Tham vọng dẫn đầu mảng máy tính doanh nghiệp của Asus

Asus nhìn thấy cơ hội ở mảng máy tính doanh nghiệp khi các công ty Việt Nam chuyển đổi số giữa kỷ nguyên AI bùng nổ. Hãng công nghệ đặt mục tiêu vươn lên vị trí số một về thị phần.

Thị trường máy tính doanh nghiệp chuyển dịch từ sức mạnh thuần túy sang hiệu suất tính toán phục vụ AI. Điều này tạo ra một chu kỳ nâng cấp mới ở nhiều tổ chức. Tại Việt Nam, làn sóng này diễn ra với một tốc độ cao hơn mặt bằng chung, với các đợt số hóa diện rộng và động lực mới từ nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong đợt phát hành sản phẩm máy tính doanh nghiệp cao cấp ExpertBook Ultra, Tri Thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với ông S.Y. Hsu, CEO tập đoàn Asus và ông Kenny Chien, Giám đốc Khối doanh nghiệp Asus Việt Nam, về chiến lược mới xoay quanh thiết bị máy tính văn phòng cao cấp và xu hướng mua sắm của khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Động lực tăng trưởng từ Việt Nam

Nhìn rộng ra toàn khu vực Đông Nam Á, ông đánh giá thế nào về tư duy chuyển đổi số của khối doanh nghiệp Việt Nam? Đây có phải thời điểm thích hợp để Asus tăng tốc trong cuộc đua giành thị phần B2B?

Ông S.Y. Hsu: Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng, mà chính xác là động cơ tăng trưởng cốt lõi của chúng tôi tại khu vực Đông Nam Á. Nguồn năng lượng và tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng của các doanh nghiệp trong nước trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ để chúng tôi bứt phá.

Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng đối với Asus. Đây còn là động cơ tăng trưởng cốt lõi cho sự đổi mới công nghệ của chúng tôi tại khu vực Đông Nam Á Ông S.Y. Hsu, Co-CEO Asus

Khác với một số thị trường lân cận thường có xu hướng thận trọng, dịch chuyển từng bước và ưu tiên sự an toàn với những mô hình cũ, doanh nghiệp Việt Nam có tinh thần cởi mở, sẵn sàng "nhảy vọt" để đón nhận những làn sóng công nghệ mới.

Đối với họ, số hóa không còn là lựa chọn để tối ưu, mà là yếu tố sinh tồn để cạnh tranh.

Vì thế, đây là thời điểm vàng để Asus tăng tốc. Chúng tôi không xem mình là một người mới gia nhập, bởi ASUS đã có nền tảng phần cứng vững chắc và sự thấu hiểu sâu sắc người dùng trong nước qua nhiều năm. “Điểm rơi phong độ” hiện tại là sự kết hợp hoàn hảo giữa giai đoạn chuyển đổi số theo chiều sâu của Việt Nam và thời kỳ bùng nổ AI PC.

Co-CEO Asus có mặt tại Việt Nam trong đợt phát hành sản phẩm ExpertBook Ultra.

Những số liệu tăng trưởng thực tế nào chứng minh cho nhận định "điểm rơi phong độ hoàn hảo" này, thưa ông?

Ông S.Y. Hsu: Bất chấp những xu hướng sụt giảm đang diễn ra với các thương hiệu máy tính doanh nghiệp trên toàn cầu, trong năm gần nhất Asus Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 87% so với cùng kỳ. Chúng tôi tiến sát vào top 3 thương hiệu dẫn đầu toàn ngành. Bước tiếp trên thành tựu này, chúng tôi đặt ra một mục tiêu táo bạo: Đến cuối năm 2028, Asus sẽ trở thành thương hiệu máy tính doanh nghiệp (Commercial PC) số 1 tại Việt Nam.

Bài toán công nghệ lõi

Để phục vụ xu hướng làm việc linh hoạt (Hybrid làm việc từ xa), phân khúc laptop cao cấp đang chứng kiến cuộc đua tích hợp chip xử lý hiệu năng cao. Việc đưa bộ vi xử lý có công suất lên tới 50 W TDP vào bên trong một chiếc laptop siêu nhẹ chưa đầy 1 kg như ExpertBook Ultra là một bài toán R&D cực kỳ hóc búa. ASUS đã giải quyết xung đột này như thế nào?

Ông Kenny Chien, Giám đốc Khối doanh nghiệp Asus Việt Nam.

Ông Kenny Chien: Nền tảng Intel Core Ultra X7 và X9 mới nhất mang lại hiệu năng xử lý AI vượt trội lên tới 122 TOPS, đi kèm đồ họa tích hợp Intel Arc B390 mạnh mẽ. Tuy nhiên, mức hiệu năng “khủng” này đòi hỏi một kiến trúc tản nhiệt tương xứng. Chúng tôi đã giải bài toán duy trì công suất tỏa nhiệt ổn định ở mức 50W TDP ngay bên trong thân máy ExpertBook Ultra nhờ vào hệ thống tản nhiệt độc quyền ASUS ExpertCool Pro.

Cụ thể, nền tảng gồm cấu trúc quạt kép với 97 cánh quạt làm từ Polyme tinh thể lỏng (LCP) siêu mỏng trên mỗi quạt, kết hợp 3 cổng thoát khí giúp tăng áp suất không khí trung tâm thêm 12%. Nhờ đó, hệ thống chủ động làm mát cho cả ổ cứng SSD và CPU ngay cả khi gập màn hình.

Chúng tôi cũng tích hợp module thoát nhiệt bằng nhôm cường độ cao siêu mỏng chỉ 0,1 mm, mở rộng diện tích bề mặt làm mát thêm 14%. Kết quả là hệ thống vận hành gần như tĩnh lặng tuyệt đối, đảm bảo sự tập trung cao nhất cho người dùng.

Định nghĩa về một chiếc laptop doanh nghiệp tốt giờ đây không chỉ là chạy nhanh, mà là giúp nhân sự xử lý công việc thông minh và thảnh thơi hơn. Ông Kenny Chien, Giám đốc Khối doanh nghiệp Asus Việt Nam.

Ngoài bài toán hiệu năng thuần túy, nhân xử lý AI (NPU) thế hệ mới phối hợp với hệ thống phần cứng này để thay đổi trải nghiệm làm việc từ xa của nhân viên ra sao?

Ông S.Y. Hsu: Sự xuất hiện của nhân NPU chuyên biệt đã thay đổi hoàn toàn cách xử lý công việc.

Trước đây, các tác vụ nặng như xử lý dữ liệu lớn, mã hóa bảo mật hoặc tính năng khử nhiễu âm thanh, làm mờ nền khi họp trực tuyến sẽ ngốn rất nhiều tài nguyên của CPU và GPU, khiến máy nhanh nóng và giật lag. Giờ đây, nhân AI gánh vác toàn bộ các tác vụ này với mức tiêu thụ điện năng cực thấp.

Nhờ đó, thời lượng pin thực tế của ExpertBook Ultra có thể đạt tới hơn 26 tiếng sử dụng liên tục. Nhân sự có thể di chuyển cả ngày mà không cần mang theo bộ sạc. Đồng thời, hệ thống ăng-ten định hướng giúp tăng hiệu suất bắt sóng Wi-Fi lên 40%, kết hợp với giải pháp bảo mật đa lớp ASUS ExpertGuardian biến chiếc máy thành một "văn phòng di động" bảo mật tuyệt đối.

(Asus ExpertGuardian là chức năng tự động khóa máy khi rời màn hình, cảnh báo AI khi có người nhìn lén.)

“Bẫy” phần cứng giá rẻ

Trong bối cảnh lạm phát và áp lực thắt chặt ngân sách, các doanh nghiệp thường tối ưu chi phí bằng cách chọn các dòng máy phân khúc thấp hơn. Việc giới thiệu một sản phẩm giàu công nghệ và giá cao như ExpertBook Ultra ở thời điểm này có phải là một lựa chọn mạo hiểm?

Ông S.Y. Hsu: Dưới góc nhìn quản trị tài chính, trong bối cảnh lạm phát cao, việc lựa chọn những thiết bị phần cứng giá rẻ hay dòng máy thuần tiêu dùng thực chất lại là một "cái bẫy tài chính". Những sự cố hỏng hóc thường xuyên, chi phí sửa chữa phát sinh và chu kỳ thay mới máy quá ngắn sẽ nhanh chóng ngốn sạch ngân sách sắm sửa của doanh nghiệp.

Với ExpertBook Ultra, doanh nghiệp đang đầu tư vào khoa học vật liệu và kiến trúc thế hệ mới: vỏ hợp kim chuẩn hàng không vũ trụ, màn hình Tandem OLED, cấu hình tối đa 64GB RAM và 2TB SSD Gen5. Sự bền bỉ này cho phép các doanh nghiệp tự tin phá vỡ chu kỳ thay mới thiết bị 3 năm truyền thống để kéo dài thời gian vận hành lên đến 5 năm một cách an toàn.

Khi khấu hao khoản đầu tư ban đầu trên một trục thời gian dài hơn, Tổng Chi phí Sở hữu (TCO) sẽ giảm thiểu đáng kể và tối đa hóa Tỷ suất Hoàn vốn (ROI) trong dài hạn.

Chiếc ExpertBook Ultra được đánh giá cao ở phân khúc laptop doanh nghiệp cao cấp.

Ông S.Y. Hsu: Chi phí thực sự của một chiếc laptop khi gặp sự cố không nằm ở giá tiền linh kiện thay thế, mà nằm ở sự gián đoạn vận hành và tổn thất hiệu suất làm việc của nhân sự. Asus triệt tiêu rủi ro này bằng gói dịch vụ toàn diện ASUS Business Support Plus.

Chúng tôi cung cấp thời gian bảo hành quốc tế lên đến 5 năm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tận nơi trên toàn quốc, chuyển toàn bộ rủi ro vận hành từ phía doanh nghiệp sang phía Asus. Đây chính là sự ổn định tuyệt đối về cả vận hành lẫn ngân sách mà các quản lý mảng tài chính khao khát.

Phá vỡ định kiến

Thị trường vẫn tồn tại định kiến xem Asus chủ yếu là một thương hiệu mạnh về mảng tiêu dùng cá nhân hoặc máy tính gaming. Các ông làm thế nào để thuyết phục các quản lý mảng CNTT khắt khe của các tập đoàn lớn từ bỏ các thương hiệu lâu đời truyền thống?

Ông S.Y. Hsu: Chúng tôi không xem xuất phát điểm từ mảng công nghệ tiêu dùng và gaming là gánh nặng, trái lại, đó là mã gen (DNA) độc bản và mạnh mẽ nhất của Asus. Sự đổi mới tốc độ, tính thẩm mỹ tiên phong và tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm hoàn toàn không xung đột với nhu cầu của khối doanh nghiệp.

Ngoài chất lượng sản phẩm, Asus còn tự tin với các dịch vụ đi kèm và chính sách hỗ trợ sau bán hàng

Thực tế, Asus đã đóng vai trò là "khung xương sống thầm lặng" của các doanh nghiệp Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua thông qua hệ thống bo mạch chủ và card đồ họa vận hành hệ thống máy trạm chuyên dụng.

Các giám đốc CNTT đã quá hiểu sức mạnh phần cứng của chúng tôi. Thông qua Asus Expert Series, chúng tôi chắt lọc những DNA sống động đó và bảo chứng bằng quy trình kiểm định nghiêm ngặt chuẩn quân đội MIL-STD-810H để tạo ra một thế hệ thiết bị doanh nghiệp sở hữu hệ thống bảo mật đa lớp, khả năng quản trị mạnh mẽ gói gọn trong một trải nghiệm mà mọi nhân viên đều yêu thích.

Chúng tôi chắt lọc những DNA sống động mà người dùng yêu thích, rồi bảo chứng cho nó bằng quy trình kiểm định nghiêm ngặt chuẩn doanh nghiệp lớn. Ông S.Y. Hsu, Co-CEO Asus

Niềm tin trong mảng B2B cần được chứng minh bằng năng lực thực thi thực tế. Đâu là những cột mốc cụ thể cho thấy Asus đã sẵn sàng bám rễ sâu tại thị trường thương mại Việt Nam?

Ông Kenny Chien: Minh chứng đanh thép nhất chính là niềm tin từ tệp khách hàng thuộc nhóm tinh hoa. Bắt đầu từ năm 2025, một trong những tập đoàn FDI lớn nhất của Hàn Quốc tại Việt Nam đã quyết định sắm 5.000-6.000 máy tính đồng bộ Asus ExpertCenter mỗi năm.

Để hỗ trợ quy mô doanh nghiệp này, chúng tôi đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng địa phương, thiết lập các khu trải nghiệm doanh nghiệp chuyên biệt tại hệ thống Cửa hàng độc quyền (ASUS Exclusive Stores), mở rộng mạng lưới đại lý toàn quốc và cung cấp gói bảo hành tận nơi mặc định, hỗ trợ quốc tế trên 80 quốc gia cùng Chương trình Gia hạn Bảo hành (WEP) lên đến 5 năm áp dụng cho cả pin.

Asus không chỉ đơn thuần là bán thiết bị, chúng tôi đang bảo vệ hiệu suất làm việc không gián đoạn cho các đối tác của mình.

Cảm ơn các đại diện Asus vì cuộc trò chuyện.