Vị thế mới của kỹ sư chip tại Hàn Quốc

Nhờ những khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới hơn 100.000 USD, các kỹ sư tại Samsung và SK Hynix đang trở thành những người độc thân được săn đón nhất tại Hàn Quốc

John Baek, 32 tuổi, độc thân và đang mở lòng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Tuy nhiên, trong những buổi hẹn hò trước đó, anh luôn gặp phải một tình thế tiến thoái lưỡng nan bởi không muốn tiết lộ nơi làm việc của mình là Samsung Electronics.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại nguồn lợi tài chính kỷ lục cho các nhà sản xuất chip nhớ toàn cầu.

Trong quý gần nhất, tổng dòng tiền tự do của 5 đại gia sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới đã tăng gấp 92 lần so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mốc 90 tỷ USD .

Lợi nhuận Samsung lớn đến mức Baek, một kỹ sư chip nhớ, chuẩn bị nhận được khoản tiền thưởng lên tới hơn 6 chữ số, số tiền tương đương với nhiều năm tiền lương của một người Hàn Quốc bình thường.

Cơn sốt chip mang về doanh thu khổng lồ cho những tập đoàn như Samsung. Các kỹ sư tại đây chuẩn bị nhận khoản tiền kếch xù bằng nhiều năm tiền lương của một người Hàn Quốc bình thường. Ảnh: WSJ.

Mặc dù vậy, số tiền quá lớn này khiến Baek và các đồng nghiệp tự hỏi liệu sự quan tâm lãng mạn dồn dập đang nhận được là chân thành, hay chỉ là sự phản chiếu cho khối tài sản đang phình to của họ.

"Bạn đời lý tưởng"

Cơn sốt công nghệ đã tiếp thêm sức mạnh cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Giờ đây, nó tiếp tục thổi phồng "giá trị hẹn hò" của các nam thanh nữ tú trong ngành bán dẫn. Họ được khao khát y như cách mà các công ty AI khao khát những con chip nhớ để xây dựng thêm trung tâm dữ liệu.

Trước đây, về tiêu chuẩn chọn bạn đời ở Hàn Quốc, nhân viên tại Samsung và hãng sản xuất chip đồng hương SK Hynix luôn phải xếp sau giới luật sư, bác sĩ và kế toán viên. Tuy nhiên, theo các trung tâm môi giới hôn nhân địa phương, lần đầu tiên, những kỹ sư chip nhớ đang vươn lên vị thế ngang hàng.

Trên một chương trình hẹn hò gần đây, một kỹ sư chip của Samsung khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của 3 cô gái khác nhau. "Anh ấy mang lại cảm giác rất đáng tin cậy", một người nhận xét.

Vị thế xã hội của nhân viên SK Hynix thậm chí còn được châm biếm trong một tiểu phẩm gây sốt của chương trình hài Saturday Night Live Korea. Một người đàn ông hói đầu, ăn mặc luộm thuộm bước vào một cửa hàng quần áo sang trọng.

Theo các trung tâm môi giới hôn nhân địa phương, lần đầu tiên, những kỹ sư chip nhớ đang vươn lên vị thế ngang hàng bác sĩ và luật sư về tiêu chuẩn chọn bạn đời ở Hàn Quốc. Ảnh: WSJ.

Anh ta bị nhân viên ngó lơ cho đến khi cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo gile của công ty với dòng chữ "SK Hynix" in đậm sau lưng. "Vị thần Hynix!", nữ nhân viên bán hàng lập tức hét lên đầy phấn khích.

Kim Young-won, 26 tuổi, một nhiếp ảnh gia, từ lâu luôn đặt bác sĩ và luật sư lên đầu danh sách tiêu chuẩn hẹn hò của mình. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của WSJ, giờ đây cô đã dành thêm chỗ cho các nhân viên của Samsung và SK Hynix.

Kim tỏ ra tiếc nuối khi không có mối quan hệ thân thiết nào làm việc tại hai công ty này, hay thậm chí không quen ai đang hẹn hò với nhân viên ở đó. "Tôi ước mình là người may mắn đó", cô nói.

"Mưa" tiền thưởng và những hệ lụy dở khóc dở cười

Nhờ sự dẫn dắt của Samsung và SK Hynix, Kospi, chỉ số chứng khoán chủ chốt của Hàn Quốc, có lúc tăng tới 5,09%, đạt 8.457 điểm.

Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng quá mạnh thậm chí kích hoạt cơ chế tạm thời ngừng giao dịch thuật toán nhằm hạn chế biến động quá lớn.

Samsung và SK Hynix đang chiếm khoảng 50% tổng vốn hóa của chỉ số KOSPI. Hàn Quốc được xem là một trong những thị trường hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI toàn cầu khi chỉ số KOSPI đã tăng 91% từ đầu năm đến nay, sau khi tăng 76% trong năm trước.

Theo WSJ, dự kiến ​​tiền thưởng trung bình cho mỗi nhân viên tại Samsung năm 2026 sẽ vào khoảng 400.000 USD , và tại SK Hynix là lên tới hơn 500.000 USD .

Những con số này khiến Charlie Moon, người sắp bắt đầu công việc kỹ sư tại SK Hynix, trở thành mục tiêu săn đón thường xuyên của bạn bè bố mẹ anh.

Họ liên tục hỏi xem anh còn độc thân không. Chàng trai 31 tuổi này đành lịch sự đáp rằng mình đã có bạn gái. "Đương nhiên rồi", Moon kể lại câu cửa miệng mà anh thường nghe khi bố mẹ hỏi.

Dự kiến ​​tiền thưởng trung bình cho mỗi nhân viên tại Samsung năm 2026 sẽ vào khoảng 400.000 USD , và tại SK Hynix là lên tới hơn 500.000 USD . Ảnh: WSJ.

Tuy nhiên, nguồn chi tiêu dư dả đó đôi khi lại tạo áp lực cho những người ngoài ngành như Roh Hee-jin, 27 tuổi.

Người bạn trai làm việc tại Samsung mới đây đã tặng cô một chiếc máy chơi game Nintendo Switch 2, trị giá khoảng 450 USD . Để đáp lễ, Roh, một nhà phát triển phần mềm, phải chắt bóp tiết kiệm để mua một chiếc mini-PC. "Tôi không thể cứ nhận mãi mà không cho đi", cô nói.

Trái ngược với những kỹ sư chip đang làm trong ngành, vận may bất ngờ này lại trở thành nỗi ám ảnh với những ai đã rời SK Hynix và Samsung ngay trước "cơn sốt vàng" của ngành chip nhớ.

"Rabbit Habbit", cựu nhân viên nữ SK Hynix chuyển sang làm KOL về tài chính cá nhân, từng viết một cuốn sách bán chạy về đầu tư, sở hữu 4 bất động sản và có khối tài sản ròng khoảng 1,5 triệu USD , vẫn không khỏi chạnh lòng trước các đồng nghiệp cũ.

Trong một video đăng tải trên YouTube cá nhân, cô than vãn về việc đánh mất những khoản tiền thưởng lên tới 6 con số nhiều khả năng sẽ kéo dài trong vài năm tới.

Ngược lại, Edward Ji, cựu kỹ sư 34 tuổi không có gì phải hối tiếc. Anh đã chọn ở lại SK Hynix và vừa nhận được một khoản tiền thưởng kếch xù từ năm 2025 của công ty, trùng hợp ngay vào ngày cưới của mình.

Số tiền này lập tức giúp đôi vợ chồng trẻ mua được một căn hộ khiêm tốn, một tuần trăng mật ở Australia, bay hạng thương gia và đặt tour tham quan Great Ocean Road bằng trực thăng riêng.