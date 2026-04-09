Cha đẻ Bitcoin đích thực lộ diện?

Sau hơn một năm điều tra, phân tích hàng nghìn email và ba phương pháp so sánh văn phong, nhà mật mã học Adam Back nổi lên là ứng viên số một cho danh tính Satoshi Nakamoto.

17 năm sau khi bản báo cáo 9 trang mô tả Bitcoin xuất hiện trên Internet, danh tính của người tạo ra nó vẫn là bí ẩn trong lịch sử lĩnh vực tài chính số. Bút danh Satoshi Nakamoto chưa bao giờ được xác nhận.

Nhưng theo cuộc điều tra kéo dài hơn một năm của New York Times, dựa trên hàng nghìn bài đăng từ nhiều thập kỷ trước, nhà mật mã học Adam Back dường như sở hữu nhiều điểm tương đồng với cha đẻ Bitcoin.

Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận mình là Satoshi, Adam Back vẫn là cái tên đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Bitcoin và lĩnh vực tiền mã hoá.

Người đặt nền móng

Adam Back là thành viên của Cypherpunk, một nhóm những người theo chủ nghĩa vô chính phủ thành lập đầu thập niên 1990, sử dụng mật mã học để giải phóng cá nhân khỏi sự kiểm soát. Satoshi cũng là thành viên của nhóm này.

Trong các email trao đổi với đồng nghiệp cùng nhóm Cypherpunk cuối thập niên 1990, ông Back đã đề xuất tạo ra một loại tiền mã hoá giúp người dùng tránh sự can thiệp của chính phủ vào giao dịch tài chính. Ông phác thảo mạng lưới phi tập trung gồm các "nút" máy tính, có khả năng duy trì hoạt động ngay cả khi một số bên cố tình thông đồng để chiếm quyền kiểm soát. Đó chính xác là kiến trúc mà Satoshi sau này dùng để thiết kế Bitcoin.

Ông Back còn phát minh ra Hashcash, một hệ thống giải câu đố thống kê. Ông đề xuất kết hợp Hashcash với b-money, một ý tưởng tiền mã hoá khác cũng xuất hiện từ thành viên của nhóm Cypherpunk. Sự kết hợp đó chính là bản kế hoạch mà Satoshi noi theo khi tạo ra Bitcoin.

Ông Back có bằng tiến sĩ về hệ thống máy tính phân tán, đúng lĩnh vực kỹ thuật nền tảng của Bitcoin. Ông cũng là chuyên gia mật mã khóa công khai, công nghệ được Satoshi tích hợp trực tiếp vào Bitcoin.

Ngoài kỹ thuật, có nhiều chi tiết nhỏ khó giải thích bằng sự trùng hợp. Ông Back và Satoshi dùng cùng ngôn ngữ lập trình. Cả 2 đều hoạt động ẩn danh trên Internet và đều có thói quen dùng biệt danh.

Chung một kết quả

Trong hơn một thập kỷ, ông Back gần như không vắng mặt trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về tiền mã hoá trong cộng đồng mật mã học. Nhưng khi Bitcoin được công bố vào cuối năm 2008, ông Back hoàn toàn im lặng. Đây là điều bất thường với một người luôn theo sát lĩnh vực này.

Nhóm điều tra đã thu thập toàn bộ kho lưu trữ từ 3 danh sách thư điện tử, nơi các thành viên nhóm Cypherpunk trao đổi suốt thập niên 1990-2000. Toàn bộ dữ liệu được hợp nhất thành một cơ sở dữ liệu lớn rồi so sánh với tác phẩm của Satoshi. Cả 3 đều chỉ ra ông Back là người có văn phong gần giống Satoshi nhất trong số hàng trăm người tham gia các danh sách thư đó.

Xác suất để một người ngẫu nhiên sở hữu đồng thời tất cả những đặc điểm đó là rất thấp. Đây là bằng chứng ngôn ngữ học mạnh nhất mà nhóm điều tra tìm được.

Điều đáng chú ý là sau khi BTC bùng nổ, ông thành lập Blockstream, một trong những công ty phát triển hạ tầng Bitcoin lớn nhất thế giới và trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong hệ sinh thái này. Ít ai ngoài Satoshi lại có sự hiểu biết sâu và vị trí trung tâm như ông, điều mà chính Adam Back giải thích là nhờ theo dõi lĩnh vực này từ những ngày đầu tiên.