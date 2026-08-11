Dịch vụ hậu mãi trở thành ‘điểm chốt’ khi mua laptop

Khi laptop trở thành thiết bị học tập chính trong 4 năm đại học, chính sách bảo hành, độ bền và hỗ trợ sự cố có thể quyết định giá trị thực của khoản đầu tư.

Khi chọn mua laptop cho 4 năm đại học, cấu hình hay thiết kế mỏng nhẹ chỉ là điều kiện cần. Bài toán hậu mãi, khả năng ứng phó sự cố và độ bền mới là điều kiện đủ tạo nên khoản đầu tư trọn vẹn.

“Cái giá” của những sự cố ngoài ý muốn

Mỗi mùa tựu trường, đa số tân sinh viên và phụ huynh thường rơi vào vòng xoáy so sánh chip, RAM, dung lượng ổ cứng hay card đồ họa khi chọn mua laptop. Mức giá hợp lý đi kèm cấu hình mạnh luôn là yếu tố thu hút người mua đầu tiên. Thế nhưng, 4 năm đại học không phải là môi trường đặt máy cố định trên bàn làm việc, mà là hành trình di chuyển liên tục từ nhà đến giảng đường, thư viện, quán cà phê và các đợt thực tập.

Khi đồng hành suốt 4 năm đại học, độ bền và bảo hành trở thành yếu tố quan trọng không kém hiệu năng.

Thực tế sử dụng cho thấy sự cố ngoài ý muốn như vô tình làm rơi balo, va quẹt khi gửi xe, hay lỡ tay làm đổ ly nước, trà sữa lên bàn phím rất dễ xảy ra. Khi đó, nếu chiếc laptop chỉ có bảo hành tiêu chuẩn 1 năm hạn chế và không đi kèm dịch vụ hỗ trợ toàn diện, chi phí sửa chữa bo mạch hay thay màn hình OLED có thể tốn từ vài triệu đến gần nửa giá trị máy. Bài toán kinh tế tưởng như tiết kiệm ban đầu lúc này lại trở thành khoản gánh nặng tài chính bất ngờ.

Khi bảo hành trở thành khoản đầu tư

Để chiếc laptop phục vụ trọn vẹn 4 năm học, hệ thống dịch vụ sau bán hàng cần được tính là một phần giá trị thực sự của sản phẩm. Các dòng laptop AI mỏng nhẹ của Asus như Vivobook S14/16 hay TUF Gaming đều đáp ứng được giá trị cộng thêm lớn.

Trong khi nhiều hãng chỉ dừng lại ở mức một năm nội địa, Asus nâng thời gian bảo hành lên 2 năm tại hơn 80 quốc gia, giúp sinh viên an tâm sử dụng suốt nửa đầu chặng đường đại học, cả khi tham gia chương trình du học ngắn hạn hay trao đổi sinh viên.

Asus trang bị bảo hành 2 năm tiêu chuẩn toàn cầu cho nhiều dòng laptop, hỗ trợ người dùng tại hơn 80 quốc gia.

Thêm vào đó, nếu nhận diện rủi ro rơi vỡ, vào nước không thuộc phạm vi bảo hành tiêu chuẩn, thì gói Asus Premium Care (ADP) cho phép hỗ trợ đến 100% chi phí sửa chữa cho lần sự cố đầu tiên với mức chi phí đăng ký từ 990.000 đồng.

Sự cố như rơi vỡ, va đập hay vào nước có thể khiến chi phí sửa chữa laptop tăng cao ngoài dự tính.

Tuy nhiên, chính sách hậu mãi tốt nhất chính là chính sách hiếm khi phải dùng tới. Một sản phẩm được thiết kế tốt phải giảm thiểu tối đa tỷ lệ hỏng hóc ngay từ khi xuất xưởng. Các dòng máy Asus Vivobook S14/S16 hay TUF Gaming đều vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về độ bền. Khả năng chống rung lắc khi di chuyển bằng xe máy, chịu đựng biến động nhiệt độ, độ ẩm hay tác động lực lên bản lề và bàn phím giúp chiếc laptop này được trang bị “lớp giáp” bền bỉ, sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên qua mọi chặng đường.

Tặng gói Google AI Pro 3 tháng trị giá gần 60 USD

Khi mua các dòng laptop Asus Vivobook sản xuất từ năm 2025, trong thời gian 10/8/2026-9/8/2027, người dùng sẽ nhận gói quà tặng dịch vụ Google AI hấp dẫn với thời gian trải nghiệm 3 tháng miễn phí.

Đối với Vivobook và Vivobook GO, người mua được nhận gói Google AI Plus trị giá 4,99 USD /tháng, mang lại tổng giá trị quà tặng là 14,97 USD . Gói này giúp tăng gấp 2 lần hạn mức sử dụng Gemini, cung cấp 400 GB dung lượng lưu trữ đám mây, 200 Google Flow Credits cùng khả năng tích hợp Gemini trực tiếp vào ứng dụng Google như Gmail hay Vids.

Trong khi đó, nếu nâng cấp lên dòng cao cấp hơn như Asus Vivobook S, người dùng được tặng gói Google AI Pro vượt trội, trị giá 19,99 USD /tháng (tổng giá trị ưu đãi lên đến 59,97 USD ). Với gói Pro, người dùng được trải nghiệm hạn mức Gemini gấp 4 lần, sở hữu không gian lưu trữ đám mây khổng lồ lên tới 5 TB, nhận 1.000 Google Flow Credits và mở khóa các công cụ AI chuyên sâu như Deep Search hay Google Antigravity. Người dùng dễ dàng nhận và kích hoạt các gói quà tặng này trực tiếp trên ứng dụng MyASUS trước ngày 3/9/2027.

Đứng trước quyết định chọn mua thiết bị gắn bó suốt những năm tháng sinh viên, phụ huynh và người học cần nhìn nhận chiếc laptop dưới góc độ tổng chi phí sở hữu. Chiếc máy có cấu hình đáp ứng đúng nhu cầu, tích hợp công nghệ AI hiện đại, đi kèm độ bền cao và hệ sinh thái hậu mãi bảo vệ toàn diện như Asus Vivobook được xem là bài toán kinh tế thông minh.