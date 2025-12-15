7 ngày trải nghiệm cùng Asus OLED - khi màu sắc chạm đến cảm xúc

Nhiều người cho rằng màn hình OLED chỉ là “đẹp hơn một chút” so với màn hình LCD. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy ấn tượng hoàn toàn khác biệt.

Những năm qua, OLED là từ khóa được nhắc đến nhiều trong làng công nghệ. Hàng loạt thương hiệu trình làng các thiết bị ứng dụng công nghệ này, phủ khắp nhiều dòng sản phẩm: TV, smartphone, máy tính… Giữa biển thông tin, có thể bạn sẽ đặt câu hỏi: OLED là gì, cơ chế hoạt động ra sao và sử dụng màn hình OLED có thực sự mang tới trải nghiệm khác biệt hay không. Với riêng laptop, câu hỏi thường nhận được là màn hình OLED khác gì màn hình LCD…

Asus hiện là thương hiệu dẫn đầu thị trường laptop OLED toàn cầu. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình phổ cập OLED đến mọi người dùng mà thương hiệu này thực hiện. Trước đây, công nghệ OLED thường chỉ xuất hiện trên các sản phẩm cao cấp với giá thành cao.

Song, Asus quyết định đưa công nghệ này tới đa dạng dòng sản phẩm, tạo cơ hội cho mọi người trải nghiệm sự khác biệt mà màn hình OLED mang lại. Nổi bật trong đó là hai dòng Zenbook S14 và Vivobook S14. Cả hai mẫu máy đều hội tụ hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế mỏng nhẹ và trải nghiệm hình ảnh cao cấp.

Là người đam mê công nghệ nói chung và máy tính nói riêng, tôi luôn cho rằng Một chiếc màn hình tốt là màn hình hiển thị nội dung chính xác, không gây mỏi mắt và bền bỉ. Liệu những lời quảng bá có cánh về màu sắc, ánh sáng có thực sự mang lại giá trị sử dụng cao và khác biệt, hay chỉ là những tính năng có thì tốt, không có cũng không ảnh hưởng gì?

Để trả lời câu hỏi này, tôi quyết định dành một tuần để trải nghiệm, làm việc, giải trí hoàn toàn trên Asus Zenbook S14 với màn hình OLED để kiểm chứng chất lượng, tự mình xem những lời khen về thiết bị này liệu có xứng đáng.

Ngay thời điểm khởi động máy, tôi ấn tượng với độ rực rỡ của màn hình OLED. Hình ảnh hiện lên với màu sắc tươi tắn, tương phản sâu và đặc biệt là màu đen chân thực - điều mà tấm nền IPS thông thường khó tái hiện.

Trải nghiệm thực tế ban đầu cho thấy máy có dải màu rộng. Theo nhà sản xuất, màn hình đạt 100% DCI-P3 chuẩn điện ảnh cùng độ phân giải cao. Quan trọng hơn, màn hình được hiệu chuẩn sẵn và cho màu đều. Hình ảnh dù tối hay sáng cũng được phân bổ sắc độ đều đặn, không gặp hiện tượng loang màu. Với Asus Zenbook S14 màn hình OLED, các vùng tối chìm sâu, trong khi chi tiết màu sắc ở vùng sáng rõ nét, giúp dễ dàng nhận ra từng sắc độ tinh tế nhất.

Màn hình OLED thường bị xem là gặp khó trong việc hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời do độ sáng màn hình thấp hơn màn LCD. Tôi cũng mang tâm lý này khi đem máy ra quán cà phê làm việc, lại ngồi ngay cạnh cửa kính nắng chiếu. Nhưng trải nghiệm thực tế đã xóa tan lo ngại. Asus Zenbook S14 được trang bị màn hình Lumina OLED có độ sáng tối đa lên đến 500 nit cùng độ phản chiếu thấp, giúp hình ảnh vẫn rõ nét cả khi ngồi gần cửa sổ hoặc trong không gian nhiều ánh sáng.

Với người thường xuyên di chuyển và thay đổi không gian làm việc linh hoạt như tôi, yếu tố mỏng nhẹ quan trọng không kém. Asus Zenbook S14 màn hình OLED có chất liệu vỏ kim loại nguyên khối mỏng chỉ 1,2 cm và nặng khoảng 1,28 kg. Đây là điểm cộng cho người trẻ thích làm việc linh hoạt ở nhiều không gian khác nhau: Laptop gọn nhẹ mà vẫn bền bỉ, màn hình hiển thị sắc nét, không bị bóng loáng dưới nhiều điều kiện ánh sáng.

Là người thích chụp ảnh, tôi dành riêng một ngày để kiểm tra khả năng hiện màu của Asus Zenbook S14 màn hình OLED. Kết quả thật ấn tượng: Màu sắc hiển thị trên máy gần như khớp hoàn toàn với tác phẩm thật, không xảy ra hiện tượng lệch màu. Đây là điểm cộng lớn bởi người dùng không cần mất thời gian cân lại màu của màn hình.

Đặc biệt, màn hình OLED trên Asus Zenbook S14 cho độ tương phản cao nên trong ảnh có nhiều vùng sáng tối đan xen vẫn hiện chi tiết rõ. Công nghệ màn hình Lumina OLED mang lại khả năng kết xuất màu đạt chuẩn ngành Pantone Validated, với chứng nhận VESA DisplayHDR True Black và độ chính xác màu DeltaE < 1. Nhờ đó, màn hình có dải động cao, màu đen sâu cùng độ chi tiết vượt trội, ngay cả trong những cảnh tối.

Khi thử chỉnh sửa ảnh chân dung bằng ứng dụng Photoshop trên màn OLED, tôi thấy rõ từng sắc thái da và bóng đổ, không còn cảnh màu da thiếu nét như khi dùng laptop cũ. Để kiểm chứng thêm, tôi chỉnh sửa bức ảnh hoàng hôn trong thành phố mà mình đã chụp trước đó. Khi hiển thị trên màn hình OLED của Asus Zenbook S14, những mảng màu cam hồng đậm nhạt của không gian hiện lên rõ nét, trong khi với chiếc laptop cũ, một số gam màu không được thể hiện khiến bức ảnh mất đi độ chuyển sắc tinh tế.

Với Asus Zenbook S14, tôi yên tâm chỉnh sửa ảnh hay thiết kế đồ họa vì không cần dò lại màu khi xem trên thiết bị khác. Đúng như tuyên bố của hãng, chiếc máy này thực sự “mở khóa” khả năng sáng tạo của người dùng.

Cuối tuần, tôi dành thời gian giải trí với Asus Zenbook S14. Dù xem phim hay chơi game, điều tôi ấn tượng nhất là không bị nhức mỏi mắt dù nhìn màn hình lâu. Màn hình hiển thị mượt mà, chuyển cảnh tốt nhờ tần số quét 120 Hz và thời gian phản hồi nhanh. Asus tích hợp loạt công nghệ bảo vệ thị giác trên OLED, qua đó giúp màn hình đạt chứng nhận TÜV Rheinland Eye Care - tiêu chuẩn cao cấp về phát xạ ánh sáng xanh thấp.

Với người lo ngại về tình trạng burn-in (một phần hình ảnh hiển thị quá lâu trên màn hình bị in mờ lại, dù bạn đã chuyển sang nội dung khác), Asus cũng đưa ra giải pháp hữu ích. Hãng trang bị tính năng OLED Care (trình bảo vệ màn hình OLED) để tránh hiển thị lâu hình ảnh cố định có độ tương phản cao. Định kiến về việc màn hình OLED dễ hỏng cũng bị xóa bỏ khi máy đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân sự MIL-STD-810H do Bộ Quốc phòng Mỹ ban hành.

Sau một tuần trải nghiệm, điều khiến tôi ngạc nhiên không chỉ là hình ảnh đẹp mà còn là cảm giác thoải mái mỗi khi mở máy sử dụng. Khi màn hiển thị chính xác sắc màu đến từng điểm ảnh, mỗi công việc sáng tạo, dù là chỉnh sửa video, ảnh hay thiết kế, đều trở nên tin cậy hơn. Với dân sáng tạo, nhân viên văn phòng hay bất kỳ người yêu công nghệ nào, Asus Zenbook S14 giúp trải nghiệm kỹ thuật số một cách chân thực, khiến công việc trở nên hiệu quả và giải trí thêm phần sống động.

Nếu bạn còn những đắn đo về màn hình OLED, đừng ngại thử trải nghiệm cùng các dòng Zenbook Series và Vivobook Series để tự mình cảm nhận sự khác biệt.