Asus giới thiệu laptop đồ họa ProArt P16 và ProArt PX13 tại Việt Nam

Asus ProArt P16 và ProArt PX13 là dòng laptop đồ họa cao cấp cho người dùng sáng tạo.

Hai dòng sản phẩm trang bị phần cứng mạnh mẽ như RTX 50 series, AMD Ryzen AI 9 HX 370 hay AMD Ryzen AI Max+ 395, kết hợp với màn hình chuẩn màu Asus Lumina OLED mang đến trải nghiệm sử dụng nhanh và hiệu quả.

Asus ProArt P16 - hiệu suất tối thượng trên màn hình lớn

Yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất đối với một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp là độ chính xác của hình ảnh. Asus ProArt P16 sở hữu hệ thống hiển thị cao cấp với công nghệ màn hình cảm ứng Asus Lumina OLED chất lượng 3K (2880x1800). Màn hình này mang lại độ chi tiết ấn tượng, bao phủ 100% dải màu điện ảnh DCI-P3, độ chính xác màu Delta E nhỏ hơn 1 cùng chứng nhận chuẩn màu Pantone Validated, giúp các dải sắc độ hiển thị trung thực và loại bỏ hiện tượng lệch màu khi xuất bản thành phẩm. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ cảm ứng, dễ dàng tương tác hay phác thảo tự nhiên qua bút cảm ứng Asus Pen.

ProArt P16 sở hữu công nghệ màn hình cảm ứng Asus Lumina OLED chất lượng 3K.

Bên trong lớp vỏ mỏng nhẹ, ProArt P16 mang sức mạnh cấu hình khủng để giải quyết gọn gàng các thuật toán AI và render video có độ phân giải cao. Máy được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370 kết hợp cùng card đồ họa thế hệ mới RTX 5070 mạnh mẽ. Đi kèm bộ nhớ RAM 64 GB LPDDR5X tốc độ cao 7.500 MT/s, máy cho khả năng xử lý mượt mà các tác vụ dựng hình 3D trên Blender hay biên tập video 4K/8K nhiều layer hiệu ứng thời gian thực qua Adobe Premiere Pro và DaVinci Resolve.

Asus ProArt P16 có kiểu dáng siêu mỏng với trọng lượng 1,85 kg.

Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, ProArt P16 vẫn duy trì kiểu dáng siêu mỏng, hoàn thiện bằng kim loại và trọng lượng tối ưu hóa chỉ 1,85 kg, mang lại tính cơ động ấn tượng cho một thiết bị 16 inch. Máy cũng được trang bị đầy đủ cổng kết nối từ HDMI 2.1, USB 4 đến khe thẻ nhớ SD Express 7.0 tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu kết nối mà không cần thiết bị mở rộng.

Asus ProArt P16 và ProArt PX13 phù hợp với người dùng làm trong lĩnh vực sáng tạo.

Asus ProArt PX13 - siêu chip xử lý linh hoạt

Asus ProArt PX13 mang đến giải pháp tối ưu cho xu hướng dịch chuyển với thiết kế linh hoạt nhờ bản lề có khả năng xoay gập 360 độ. Máy dễ dàng biến hình từ laptop truyền thống sang các chế độ lều, đứng hay máy tính bảng gọn gàng. Với trọng lượng 1,39 kg và độ mỏng 15,8 mm, người dùng có thể bỏ máy vào ba lô để mang theo làm việc khi di chuyển đến bất kỳ đâu.

Asus ProArt PX13 có trọng lượng 1,39 kg và độ mỏng 15,8 mm.

Bên cạnh đó, thiết bị sở hữu màn hình cảm ứng Asus Lumina OLED 3K (2880x1800), bao phủ 100% DCI-P3 tương tự như ProArt P16 giúp đảm bảo màu sắc chân thực. Thiết kế xoay gập 360 độ kết hợp với bút Asus Pen giúp việc ghi lại ý tưởng trở nên trực quan hơn.

Thiết kế xoay gập 360 độ của ProArt PX13 kết hợp với bút Asus Pen giúp việc ghi lại ý tưởng trở nên trực quan hơn.

Về hiệu năng, chiếc laptop đồ họa nhỏ gọn này gây ấn tượng khi tích hợp chip AMD Ryzen AI Max+ 395. Kiến trúc chip đột phá kết hợp cùng bộ nhớ thống nhất (Unified Memory) tốc độ khủng lên đến 8.000 MT/s, cho phép CPU và GPU truy cập dữ liệu nhanh. Nhờ đó, máy xóa bỏ hiện tượng nghẽn cổ chai khi xử lý tác vụ đồ họa nặng hoặc xử lý các thư viện âm thanh, hình ảnh có dung lượng lớn.

Laptop đồ họa Asus ProArt P16 và ProArt PX13 hiện được mở bán tại thị trường Việt Nam với số lượng giới hạn. Khách hàng quan tâm có thể tham khảo tại đây.