Nvidia tuyên chiến với Intel, AMD

Sau thất bại cách đây hơn 10 năm, Nvidia trở lại thị trường chip máy tính với vị thế công ty giá trị nhất toàn cầu.

Tại triển lãm Computex 2026, Nvidia tuyên bố gia nhập thị trường chip xử lý máy tính với RTX Spark. Dự kiến xuất hiện từ mùa thu năm nay, dòng chip mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với Intel và AMD.

RTX Spark kết hợp bộ xử lý trung tâm (CPU) và bộ xử lý đồ họa (GPU), do Nvidia hợp tác phát triển cùng MediaTek. Theo Bloomberg, đây là bước đi tiếp theo của Nvidia nhằm "hiện đại hóa" PC trong thời đại AI và tác nhân (agent).

Một số hãng xác nhận trang bị chip RTX Spark gồm Dell, Lenovo, Microsoft, HP, Asus và MSI. Ban đầu, sản phẩm hướng đến phân khúc cao cấp để phát huy mọi lợi thế trước đối thủ. Nvidia cho biết các phiên bản tiếp theo sẽ có giá đa dạng hơn để tiếp cận nhiều người dùng.

"Chip hiệu quả nhất cho PC"

Nvidia trở lại mảng chip máy tính từ vị thế dẫn đầu thị trường chip AI. Hơn 10 năm trước, công ty từng thất bại khi phát triển chip cho thiết bị di động. Giờ đây, Nvidia được kỳ vọng lớn nhờ nguồn lực dồi dào.

Theo Bloomberg, doanh thu quý gần nhất của Nvidia gần tương đương tổng doanh thu cả năm 2025 của Intel và AMD. Việc mở rộng thị trường giúp tập đoàn này củng cố vai trò cốt lõi trong hệ sinh thái AI.

Về cơ bản, RTX Spark sử dụng cùng chip GB10 như DGX Spark, "siêu máy tính AI cá nhân" được Nvidia ra mắt năm ngoái.

Phiên bản cao nhất của RTX Spark sở hữu 20 nhân CPU, trong khi GPU kiến trúc Blackwell tích hợp 6.144 nhân, RAM LPDDR5X tối đa 128 GB. Thiết kế bộ nhớ thống nhất giúp hệ thống xử lý mượt mà các mô hình AI lớn và game đồ họa cao.

Giao tiếp NVLink cũng được Nvidia sử dụng để kết nối các thành phần trong chip. Toàn bộ hệ thống do TSMC sản xuất trên tiến trình 3N. Đại diện công ty cho biết nguồn cung linh kiện hiện tại không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.

Theo The Verge, mức tiêu thụ năng lượng của RTX Spark dao động từ mức "rất thấp" (một chữ số) đến tối đa 80 W. Yếu tố này cho phép nhà sản xuất thiết kế laptop mỏng đến 14 mm, nặng khoảng 1,45 kg nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng.

Với tùy chọn cao nhất của RTX Spark, Nvidia cho biết người dùng có thể dựng cảnh 3D nặng 90 GB, chỉnh sửa video 12K, hoặc chơi một số game ở độ phân giải 1440p@100 fps, trên laptop mỏng 14 mm mà không cần cắm sạc.

Nvidia còn nhấn mạnh khả năng xử lý AI trên máy, cho phép vận hành các agent cục bộ với quy mô 120 tỷ tham số. Nhờ vận hành offline, hệ thống hoạt động bảo mật và dưới quyền kiểm soát của người dùng.

Với agent, máy tính sẽ biến thành trợ lý thông minh, có thể vận hành tự động. Theo Nvidia, những tác vụ như duyệt email, xác định và sửa lỗi website sẽ dễ dàng hơn. Người dùng không cần phải thành thạo các giao diện phức tạp, thay vào đó chỉ cần "nói chuyện với máy tính".

"Đây là chip PC hiệu quả nhất từng được chế tạo", The Verge dẫn lời Mark Aevermann, Giám đốc cấp cao về quản lý sản phẩm tại Nvidia. Dù vậy, công ty chưa cung cấp số liệu so sánh cụ thể. Thông tin chi tiết sẽ được công bố khi sản phẩm mở bán.

Kỳ vọng mở ra thị trường mới

Nvidia xác nhận các đối tác đang phát triển hơn 30 laptop và 10 máy tính để bàn dùng chip RTX Spark. Theo Aevermann, RTX Spark ban đầu nhắm đến nhà sáng tạo nội dung, nhà phát triển AI và game thủ.

Andrew Hill, Giám đốc mảng Surface từ Microsoft, cho biết dòng sản phẩm mới, mang tên Surface Laptop Ultra sẽ trang bị chip Nvidia.

Nvidia cũng hợp tác với Microsoft để tối ưu phần mềm cho kiến trúc Arm. Trình giả lập Prism trên Windows có thể chạy ổn định ứng dụng x86. Nhiều phần mềm phổ biến như Adobe Photoshop, Blender hay DaVinci Resolve đã được tối ưu riêng cho Arm.

Bản thân các phần mềm cũng được nâng cấp để xử lý AI tốt hơn. Ví dụ, Adobe đang cải tiến Photoshop để tăng cường khả năng phản hồi câu lệnh từ người dùng.

Một số game phổ biến cũng sẽ sớm có mặt trên chip Arm, bao gồm League of Legends hay Valorant, bên cạnh PUBG từ Krafton và một số game trang bị hệ thống chống gian lận (anti-cheat) như Easy Anti-Cheat, BattlEye hay Denuvo.

Sự tham gia của Nvidia được kỳ vọng thúc đẩy thị trường máy tính Windows dùng chip Arm. Trước đó, Microsoft và Qualcomm liên tục quảng bá thiết bị nhưng hiệu quả chưa cao.

Ngoại trừ máy Mac của Apple, hầu hết PC và laptop hiện nay sử dụng chip xử lý Intel hoặc AMD. So với đối thủ, lợi thế của kiến trúc Arm đến từ hiệu quả tiết kiệm năng lượng, song khả năng tương thích phần mềm còn hạn chế.

"RTX Spark là dòng sản phẩm hướng đến nhiều phân khúc giá khác nhau. Chúng tôi nhận thấy cơ hội thị trường khá lớn", Aevermann hứa hẹn.

RTX Spark hiện mới hỗ trợ máy tính Windows. Nvidia chưa công bố kế hoạch hỗ trợ Linux hoặc các dòng máy chơi game cầm tay. Ngoài ra, RTX Spark cũng không hỗ trợ kết nối GPU rời.

Xu hướng mới của AI

Tại Computex 2026, Nvidia nhấn mạnh agent đang thay đổi gần như mọi lĩnh vực trong ngành công nghệ, dù mới phổ biến trong vài tháng.

Công ty nhấn mạnh chip PC là một phần của sự thay đổi. Những năm gần đây, các phòng thí nghiệm AI ưu tiên đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn. Sau khi hoàn thiện, chúng được vận hành thông qua quá trình suy luận, nhằm phản hồi câu lệnh từ người dùng.

Giờ đây, AI không còn đơn giản như vậy. Sự bùng nổ của agent, các hệ thống có thể tự động thực hiện nhiều tác vụ, khiến Nvidia và nhiều công ty thay đổi cách tiếp cận, thiết kế và quảng bá sản phẩm.

Theo WSJ, trong khi GPU (bộ phận chủ yếu để đào tạo mô hình AI) giúp Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới, agent lại phụ thuộc rất nhiều vào CPU. Nvidia dự đoán những tác vụ này sẽ thay thế hầu hết việc sử dụng AI chatbot như hiện nay.

"Kỷ nguyên ấy đang kết thúc. Các agent là quy trình làm việc mới. Chúng sẽ hoạt động mọi nơi, từ trung tâm dữ liệu đến thiết bị biên", Kari Briski, Phó chủ tịch phần mềm AI tạo sinh của Nvidia, cho biết.