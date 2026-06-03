Cái nhìn đầu tiên về iPhone 18 Pro

Bộ ảnh thực tế lần đầu tiết lộ màu đỏ cherry sắp xuất hiện trên dòng iPhone 18 Pro.

Màu cherry lần đầu xuất hiện trong ảnh thực tế của iPhone 18 Pro. Ảnh: @SonnyDickson/X.

Chuyên gia rò rỉ (leaker) Sonny Dickson vừa chia sẻ ảnh chụp mô hình 4 mẫu iPhone 18 Pro. Hình ảnh gồm 4 màu sắc khác nhau, mang đến cái nhìn thực tế đầu tiên về những gì người dùng có thể mong đợi từ sản phẩm.

Dựa trên tin đồn, mô hình iPhone 18 Pro cho thấy 4 màu sắc: xanh dương nhạt, đen, bạc và đỏ cherry. Theo Dickson, cherry nhiều khả năng trở thành màu chủ đạo, nối tiếp thành công của màu cam trên bản tiền nhiệm.

Đây là lần đầu tiên màu cherry của iPhone 18 Pro xuất hiện trong các ảnh thực tế, thay vì ảnh dựng hoặc mô tả từ nội bộ.

Theo MacRumors, cần lưu ý rằng mô hình thường được làm từ nhựa hoặc kim loại chất lượng thấp, độ hoàn thiện sẽ kém hơn so với tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt. Do đó, tông màu và độ đậm/nhạt có thể khác so với bản chính thức.

Hồi tháng 2, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg lần đầu tiết lộ màu cherry được Apple thử nghiệm cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Thời điểm đó, Gurman mô tả đây là màu đỏ đậm. Đến tháng 4, leaker Digital Chat Station dự đoán khả năng màu cherry xuất hiện rất cao, một phần bởi các đối thủ Android đang phát triển màu tương tự.

Hình ảnh dần rõ nét khi Macworld đưa tin màu sắc mới sẽ mang tên Dark Cherry, có tông gần rượu vang thay vì đỏ tươi, cũng như đậm hơn đáng kể so với màu cam năm ngoái.

Ít lâu sau, Instant Digital cũng xác nhận tên gọi Dark Cherry, mô tả màu này kết hợp giữa đỏ tía, cà phê và tím đậm. Theo MacRumors, leaker này có uy tín trong việc rò rỉ màu sắc trên sản phẩm Apple, từng dự đoán chính xác màu vàng trên iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

4 phiên bản màu sắc được đồn đoán trên iPhone 18 Pro. Ảnh: @SonnyDickson/X.

Ngoài cherry, trang tin Macworld còn chia sẻ đầy đủ các màu sắc còn lại gồm xanh dương nhạt (được mô tả giống màu xanh hiện có trên iPhone 17), xám đậm và bạc. Các màu cũng kèm mã Pantone nội bộ để Apple thử nghiệm.

Dựa trên tin đồn, thiết kế của iPhone 18 Pro tương tự bản tiền nhiệm với một số điều chỉnh. Lỗ khuyết Dynamic Island sẽ nhỏ hơn, song công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình nhiều khả năng chưa xuất hiện trong năm nay.

iPhone 18 Pro dự kiến trang bị 3 camera sau với độ phân giải 48 MP. Nâng cấp lớn nhất đến từ khả năng thay đổi khẩu độ camera chính, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng thu vào cảm biến dựa trên môi trường xung quanh.

Dung lượng pin trên iPhone 18 Pro Max có khả năng tăng từ 5.100 mAh lên 5.200 mAh. Kết hợp với chip A20 Pro, thời gian sử dụng thực tế có thể kéo dài đôi chút. Tuy mức tăng dung lượng không quá lớn, người dùng vẫn sẽ cảm nhận khác biệt trong trải nghiệm.

Theo Digital Trends, iPhone 18 Pro có thể trang bị modem C2 do Apple tự phát triển. Thiết bị dự kiến tích hợp kết nối vệ tinh qua mạng 5G, cho phép gửi tin nhắn thông thường qua sóng vệ tinh thay vì chỉ tin nhắn khẩn cấp như trước.

Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào mùa thu năm nay, cùng với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.