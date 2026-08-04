Kiệt sức, nhớ thời chưa có AI

Bị ép dùng công cụ AI rác và tốn thời gian dọn lỗi khiến đa số nhân viên kiệt sức, mong muốn trở lại thời kỳ chưa có AI.

Hiệu quả của AI đang bị lu mờ bởi chính gánh nặng đè lên vai nhân viên văn phòng. Ảnh: Tag Hartman-Simkins/Futurism.

Làn sóng áp đặt, buộc sử dụng công cụ AI tại nơi làm việc đang phản tác dụng. Trái ngược với kỳ vọng về sự bứt phá trong năng suất công việc, giải pháp mới đang khiến không gian công sở ngập tràn các sản phẩm rập khuôn, kém chất lượng và làm gia tăng sự mệt mỏi cho người lao động.

Theo khảo sát mới nhất từ công ty dịch vụ Adaptavist, gần 2/3 người tham gia cho biết họ thường xuyên hoài niệm môi trường làm việc thời chưa có AI. Hơn 1/3 nhân viên sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn các công cụ AI tạo sinh. 36% người được hỏi thừa nhận họ hoàn toàn không hiểu lý do cấp trên ép dùng AI.

Thực tế này đối lập hoàn toàn với những lời hứa hẹn tăng năng suất từ các tập đoàn công nghệ. Thay vì giúp giải phóng sức lao động, AI chỉ khiến áp lực công việc gia tăng. Các con số thống kê từ báo cáo đã chỉ ra rằng rào cản từ AI đang vượt quá lợi ích.

Các con số thống kê cho thấy nhân viên văn phòng đang ngán ngẩm AI. Ảnh: Adaptavist.

Đầu tiên, nhân viên văn phòng phải gánh thêm những công việc phát sinh như rà soát lỗi thông tin từ các mô hình AI hay học cách viết câu lệnh - những nhiệm vụ vốn không có trong mô tả công việc ban đầu của họ.

Có tới 42% người được hỏi cho biết họ tốn nhiều thời gian để kiểm tra, xác minh lại nội dung AI tạo ra hơn là khoảng thời gian tiết kiệm được nhờ ứng dụng nó. 49% nhân viên khẳng định các kết quả đầu ra kém chất lượng từ AI đang trực tiếp làm chậm tiến độ tổng thể của các dự án.

AI không những không làm tăng năng suất mà còn gây chậm tiến độ công việc. Ảnh: Adaptavist.

Không dừng lại ở đó, việc lạm dụng "AI rác" đang biến các tác vụ từng đòi hỏi tính sáng tạo thành chuỗi công việc nhàm chán. Gần 50% số người tham gia khảo sát thừa nhận, sự xuất hiện của các nội dung do AI tạo ra khiến công việc hàng ngày của họ trở nên lặp đi lặp lại và dần mất đi ý nghĩa.

Cam kết giúp người lao động thảnh thơi hơn chưa thấy đâu, thực tế lại là gánh nặng mất cân bằng sống - làm việc cùng nỗi lo thất nghiệp. Trong bối cảnh giới lãnh đạo đẩy mạnh áp đặt AI bằng mọi giá, hơn một nửa số nhân viên (54%) bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ bị đào thải trong vòng 5 năm tới.

“Nếu thiếu đi các cơ chế bảo vệ và sự định hướng rõ ràng, cam kết về hiệu quả của AI sẽ bị lu mờ bởi gánh nặng đè lên chính vai những người mà nó vốn được tạo ra để hỗ trợ", đại diện Adaptavist nhận xét về thực trạng này.

Hiện trạng bất hợp lý này đang tạo ra một thực tế đầy mâu thuẫn, thúc đẩy sự phản kháng từ lực lượng lao động trẻ. Gen Z - nhóm đối tượng đang phải đối mặt với thị trường việc làm khắc nghiệt sau khi tốt nghiệp do ảnh hưởng của AI, đang lựa chọn chống lại xu hướng này.

Họ bắt đầu phản đối việc lạm dụng các công cụ chatbot làm suy giảm khả năng tư duy phản biện, cũng như lên tiếng chống lại sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ AI gây ô nhiễm môi trường.