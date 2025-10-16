Những sai lầm thường gặp khi sinh viên lần đầu mua laptop

Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi mua laptop, cùng những gợi ý từ Asus để các bạn sinh viên chọn đúng từ đầu, tránh những phiền toái do lựa chọn vội vàng.

Mỗi mùa tựu trường, sinh viên và phụ huynh lại đứng trước câu hỏi quen thuộc: "Nên mua chiếc laptop nào để học tốt trong suốt 4 năm đại học?". Tuy nhiên, không ít người mắc sai lầm vì vội vàng, chạy theo xu hướng quảng cáo hay chỉ quan tâm đến mức giá. Kết quả là chiếc máy mua về không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế, nhanh xuống cấp hoặc tốn thêm chi phí sửa chữa ngoài ý muốn.

Không dựa trên nhu cầu thực tế

Một trong những sai lầm lớn mà sinh viên, đặc biệt là các bạn năm nhất, thường mắc phải khi chọn mua laptop chính là mua theo cảm tính mà không thực sự đặt ra câu hỏi quan trọng: “Mình sẽ dùng laptop này để làm gì hàng ngày?”.

Nhiều sinh viên mua máy tính phục vụ học tập nhưng chưa nghiên cứu kỹ nhu cầu của bản thân mình.

Có hai tình huống phổ biến thường xảy ra. Thứ nhất, khách hàng sẽ mua máy quá yếu so với nhu cầu thực tế. Ví dụ, sinh viên ngành truyền thông, thiết kế, IT… cần chạy phần mềm nặng như Premiere, Photoshop, AutoCAD, lập trình mô phỏng… nhưng lại chọn máy văn phòng cơ bản với RAM 4-8 GB, chip i3 hoặc i5 đời thấp. Hệ quả là máy nhanh giật, không xử lý được các tác vụ cần thiết, phải tốn thêm chi phí nâng cấp hoặc đổi máy chỉ sau 6-12 tháng. Thứ hai, người dùng mua máy quá mạnh - không dùng tới, hao pin, nặng nề và đắt đỏ.

Các bạn sinh viên cần xác định rõ mình sẽ dùng laptop cho những công việc gì: Chỉ học tập cơ bản hay cần dựng video, chỉnh ảnh, chơi game... Với sinh viên cần sự mỏng nhẹ, linh hoạt, pin lâu để học tập, làm bài tập, thuyết trình và học online cả ngày, Asus Vivobook S Series là lựa chọn thông minh. Máy nặng khoảng 1,4 kg, pin đến 20 tiếng, chạy chip Intel Core i7 cùng RAM 16 GB, đảm bảo học cả ngày mà không cần sạc hay lag.

Asus Vivobook S Series mang đến trải nghiệm tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ với thiết kế bắt mắt, chip Intel Core i7 cùng RAM 16 GB.

Với sinh viên cần hiệu suất cao để sáng tạo nội dung, học thiết kế, edit video hoặc chơi game mượt mà, Asus Gaming V16 với chip Intel Core i9 và card đồ họa RTX 4060/5060 sẽ là “vũ khí” lý tưởng. Máy hỗ trợ AI, tối ưu các phần mềm Adobe, Blender, CapCut AI… Dù mạnh mẽ nhưng vẫn dễ dàng mang theo nhờ thiết kế gọn gàng khoảng 1,95 kg.

Ưu tiên giá mà ít chú trọng độ bền

Nhiều người chọn laptop vì “giá hời” mà không để ý đến các yếu tố như bàn phím, thời lượng pin, tản nhiệt, chất lượng màn hình hay độ hoàn thiện vỏ máy. Kết quả là máy nhanh hỏng, phải sửa nhiều lần, gây gián đoạn việc học hoặc mất thêm chi phí thay thế linh kiện sau vài tháng sử dụng.

Asus thường xuyên áp dụng chính sách ưu đãi dành cho học sinh sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên.

Hãy coi laptop là một khoản đầu tư dài hạn trong suốt 4 năm (hoặc hơn), không chỉ là thiết bị “cầm chừng” một học kỳ. Một chiếc máy tốt nên vừa bền bỉ, gọn nhẹ, vừa đảm bảo trải nghiệm học tập, làm việc, giải trí liền mạch. Asus Vivobook S có bàn phím êm, màn hình sắc nét, âm thanh sống động phù hợp cho việc học online, xem phim, họp nhóm. Asus Gaming V16 không chỉ bền mà còn có hệ thống tản nhiệt thông minh, chơi game hay dựng video đều ổn định, không lo nóng máy.

Bỏ qua chính sách bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật

Một sai lầm khác là không tìm hiểu chính sách bảo hành, dịch vụ hỗ trợ sau mua. Một số mẫu laptop tuy có cấu hình tốt nhưng dịch vụ hậu mãi kém, khiến người dùng gặp rắc rối khi máy có vấn đề, đặc biệt trong thời gian thi cử hoặc dự án lớn.

Với chính sách bảo hành và hỗ trợ tận tâm, Asus luôn là lựa chọn hàng đầu cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên.

Các bạn sinh viên nên ưu tiên thương hiệu có hệ thống bảo hành chính hãng, trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp và dịch vụ chăm sóc khách hàng rõ ràng. Asus là một trong những thương hiệu có mạng lưới bảo hành rộng nhất tại Việt Nam, hỗ trợ một đổi một trong một số trường hợp và nhiều chương trình hậu mãi uy tín.