vô sinh nhằm kéo giảm số lượng loài côn trùng gieo rắc bệnh tật.

Một thông báo từ liên bang cho thấy Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đang xem xét yêu cầu của Google về việc thả tối đa 16 triệu con muỗi mỗi năm tại Florida và California, kéo dài trong vòng hai năm.

EPA sẽ đưa ra quyết định có cấp phép sử dụng thử nghiệm cho Google hay không sau khi kết thúc giai đoạn lấy ý kiến công chúng vào ngày 5/6 tới.

Muỗi được coi là loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh, cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn bất kỳ sinh vật nào khác mỗi năm thông qua việc lây truyền các căn bệnh chết người như sốt xuất huyết, virus Tây sông Nile, Zika, chikungunya và sốt rét.

Tuy nhiên, muỗi đực vốn không đốt người và cũng không mang mầm bệnh. Một trong những phương pháp cốt lõi mà Google đang thử nghiệm là nuôi dưỡng muỗi đực nhiễm một loại vi khuẩn tự nhiên có tên là Wolbachia. Loại vi khuẩn này sẽ ngăn chặn chúng sinh sản khi giao phối với muỗi cái trong tự nhiên. Khi một con muỗi đực nhiễm khuẩn giao phối với muỗi cái hoang dã, trứng của muỗi cái sẽ không thể nở.

Dự án Debug đã bắt đầu khám phá các giải pháp định hướng công nghệ nhằm chống lại loài muỗi gây chết người từ giữa thập niên 2000. Google cho biết các phương pháp diệt muỗi truyền thống khác đều không mang lại hiệu quả triệt để. Thậm chí, việc phun thuốc trừ sâu có thể gây độc hại và ngày càng kém hiệu quả do muỗi kháng thuốc. Ngoài ra, việc tìm kiếm và làm sạch tất cả nguồn nước, vốn là nơi sinh sản của muỗi, cũng là một bài toán nan giải.

Alphabet, công ty mẹ của Google, vốn không hề xa lạ với giới khoa học. Verily Health, một công ty về y tế và AI khởi nguồn từ dự án mang tính đột phá Moonshot tại phòng thí nghiệm Google X, chính là lực lượng nòng cốt đứng sau chương trình Debug trong nhiều năm qua.

Verily (từng là một công ty con của Alphabet) chuyên sử dụng công nghệ và khoa học dữ liệu để chống lại bệnh tật cùng các vấn đề y tế toàn cầu khác. Đại diện Verily chia sẻ trong một email gửi đến tờ The Guardian rằng, tính đến tháng 12/2024, Google đã chính thức mua lại toàn bộ Debug và đưa dự án này ra khỏi danh mục đầu tư của Verily.