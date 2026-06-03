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Công nghệ Gadget

Sai lầm thường gặp khi dùng điều hòa

  • Thứ tư, 3/6/2026 08:16 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Việc mở điều hòa ở nhiệt độ rất thấp rồi tắt bật liên tục không phải cách tiết kiệm điện hiệu quả nhất.

Không phải ai cũng nắm cách sử dụng điều hòa hiệu quả, tiết kiệm điện. Ảnh: Freepik.

Điều hòa luôn tiêu thụ nhiều điện, đặc biệt khi bật liên tục mùa nắng nóng. Dù nhiều gia đình hiện nay trang bị điều hòa, không phải ai cũng nắm được cách sử dụng hiệu quả.

Một số người cho rằng có thể tiết kiệm điện bằng cách bật điều hòa ở nhiệt độ rất thấp, chẳng hạn như 17 độ C, trong thời gian ngắn để làm mát phòng, sau đó tắt rồi bật lại khi phòng nóng lên.

Tuy nhiên, The Conversation cho rằng điều hòa cần nhiều năng lượng để đưa phòng về nhiệt độ lạnh sâu. Trên thực tế, việc bật/tắt điều hòa liên tục cũng không phải lựa chọn tiết kiệm điện nhất.

Trước hết, người dùng cần hiểu cách điều hòa hoạt động. Các dòng máy đời mới thường áp dụng công nghệ biến tần (inverter), có thể tự chỉnh công suất máy nén để duy trì nhiệt độ phòng theo mức thiết lập.

Với điều hòa đời cũ không có inverter, chúng vẫn có thể tự bật/tắt máy nén. Nếu để ý, người dùng sẽ cảm nhận và nghe âm thanh khi máy nén bật/tắt.

Nếu sử dụng điều hòa, The Conversation cho biết cách tiết kiệm năng lượng hiệu quả là đặt nhiệt độ cao nhất mà bản thân vẫn cảm thấy thoải mái, dao động khoảng 26 độ C vào ban ngày và 22 độ C khi ngủ. Sau đó, cứ để điều hòa hoạt động.

Nếu đặt nhiệt độ quá thấp, điều hòa sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Cứ mỗi 1 độ C giảm xuống, điện năng tiêu thụ có thể tăng 5-10%. Đó là lý do việc bật/tắt điều hòa liên tục ở nhiệt độ thấp không phải cách sử dụng hiệu quả.

Kết hợp điều hòa với quạt đứng hay quạt trần cũng mang đến hiệu quả làm mát tốt. Luồng gió từ quạt giúp cơ thể cảm thấy mát hơn 2-3 độ C nhờ không khí lưu thông.

Người dùng cũng được khuyến nghị vệ sinh lưới lọc định kỳ, đảm bảo lưới tản nhiệt, khe thông gió của dàn nóng và dàn lạnh không bị cản trở

Nếu các bộ phận dàn nóng bị ăn mòn hoặc cong vênh, thiết bị có thể không hoạt động tốt. Động vật cũng có nguy cơ gây hư hại dàn nóng, song các bộ phận này khá dễ thay thế.

Khi cảm nhận điều hòa hoạt động không tốt, phát ra âm thanh bất thường hoặc màn hình xuất hiện lỗi, cần liên hệ nhà sản xuất để được hỗ trợ.

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Người dùng có thể giảm nhiệt độ tự nhiên trong phòng trước khi bật điều hòa. Ảnh: Shutterstock.

Để tiết kiệm điện, người dùng cũng nên cân nhắc giảm nhiệt độ tự nhiên trong phòng trước khi duy trì bằng điều hòa.

Theo The Conversation, nhiệt độ cao có thể truyền qua tường, cửa sổ và trần nhà. Không khí nóng còn len qua khe dưới cửa, cửa sổ hoặc lỗ thông gió. Thiết bị điện tử và con người trong nhà cũng phát sinh nhiệt dù tương đối nhỏ.

Để giảm nguồn nhiệt vào nhà, nên kéo rèm và đóng cửa sổ trước khi trời nóng, trang bị thanh chắn gió.

Trồng cây xanh cũng là giải pháp hiệu quả và mang tính lâu dài. Vào mùa hè, lá cây tạo bóng mát tự nhiên và cản bớt ánh nắng. Đến mùa đông, cây rụng lá giúp đón ánh nắng mặt trời.

Nếu có thời gian và ngân sách, nên lắp đặt hệ thống che nắng bên ngoài, làm cách nhiệt trần nhà, lắp kính và kiểm tra gioăng cao su cửa sổ. Trong trường hợp trời quá nóng, nên hạn chế sử dụng lò nướng và bếp nấu, song một số loại tiết kiệm năng lượng có thể tỏa ít nhiệt hơn.

Nhà sáng chế thất bại hơn 5.000 lần để tạo ra máy hút bụi

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