Asus TUF Gaming T500: Lựa chọn mới cho game thủ với tản nhiệt cải tiến

Asus TUF Gaming T500 được thiết kế cho những game thủ ưu tiên hiệu năng và độ bền khi lựa chọn máy tính.

Với game thủ hiện đại, một góc máy lý tưởng không chỉ cần cấu hình đủ mạnh để gánh vác các trận đấu “leo rank” căng thẳng mà còn phải thể hiện được gu thẩm mỹ cá nhân. Vì thế, những thùng máy PC cồng kềnh và chằng chịt dây cáp dần nhường chỗ cho giải pháp gọn gàng hơn.

Xu hướng tối ưu không gian của những “game thủ đô thị”

Xu hướng thiết lập không gian tối giản nhưng đậm chất chiến lược đang thúc đẩy game thủ tìm kiếm những hệ thống PC vừa tinh gọn, vừa đa năng cho cả công việc lẫn giải trí. Với yêu cầu này, dòng máy tính đồng bộ Asus TUF Gaming T500 vừa ra mắt đã trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Asus TUF Gaming T500 với thiết kế tinh gọn, hiện đại.

Sở hữu thiết kế mini-tower với dung tích 15 lít, cỗ máy nằm gọn trên bàn làm việc hoặc không gian nhỏ hẹp. Dù tinh giản về ngoại hình, sản phẩm vẫn không mất đi bản sắc “Built for combat” đặc trưng, mang đến góc máy gọn gàng nhưng mạnh mẽ cho game thủ.

Sức mạnh thế hệ mới sẵn sàng cho mọi cuộc đối đầu

Asus TUF Gaming T500 trang bị phần cứng mạnh mẽ giúp người dùng tự tin làm chủ các trận game trực tuyến lẫn tác vụ đòi hỏi khả năng xử lý nặng. Sự kết hợp giữa bộ xử lý Intel Core 7 Processor 240H và card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5060 Dual mang lại trải nghiệm khung hình ổn định, mượt mà trên nhiều tựa game phổ biến hiện nay. Thêm vào đó, việc tối ưu kiến trúc đồ họa giúp thiết bị đáp ứng hiệu quả các tác vụ liên quan đến AI, tăng cường hiệu năng đồ họa trong game và xử lý dữ liệu nhanh chóng khi làm việc.

Sản phẩm mới của Asus sử dụng bộ xử lý Intel Core 7 Processor 240H.

Nhiệt độ luôn là vấn đề nan giải với các thùng máy kích thước nhỏ, nhưng Asus TUF Gaming T500 đã mang đến giải pháp thỏa đáng. Trang bị hệ thống quạt kích thước lớn kết hợp quạt phía sau cùng các ống đồng dẫn nhiệt chuyên dụng, thiết bị đẩy trực tiếp luồng hơi nóng ra ngoài. Phối hợp nhịp nhàng cùng bộ xử lý tiết kiệm điện, cơ chế làm mát này giúp cỗ máy vận hành êm ái và mát mẻ ngay cả trong những phiên “leo rank” xuyên đêm, trả lại không gian yên tĩnh cho người chơi.

Giải bài toán tản nhiệt trên thùng máy 15 lít, Asus TUF Gaming T500 giúp người dùng yên tâm trải nghiệm các tựa game yêu thích với hiệu suất ổn định mà không phải đánh đổi bằng tiếng ồn hệ thống.

Vận hành bền bỉ, bảo hành tận nơi

Máy tính đồng bộ Asus TUF Gaming T500 sở hữu cấu trúc bền bỉ, có thể vận hành trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Đặc biệt, sản phẩm có chính sách bảo hành tận nơi (On-site Service), người dùng nhờ đó không cần mang vác cồng kềnh khi gặp sự cố kỹ thuật. Theo đó, đội ngũ kỹ thuật viên của hãng sẽ đến kiểm tra và xử lý trực tiếp ngay tại nhà hoặc văn phòng làm việc của khách hàng khi phát sinh vấn đề.

Asus TUF Gaming T500 được bảo hành tận nơi (On-site Service).

Bên cạnh dịch vụ bảo hành tận nơi, người dùng có thể mang máy đến trực tiếp hệ thống trung tâm bảo hành chính hãng của Asus để được hỗ trợ chuyên sâu.