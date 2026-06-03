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Công nghệ

Ông trùm Bitcoin phản bội, giá BTC lao dốc

  • Thứ tư, 3/6/2026 15:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược "không bao giờ bán", Strategy lần thứ hai thanh lý Bitcoin và phát tín hiệu thay đổi cách quản lý tài sản số.

Michael Saylor đang điều chỉnh chiến lược Bitcoin của Strategy sau nhiều năm theo đuổi chính sách nắm giữ tuyệt đối. Ảnh: Bloomberg.

Strategy, công ty của tỷ phú Michael Saylor, vừa bán 32 Bitcoin trong tuần qua, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử doanh nghiệp này bán ra đồng tiền số lớn nhất thế giới. Hành động cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chiến lược quản lý tài sản số.

Trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 1/6, Strategy đã bán 32 Bitcoin với tổng giá trị khoảng 2,5 triệu USD trong giai đoạn từ ngày 26 đến 31/5, tương ứng mức giá trung bình 77.135 USD mỗi đồng. Cùng thời gian đó, công ty cũng bán gần 802.000 cổ phiếu phổ thông, thu về 128,3 triệu USD.

Thông tin này khiến cổ phiếu Strategy giảm gần 6%, trong khi Bitcoin mất khoảng 2% giá trị và rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4.

Đây là lần thứ hai Strategy bán Bitcoin kể từ khi bắt đầu chiến lược tích trữ tài sản số quy mô lớn. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 12/2022, trong giai đoạn thị trường tiền mã hóa lao dốc sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Động thái mới diễn ra không lâu sau khi ban lãnh đạo Strategy công khai thay đổi quan điểm "không bao giờ bán" mà Chủ tịch Michael Saylor từng theo đuổi nhiều năm qua. Thay vì chỉ mua và nắm giữ, công ty cho biết sẽ cân nhắc bán Bitcoin nếu điều đó giúp cải thiện cấu trúc vốn, chi trả cổ tức hoặc nâng cao chỉ số Bitcoin trên mỗi cổ phiếu.

"Chúng tôi muốn tiếp tục là bên tích lũy Bitcoin ròng, nhưng quan trọng hơn là gia tăng lượng Bitcoin trên mỗi cổ phiếu vì đó mới là yếu tố tạo giá trị dài hạn cho cổ đông", CEO Phong Le cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 5.

Sự thay đổi chiến lược xuất hiện sau một quý kinh doanh đầy biến động của Strategy. Theo báo cáo tài chính quý I/2026, công ty ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 12,5 tỷ USD, tương đương 38,25 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, vượt xa dự báo của giới phân tích.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh phần mềm cốt lõi của công ty vẫn tăng trưởng. Doanh thu quý I đạt 124,3 triệu USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì trên 67%.

Việc Strategy lần đầu tiên chuyển từ mô hình "mua và giữ bằng mọi giá" sang chiến lược quản lý tài sản linh hoạt hơn được giới quan sát xem là tín hiệu cho thấy ngay cả những doanh nghiệp đặt cược lớn nhất vào Bitcoin cũng đang phải thích nghi với biến động ngày càng khó lường của thị trường tiền mã hóa.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

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Lê Duy

Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Michael Saylor Strategy tiền ảo

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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