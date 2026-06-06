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Công nghệ

VNeID sắp thay đổi cách đi khám bệnh

  • Thứ bảy, 6/6/2026 07:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lịch sử khám chữa bệnh, kết quả khám sức khỏe định kỳ và nhiều dữ liệu y tế của người dân sẽ được liên thông lên VNeID để hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử.

Lịch sử khám chữa bệnh của người dân sẽ được liên thông lên VNeID để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Ảnh: Phương Lâm.

Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 31/5, dữ liệu khám sức khỏe và khám chữa bệnh của người dân sẽ được liên thông để tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Hiện nay, nhiều người vẫn phải lưu giữ giấy khám bệnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc hoặc giấy hẹn tái khám từ nhiều cơ sở y tế khác nhau. Khi cần khám lại, chuyển viện hoặc đối chiếu thông tin điều trị, việc tìm kiếm các giấy tờ này không chỉ mất thời gian mà còn dễ xảy ra tình trạng thất lạc hoặc thiếu thông tin.

Để khắc phục tình trạng trên, dữ liệu sức khỏe cá nhân sẽ được hình thành từ hai nguồn chính, gồm kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại các cơ sở y tế và dữ liệu khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ.

Từ nguồn dữ liệu này, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo lập và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Khi hệ thống được hoàn thiện, người dân có thể tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, thông tin sức khỏe cá nhân và một số dữ liệu y tế liên quan ngay trên điện thoại mà không cần lưu giữ nhiều hồ sơ giấy như trước.

Theo Bộ Y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử không chỉ giúp người dân giảm bớt giấy tờ khi đi khám chữa bệnh mà còn tạo điều kiện để các cơ sở y tế khai thác hiệu quả hơn dữ liệu sức khỏe đã được lưu trữ.

Khi dữ liệu được liên thông đầy đủ, bác sĩ có thể tiếp cận nhanh hơn với tiền sử bệnh tật, kết quả khám và quá trình điều trị của người bệnh. Điều này được kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, đồng thời hạn chế tình trạng phải thực hiện lại các xét nghiệm hoặc thủ tục đã có trước đó.

Về lâu dài, dữ liệu sức khỏe được cập nhật liên tục có thể hỗ trợ theo dõi tình trạng sức khỏe cá nhân toàn diện hơn, qua đó giúp phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật.

Để bảo đảm tính chính xác và đồng bộ của hệ thống, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc lên hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đợt khám.

Đối với dữ liệu phát sinh trước khi hướng dẫn có hiệu lực, việc đồng bộ lên hệ thống phải hoàn thành trước ngày 15/7/2026.

Bộ Y tế cũng yêu cầu dữ liệu khi kết nối và liên thông phải đầy đủ, chính xác và được ký số nhằm xác thực nguồn dữ liệu, bảo đảm tính toàn vẹn trong quá trình khai thác và sử dụng.

Từ tháng 6/2025, cơ quan Bảo hiểm xã hội không còn cấp thẻ bảo hiểm y tế bản giấy cho người tham gia. Thay vào đó, người dân có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng VssID hoặc VNeID khi đi khám, chữa bệnh.

Để tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2. Trên ứng dụng, vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Tích hợp giấy tờ" và tạo yêu cầu mới. Tiếp đó, lựa chọn loại giấy tờ là thẻ bảo hiểm y tế, khai báo đơn vị cấp thẻ và nhập đầy đủ số thẻ theo thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế.

Sau khi gửi yêu cầu, kết quả xác thực có thể được theo dõi trực tiếp trên ứng dụng. Hệ thống sẽ hiển thị các trạng thái như "Đã xác thực", "Chờ xác thực" hoặc "Xác thực không đạt". Khi xác thực thành công, thông tin thẻ bảo hiểm y tế sẽ được lưu trong mục "Ví giấy tờ" trên VNeID và có thể sử dụng khi làm thủ tục khám chữa bệnh.

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Quang Nam

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