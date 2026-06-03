SIM bị khóa từ 15/6 nếu bỏ qua bước này trên VNeID

Từ 15/6, người dùng chuyển SIM sang thiết bị mới có thể phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nếu không thực hiện theo yêu cầu của nhà mạng, thuê bao có thể bị khóa chỉ sau 2 giờ.

Người dân xác thực sim tại điểm giao dịch của nhà mạng viễn thông. Ảnh: Hoàng Nam.

Theo Điều 8 Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, khi phát hiện thuê bao được sử dụng trên một thiết bị hoàn toàn mới, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm rà soát và yêu cầu chủ thuê bao thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt.

Cụ thể, nếu sau 2 giờ kể từ thời điểm phát hiện thay đổi thiết bị mà người dùng chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học, nhà mạng sẽ khóa chiều gọi đi của thuê bao.

Sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều, nếu chủ thuê bao vẫn chưa thực hiện xác thực, SIM sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, doanh nghiệp viễn thông có quyền chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với thuê bao này.

Người dùng xác thực bằng cách nào?

Hiện nay, người dùng có thể thực hiện xác thực sinh trắc học thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Đối với hình thức trực tuyến, từ ngày 15/4, người dân đã có thể xác thực thông tin thuê bao thông qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, kể từ ngày 15/6, trường hợp phát sinh thay đổi thiết bị vẫn có thể được yêu cầu xác thực lại sinh trắc học theo quy định.

Xác thực sinh trắc học thông qua VNeID. Ảnh: Nhật Tường.

Ngoài VNeID, người dùng cũng có thể thực hiện xác thực trực tiếp trên ứng dụng của nhà mạng đang sử dụng.

Trong trường hợp không thuận tiện xác thực trực tuyến, người dùng có thể đến các cửa hàng hoặc điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ. Việc xác thực cũng có thể được thực hiện tại các điểm được nhà mạng ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao theo quy định.

Đáng chú ý, một số nhà mạng đã triển khai các chương trình hỗ trợ xác thực tận nơi nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Tổng công ty Viễn thông Viettel cho biết, đơn vị này đang triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tại nhà đối với người cao tuổi và các nhóm khách hàng gặp khó khăn nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc do rào cản công nghệ.

Tương tự, VinaPhone cũng phối hợp với lực lượng công an cấp xã triển khai hỗ trợ xác thực tại nơi cư trú cho người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt.

Sau khi người dùng thực hiện xác thực, hệ thống sẽ đối chiếu khuôn mặt với dữ liệu đã được xác thực trước đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân hoặc dữ liệu được lưu trữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.

Theo quy định, quá trình xác thực phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về độ chính xác và khả năng chống giả mạo. Hệ thống phải có khả năng phát hiện các hành vi gian lận như sử dụng ảnh chụp, video hoặc mặt nạ 3D để vượt qua bước xác thực khuôn mặt.

Ngoài ra, thông tin xác thực của từng thuê bao phải được lưu lại, bao gồm thời gian thực hiện theo ngày và giờ để phục vụ công tác quản lý, đối soát khi cần thiết.

Quy định này áp dụng đối với các trường hợp phát sinh thay đổi thiết bị kể từ ngày 15/6. Vì vậy, những người có kế hoạch đổi điện thoại hoặc chuyển SIM sang thiết bị mới trong thời gian tới nên lưu ý thực hiện xác thực khi nhận được yêu cầu từ nhà mạng để tránh bị gián đoạn dịch vụ.

SIM không chính chủ sẽ được xử lý ra sao?

Bên cạnh quy định về xác thực sinh trắc học khi thay đổi thiết bị, nhiều người cũng băn khoăn về các trường hợp SIM không chính chủ hoặc thuê bao đang được sử dụng bởi người khác với người đứng tên đăng ký.

Theo đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), không xảy ra tình trạng một số điện thoại đồng thời xuất hiện trên hai tài khoản định danh điện tử khác nhau do quá trình xác thực được thực hiện tự động và gắn với một định danh duy nhất.

Trường hợp người đang sử dụng thực tế không phải người đứng tên thuê bao, cơ quan quản lý sẽ tiến hành chuẩn hóa lại thông tin. Nếu chủ thuê bao gốc xác nhận không còn sử dụng số điện thoại, thuê bao sẽ bị khóa để thực hiện quy trình đăng ký lại cho người dùng hiện tại.

Đối với các trường hợp phát sinh tranh chấp, đặc biệt là các số đẹp hoặc số có giá trị cao, cơ quan chức năng sẽ áp dụng quy trình giải quyết riêng. Người muốn đăng ký chính chủ phải chứng minh quá trình sử dụng thực tế, bao gồm lịch sử liên lạc, thời gian sử dụng và quyền quản lý SIM vật lý.

Trong bối cảnh quy định mới bắt đầu được áp dụng từ ngày 15/6, người dùng nên chủ động kiểm tra thông tin thuê bao và thực hiện xác thực khi nhận được yêu cầu từ nhà mạng để tránh bị gián đoạn liên lạc, đặc biệt với các số điện thoại đang liên kết ngân hàng, ví điện tử hoặc các dịch vụ quan trọng khác.