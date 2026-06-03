Ông trùm Bitcoin phản bội, giá BTC lao dốc

Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược "không bao giờ bán", Strategy lần thứ hai thanh lý Bitcoin và phát tín hiệu thay đổi cách quản lý tài sản số.

Michael Saylor đang điều chỉnh chiến lược Bitcoin của Strategy sau nhiều năm theo đuổi chính sách nắm giữ tuyệt đối. Ảnh: Bloomberg.

Strategy, công ty của tỷ phú Michael Saylor, vừa bán 32 Bitcoin trong tuần qua, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử doanh nghiệp này bán ra đồng tiền số lớn nhất thế giới. Hành động cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chiến lược quản lý tài sản số.

Trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 1/6, Strategy đã bán 32 Bitcoin với tổng giá trị khoảng 2,5 triệu USD trong giai đoạn từ ngày 26 đến 31/5, tương ứng mức giá trung bình 77.135 USD mỗi đồng. Cùng thời gian đó, công ty cũng bán gần 802.000 cổ phiếu phổ thông, thu về 128,3 triệu USD .

Thông tin này khiến cổ phiếu Strategy giảm gần 6%, trong khi Bitcoin mất khoảng 2% giá trị và rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4.

Đây là lần thứ hai Strategy bán Bitcoin kể từ khi bắt đầu chiến lược tích trữ tài sản số quy mô lớn. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 12/2022, trong giai đoạn thị trường tiền mã hóa lao dốc sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Động thái mới diễn ra không lâu sau khi ban lãnh đạo Strategy công khai thay đổi quan điểm "không bao giờ bán" mà Chủ tịch Michael Saylor từng theo đuổi nhiều năm qua. Thay vì chỉ mua và nắm giữ, công ty cho biết sẽ cân nhắc bán Bitcoin nếu điều đó giúp cải thiện cấu trúc vốn, chi trả cổ tức hoặc nâng cao chỉ số Bitcoin trên mỗi cổ phiếu.

"Chúng tôi muốn tiếp tục là bên tích lũy Bitcoin ròng, nhưng quan trọng hơn là gia tăng lượng Bitcoin trên mỗi cổ phiếu vì đó mới là yếu tố tạo giá trị dài hạn cho cổ đông", CEO Phong Le cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 5.

Sự thay đổi chiến lược xuất hiện sau một quý kinh doanh đầy biến động của Strategy. Theo báo cáo tài chính quý I/2026, công ty ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 12,5 tỷ USD , tương đương 38,25 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, vượt xa dự báo của giới phân tích.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh phần mềm cốt lõi của công ty vẫn tăng trưởng. Doanh thu quý I đạt 124,3 triệu USD , tăng gần 12% so với cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì trên 67%.

Việc Strategy lần đầu tiên chuyển từ mô hình "mua và giữ bằng mọi giá" sang chiến lược quản lý tài sản linh hoạt hơn được giới quan sát xem là tín hiệu cho thấy ngay cả những doanh nghiệp đặt cược lớn nhất vào Bitcoin cũng đang phải thích nghi với biến động ngày càng khó lường của thị trường tiền mã hóa.