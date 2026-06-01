Chip Trung Quốc tăng 10 lần vẫn không đủ bán

Nhờ lợi thế về giá và nguồn cung ổn định, các nhà sản xuất chip Trung Quốc đang thu lời lớn khi thị trường chính thức nghiêng hẳn sang bên mua.

Theo tin tức từ chuyên trang Kuai Technology ngày 31/5, trong quý I/2026, thị trường chip nhớ toàn cầu đã chứng kiến tình trạng mất cân bằng cung cầu trầm trọng, dẫn đến mức tăng giá không tưởng. Cụ thể, giá giao ngay của một số chip nhớ đã tăng vọt gần 1.000% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo, nhờ tỷ lệ hiệu năng trên giá thành ấn tượng cùng khả năng duy trì nguồn cung ổn định, các dòng chip nhớ nội địa Trung Quốc đã trở thành mặt hàng được săn đón gắt gao trên thị trường quốc tế.

Hàng loạt đại lý và nhà tích hợp hệ thống nước ngoài đã chủ động tìm đến để hợp tác, kéo theo sự xuất hiện liên tục của các đơn đặt hàng quy mô lớn.

Theo dữ liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc, giá trị xuất khẩu mạch tích hợp (IC) của Trung Quốc trong quý I/2026 đạt 72,47 tỷ USD , tăng 77,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu thiết bị lưu trữ chip nhớ đóng góp tới 45,99 tỷ USD , đánh dấu mức tăng trưởng 174,2% và chiếm 63,3% tổng giá trị xuất khẩu IC.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thiết bị lưu trữ tại Thâm Quyến phản ánh hiện tại đã hoàn toàn chuyển sang "thị trường của người bán". Các khách hàng quốc tế phải chủ động tìm đến tận nơi để đàm phán, giúp giá trị xuất khẩu trong quý đầu năm của các doanh nghiệp này tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân đằng sau đợt "bão giá" này là sự căng thẳng của cán cân cung cầu toàn cầu. Sự bùng nổ nhu cầu đối với các máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến dung lượng bộ nhớ trên mỗi máy chủ tăng gấp nhiều lần so với các máy chủ truyền thống.

Trong khi đó, các nhà sản xuất chip gốc đã chuyển dịch 80-90% năng lực sản xuất tiên tiến sang các dòng chip nhớ chuyên dụng cho AI, dẫn đến sự thu hẹp công suất đối với các dòng chip nhớ phổ thông và đẩy lượng hàng tồn kho xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Cùng lúc đó, chuỗi công nghiệp chip nhớ nội địa của Trung Quốc đang trải qua quá trình nâng cấp mạnh mẽ, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách công nghệ.

Sự chênh lệch giá cả giữa các thương hiệu nội địa và quốc tế tạo ra một lợi thế cạnh tranh nổi bật. Kết hợp với năng lực sản xuất được giải phóng ổn định, những yếu tố này đang trở thành bệ phóng vững chắc, duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu với tốc độ cao cho ngành bán dẫn của Trung Quốc.