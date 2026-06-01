Gần hạn khóa SIM, vẫn còn hàng chục triệu thuê bao không xác thực

Từ ngày 15/6, thuê bao không hoàn tất xác thực sinh trắc học sau khi chuyển sang thiết bị mới có thể bị khóa một chiều, khóa hai chiều và chấm dứt dịch vụ.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông. Ảnh: Tuấn Anh.

Tại họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 1/6, ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) đã giải đáp nhiều nội dung liên quan đến lộ trình hỗ trợ xác thực thuê bao theo Thông tư 08/2026 của Bộ KH&CN, trước thời hạn khóa SIM một chiều khi không thực hiện xác nhận vào 15/6.

Theo Điều 8 Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, khi phát hiện thuê bao được sử dụng trên một thiết bị hoàn toàn mới, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm rà soát và yêu cầu chủ thuê bao thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt.

Nếu sau 2 giờ kể từ thời điểm phát hiện thay đổi thiết bị mà người dùng chưa hoàn tất xác thực, nhà mạng sẽ khóa chiều gọi đi của thuê bao.

Sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều, nếu chủ thuê bao vẫn không thực hiện xác thực, SIM sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, doanh nghiệp viễn thông có quyền chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với thuê bao này.

Theo đại diện Cục Viễn thông, không xảy ra tình trạng một số điện thoại đồng thời xuất hiện trên 2 tài khoản định danh điện tử khác nhau do quá trình xác thực được thực hiện tự động và gắn với một định danh duy nhất của người dùng.

Ông Cương cho biết, hệ thống được xây dựng theo nguyên tắc định danh duy nhất. Vì vậy, không xảy ra tình trạng một số điện thoại đồng thời xuất hiện trên hai tài khoản định danh điện tử khác nhau.

Trường hợp người sử dụng thực tế không phải người đứng tên thuê bao, cơ quan quản lý sẽ tiến hành chuẩn hóa lại thông tin. Nếu chủ thuê bao gốc xác nhận không còn sử dụng số điện thoại, số thuê bao đó sẽ bị khóa để thực hiện quy trình đăng ký lại cho người dùng hiện tại.

Theo cơ quan quản lý, trường hợp người đứng tên gốc vẫn khẳng định quyền sở hữu số thuê bao, đặc biệt với các số đẹp hoặc số có giá trị cao, cơ quan chức năng sẽ áp dụng quy trình giải quyết tranh chấp.

Người muốn đăng ký chính chủ trong trường hợp phát sinh tranh chấp phải chứng minh quá trình sử dụng thực tế, bao gồm lịch sử liên lạc, thời gian sử dụng và quyền quản lý SIM vật lý. Việc xác nhận quyền sở hữu không thể chỉ thực hiện thông qua hệ thống điện tử.

Theo Cục Viễn thông, số lượng thuê bao chưa được xác nhận chính chủ đã giảm đáng kể trong thời gian qua, từ hơn 34 triệu xuống còn khoảng 25 triệu thuê bao. Hiện cơ quan chức năng đã xác minh được hơn 7 triệu số điện thoại và đang yêu cầu khoảng 1,6 triệu thuê bao không chính chủ thực hiện chuẩn hóa thông tin.

Trước đó, từ 15/4, người dân đã có thể xác thực thông tin thuê bao thông qua ứng dụng VNeID. Những thuê bao đã được xác thực bằng tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc căn cước công dân gắn chip theo quy định sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp thay đổi thiết bị kể từ ngày 15/6.