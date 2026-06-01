'Bỏ túi' cách xử lý rắc rối thường gặp khi du lịch hè

Từ bảo mật thông tin cá nhân, ghi lại khoảnh khắc thiếu sáng đến dự phòng rủi ro rơi vỡ thiết bị, Galaxy S26 Ultra hỗ trợ người dùng chủ động hơn trong chuyến du lịch hè.

Sự cố bất ngờ khi du lịch hè như quay video bị thiếu sáng, không may rơi vỡ điện thoại hoặc bị nhìn lén màn hình thiết bị ở nơi công cộng đều có thể phòng tránh khi người dùng sở hữu Galaxy S26 Ultra.

Bật chống nhìn trộm để giữ sự riêng tư

Quá trình di chuyển và khám phá điểm đến mới đặt tín đồ du lịch vào tình huống phải thường xuyên thao tác với thông tin riêng tư nơi công cộng. Từ kiểm tra thông tin vé tại sân bay, đặt phòng khách sạn tại quầy lễ tân đến xem lịch trình trên tàu điện, dùng app ngân hàng để thanh toán ở quán cà phê, xử lý email công việc trong phòng chờ, tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ bị rò rỉ thông tin do người lạ vô tình hoặc cố ý nhìn vào màn hình điện thoại của bạn.

Bật chống nhìn trộm chủ động trên Galaxy S26 Ultra là cách để giữ sự riêng tư và bảo mật thông tin khi du lịch.

Để tránh bị lộ thông tin và đảm bảo sự riêng tư khi chỉnh sửa ảnh, việc chủ động bảo vệ màn hình là cần thiết. Công nghệ Privacy Display (chống nhìn trộm chủ động) trên Galaxy S26 Ultra là giải pháp hữu ích trong tình huống này. Khi bật tính năng này, máy sẽ làm mờ điểm ảnh phát sáng rộng và sử dụng điểm ảnh tập trung để dẫn ánh sáng thẳng về phía trước, từ đó hạn chế tầm nhìn của người xung quanh từ 4 phía. Bạn có thể chủ động bật/tắt tính năng cho toàn bộ màn hình hoặc một vài ứng dụng nhất định. Với Galaxy S26 Ultra trong tay, việc thao tác điện thoại trong chuyến du lịch hè sẽ trở nên riêng tư, thoải mái và an toàn hơn.

Chọn camera khẩu độ lớn để thu sáng tối đa

Cuộc sống về đêm là một phần đặc sắc trong chuyến du lịch. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc hoàng hôn trên biển, đêm hè đầy sao hay hành trình khám phá ẩm thực. Tuy nhiên, chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng phụ thuộc nhiều vào camera của điện thoại. Nếu không có ống kính chất lượng, điểm yếu “chí mạng” như mờ nhoè, nhiễu hạt, bệt màu dễ xuất hiện, đặc biệt khi quay video.

Camera Nightography trên Galaxy S26 Ultra giúp tín đồ du lịch ghi lại khoảnh khắc xê dịch sắc nét, sạch nhiễu tối đa trong mọi điều kiện ánh sáng.

Với tín đồ nhiếp ảnh di động, bổ sung Galaxy S26 Ultra vào hành trang du lịch hè là gợi ý không thể bỏ qua. Với khẩu độ lớn bậc nhất trên các dòng Galaxy Ultra, Galaxy S26 Ultra có khả năng thu sáng vượt trội, mang đến thước phim sáng hơn 47% so với thế hệ trước. Đây là bí quyết cho video đầy cảm xúc trên YouTube, TikTok, sạch nhiễu tối đa và trong trẻo bất ngờ ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Camera mắt thần bóng đêm trên Galaxy S26 Ultra sẽ tôn vinh thần thái chủ thể, tái tạo màu sắc sống động để mọi khoảnh khắc trong chuyến đi đều trở nên đáng nhớ.

Thêm bảo hành mở rộng để dự phòng sự cố rơi vỡ

Vô tình làm hỏng thiết bị khi du lịch là tình huống không mong muốn, song lại thường xuyên xảy ra. Chỉ cần một chút bất cẩn khi quay chụp trên địa hình gồ ghề cũng đủ khiến bạn chịu thêm chi phí sửa chữa. Đó là lý do bạn nên lựa chọn gói bảo hành mở rộng để tối ưu quyền lợi bảo vệ máy trước sự cố không mong muốn, nhất là với dòng điện thoại cao cấp.

Dịch vụ bảo hành mở rộng Samsung Care+ giúp người dùng chủ động hơn khi không may gặp sự cố với máy trên đường du lịch.

Nếu sở hữu Galaxy S26 Ultra, gói bảo hành mở rộng Samsung Care+ sẽ là lựa chọn tối ưu chi phí, nhẹ ví về sau cho người dùng. Dịch vụ này giúp bảo vệ đến 2 lần giá trị thiết bị khi nứt vỡ, rơi hoặc đổ nước; thay mới khi thiết bị hư hại trên 85%; tổng giá trị sửa chữa đến 3 lần giá bán lẻ của thiết bị; nhận dịch vụ chăm sóc máy từ chuyên gia Samsung; đặc quyền ưu tiên phục vụ mà không phải chờ đợi. Đặc biệt, Samsung Care+ cung cấp phạm vi bảo hiểm toàn diện cả trong và ngoài nước, thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ được Samsung ủy quyền tại thành phố lớn trên toàn cầu. Điều này giúp người dùng chủ động hơn khi không may gặp sự cố về máy trong quá trình du lịch.

Luôn sẵn sàng cho tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình du lịch là bí quyết để chuyến đi thành công. Bên cạnh việc chuẩn bị kỹ kế hoạch, người dùng có thể cân nhắc lựa chọn thiết bị di động có khả năng bảo mật tốt, hỗ trợ kết nối ổn định và dễ tiếp cận dịch vụ hỗ trợ khi cần, như Galaxy S26 Ultra, để đồng hành trong chuyến khám phá sắp tới.