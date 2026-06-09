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Công nghệ Mobile

Apple làm chuyện không tưởng với AirPods

  • Thứ ba, 9/6/2026 06:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau nhiều năm chờ đợi, Apple cuối cùng cũng bổ sung tính năng EQ tùy chỉnh cho AirPods, cho phép người dùng tự điều chỉnh chất âm theo sở thích cá nhân.

Custom EQ trên AirPods sẽ được phát hành cùng iOS 27. Ảnh: Apple.

Tại Hội nghị Nhà phát triển Toàn cầu WWDC 2026 diễn ra rạng sáng 9/6 (giờ Việt Nam), Apple đã giới thiệu tính năng EQ tùy chỉnh (Custom EQ) cho AirPods. Với thay đổi này, người dùng lần đầu tiên có thể tự điều chỉnh chất âm theo sở thích cá nhân thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào cấu hình âm thanh mặc định của Apple.

Theo Apple, tính năng mới sẽ được phát hành cùng iOS 27. Người dùng có thể tùy chỉnh các dải âm chính như âm trầm (bass), âm trung (mid) và âm cao (treble) để phù hợp với nhu cầu nghe nhạc, xem phim hoặc giải trí hàng ngày.

Trong phần trình diễn tại WWDC 2026, Apple cho thấy người dùng sẽ có một giao diện điều chỉnh EQ riêng với biểu đồ tần số trực quan. Khi thay đổi các dải âm, chất lượng âm thanh sẽ được cập nhật ngay lập tức, giúp người dùng dễ dàng nhận biết sự khác biệt và tìm ra thiết lập phù hợp với sở thích của mình.

Đây được xem là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của AirPods trong nhiều năm qua. Trước đó, người dùng gần như không có công cụ chuyên biệt để tinh chỉnh chất âm như trên nhiều mẫu tai nghe đến từ các thương hiệu khác trên thị trường.

Thực tế, Apple Music đã hỗ trợ một số thiết lập EQ từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, các tùy chỉnh này chỉ hoạt động trong ứng dụng Apple Music. Khi chuyển sang Spotify, YouTube, Netflix hay các ứng dụng khác, người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng cấu hình âm thanh đã thiết lập trước đó.

Với EQ tùy chỉnh mới, người dùng chỉ cần thiết lập một lần và có thể áp dụng trên hầu hết nội dung phát qua AirPods. Điều này giúp trải nghiệm nghe được đồng nhất hơn thay vì phải phụ thuộc vào từng ứng dụng riêng lẻ.

Trước đây, Apple cũng cung cấp một số tùy chọn điều chỉnh âm thanh trong mục Trợ năng (Accessibility). Tuy nhiên, các công cụ này chủ yếu được thiết kế để hỗ trợ người dùng có nhu cầu về thính giác, thay vì phục vụ việc tinh chỉnh chất âm chi tiết khi nghe nhạc.

Apple hiện chưa công bố đầy đủ các tùy chọn tùy biến sẽ có trong phiên bản chính thức. Dù vậy, việc AirPods cuối cùng cũng được hỗ trợ EQ tùy chỉnh đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng, bởi đây là một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất trong nhiều năm qua.

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  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

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