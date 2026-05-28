Zenbook Duo mang trải nghiệm desktop nhiều màn hình lên laptop di động

Asus Zenbook Duo gây chú ý nhờ thiết kế hai màn hình OLED trên thân máy mỏng nhẹ, hướng đến nhóm người dùng cần tối ưu workflow và khả năng đa nhiệm khi làm việc di động.

Laptop hai màn hình từng bị xem là một ý tưởng mang tính trình diễn công nghệ nhiều hơn là thiết bị phù hợp để sử dụng hàng ngày. Không ít người mặc định những mẫu máy dạng này sẽ dày, nặng và phức tạp khi mang theo. Tuy nhiên, Asus Zenbook Duo (2026) lại cho thấy cách tiếp cận khác.

Laptop hai màn hình không cồng kềnh và khó dùng

Với trọng lượng khoảng 1,65 kg kèm bàn phím, mẫu laptop AI hai màn hình OLED này không chênh lệch quá nhiều so với các dòng laptop 14 inch hiệu năng cao hiện nay. Điều đó giúp Zenbook Duo xóa bỏ phần nào định kiến rằng laptop hai màn hình luôn cồng kềnh hoặc bất tiện cho nhu cầu làm việc di động.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Asus Zenbook Duo nằm ở cách thương hiệu tối ưu trải nghiệm sử dụng hai màn hình. Người dùng chỉ cần dựng kickstand tích hợp, tháo bàn phím Bluetooth khỏi màn hình phía dưới là có thể chuyển sang setup hai màn hình hoàn chỉnh chỉ trong vài giây.

Zenbook Duo cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa trải nghiệm laptop truyền thống và setup đa màn hình di động.

Quan trọng hơn, Asus cũng hiểu rằng không phải lúc nào người dùng cũng có điều kiện để mở cả hai màn hình. Trong không gian chật, Zenbook Duo có thể quay về trạng thái laptop truyền thống bằng cách đặt bàn phím lên màn hình phía dưới, với cảm giác sử dụng gần như không khác một mẫu laptop mỏng nhẹ bình thường.

Làm việc nhanh hơn không chỉ bởi hiệu năng, mà còn là “workflow”

Zenbook Duo (2026) là một chiếc laptop AI có cấu hình rất mạnh. Máy sử dụng nền tảng Intel Core Ultra Series 3 mới nhất với tùy chọn lên tới Intel Core Ultra X9, GPU Intel Arc B390 mạnh hơn đáng kể so với thế hệ trước và RAM 32 GB. Song, bên cạnh hiệu suất, Zenbook Duo còn chinh phục người dùng ở khả năng thúc đẩy nhanh chóng các task trong lúc làm việc.

Zenbook Duo hướng đến nhóm người dùng thường xuyên multitask và xử lý nhiều nội dung cùng lúc.

Laptop hiện nay đã quá nhanh cho phần lớn nhu cầu sử dụng hàng ngày. Những chiếc máy mạnh hơn thường chỉ giúp tăng tốc ở “bước cuối” như render hay export nhanh hơn. Nhưng Zenbook Duo giải quyết một vấn đề khác là tăng tốc ngay trong “workflow”.

Lợi thế của thiết kế hai màn hình thể hiện rõ trong các tác vụ làm việc hàng ngày. Thay vì phải liên tục chuyển đổi cửa sổ bằng Alt+Tab, người dùng có thể đặt Google Docs ở màn hình trên và tài liệu tham khảo ở màn hình dưới để theo dõi song song. Khi họp online, màn hình trên có thể dùng cho Google Meet, trong khi màn hình dưới phục vụ ghi chú hoặc theo dõi nội dung liên quan, giúp quá trình làm việc liền mạch và tập trung hơn.

Hai màn hình OLED giúp người dùng theo dõi tài liệu, họp online và xử lý công việc cùng lúc thuận tiện hơn.

Với các công việc liên quan tới chỉnh sửa ảnh hoặc video, lợi ích của hai màn hình còn rõ ràng hơn. Một màn hình có thể dùng cho timeline hoặc preview nội dung, trong khi màn hình còn lại hiển thị file nguồn hoặc công cụ hỗ trợ khác.

Sự thật là ở cùng tầm giá vẫn có những mẫu laptop mạnh hơn Zenbook Duo. Nhưng nếu các mẫu máy đó chỉ render nhanh hơn vài giây hay vài phút, thì Zenbook Duo lại giúp người dùng rút ngắn thời gian trong việc chuyển đổi cửa sổ, đối chiếu tài liệu và giữ mạch tập trung khi làm việc.

Với những người đã quen làm việc trên setup desktop nhiều màn hình, trải nghiệm này sẽ khá dễ hiểu. Sau khi sử dụng quen thiết kế hai màn hình trên Zenbook Duo, việc quay lại một màn hình duy nhất có thể tạo cảm giác không gian làm việc bị thu hẹp đáng kể.

Zenbook Duo tạo sự liền mạch khi sử dụng

Asus đã theo đuổi dòng Zenbook Duo nhiều năm nay, nhưng ở các thế hệ trước, sản phẩm đôi lúc vẫn mang cảm giác của một bản concept hơn là thiết bị dùng hàng ngày. Với Zenbook Duo (2026), Asus được đánh giá đã xử lý tốt nhiều hạn chế trước đây để đưa trải nghiệm này trở nên thực tế và hoàn thiện hơn.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần bản lề và khoảng hở giữa hai màn hình OLED. Hãng đã giảm đáng kể phần viền đen ở giữa, giúp trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn khi di chuyển cửa sổ hoặc xem nội dung trên cả hai màn hình. Phần bản lề mới cũng cho phép hai màn hình gần như nằm phẳng trên cùng một mặt phẳng thay vì tạo cảm giác lệch như trước đây.

Chất liệu Ceraluminum giúp Zenbook Duo giữ được độ cứng cáp.

Asus cũng chuyển sang sử dụng chất liệu Ceraluminum mới nhằm giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp cho thân máy, giúp Zenbook Duo giữ được cảm giác của một mẫu laptop AI mỏng nhẹ dù sở hữu tới hai màn hình. Song song với đó là viên pin tăng lên 99 Wh, chạm mức tối đa cho phép trên laptop hiện nay.

Ngay cả bàn phím Bluetooth đi kèm cũng được hãng hoàn thiện lại khá nhiều. Nó vẫn mỏng nhưng có đầy đủ đèn nền, touchpad lớn và cho cảm giác sử dụng không khác nhiều so với bàn phím laptop truyền thống. Asus cũng giữ lại các cổng như USB-A, HDMI hay camera hỗ trợ Windows Hello - những yếu tố ngày càng hiếm trên laptop OLED mỏng nhẹ nhưng lại rất quan trọng với người làm việc chuyên nghiệp.

Zenbook Duo rõ ràng là một thiết bị đắt tiền và hướng đến nhóm người dùng thường xuyên multitask, xử lý nhiều nguồn thông tin cùng lúc và sẵn sàng đầu tư nhiều hơn để tối ưu không gian làm việc di động.

Điều Asus theo đuổi không đơn thuần là bổ sung thêm một màn hình OLED lên laptop, mà là thay đổi cách người dùng tương tác với không gian làm việc di động của mình.