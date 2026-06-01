Đừng cất điện thoại ở những nơi này

Vị trí cất giữ điện thoại có thể giúp bảo vệ thiết bị tốt hơn, tránh nguy cơ trộm cắp và ảnh hưởng sức khỏe.

Đặt điện thoại dưới gối khi sạc qua đêm làm tăng nguy cơ cháy nổ do quá nhiệt. Ảnh: Pexels.

Smartphone là tài sản giá trị với nhiều người. Có một số cách bảo vệ sản phẩm như dán màn hình, gắn ốp lưng hoặc mua các gói bảo hiểm. Tuy nhiên, người dùng thường bỏ qua vị trí cất giữ, yếu tố quan trọng không kém nhằm bảo vệ máy hiệu quả.

Theo BGR, thói quen và vị trí bảo quản không chỉ ảnh hưởng tuổi thọ thiết bị, mà còn đến sức khỏe người dùng. Ngoài việc bảo vệ khỏi hư hại vật lý do nước hay va đập, tác động từ môi trường cũng là điều cần lưu ý.

Đầu tiên, cần tránh đặt (hoặc sạc) điện thoại gần nguồn nhiệt. Nhiều thiết bị gia dụng, đồ dùng và bề mặt quanh nhà có thể tỏa lượng nhiệt lớn. Một số nguồn nhiệt phổ biến cần tránh như lò nướng, lò vi sóng và kể cả TV.

Vài bề mặt trông an toàn nhưng dễ tích nhiệt trong các hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, người dùng thường để máy dưới gối hoặc phủ chăn khi sạc qua đêm. Bên cạnh rủi ro hư hỏng do quá nhiệt, thói quen này còn có nguy cơ gây cháy nổ.

Nhìn chung, vị trí đặt điện thoại khi sạc nên thông thoáng để lưu thông khí tốt, không che máy bằng vật dụng khác.

Tiếp theo, không gian bên trong xe hơi có thể nóng rất nhanh, đặc biệt vào ngày nắng. Đó là lý do không nên cất điện thoại, hoặc bất cứ thiết bị điện tử bên trong xe hơi, kể cả khi đậu xe trong bóng râm.

Tiếp xúc nhiệt độ quá cao sẽ ảnh hưởng đến linh kiện bên trong, khiến máy hoạt động kém ổn định. Ngoài ra, BGR dẫn lời một số nghiên cứu cho thấy xe hơi hoạt động như nhà kính vào mùa hè, hiệu ứng giữ nhiệt khiến nhiệt độ trong xe tăng cao.

Do nhiệt độ thay đổi liên tục cả ngày, việc để điện thoại trong xe nhiều giờ có thể gây rủi ro bất chấp nhiệt độ ban đầu không quá nóng. Ngoài ra, để lại tài sản quý giá trong xe còn làm tăng nguy cơ bị mất trộm.

Đặt điện thoại trên xe hơi trong thời gian dài cũng có thể gây nguy hiểm. Ảnh: CNET.

Một số vị trí cũng gây rủi ro dù chỉ cất giữ trong thời gian ngắn, bao gồm khay kiểm tra an ninh tại sân bay. Theo BGR, việc để điện thoại khuất tầm nhìn trong khay an ninh làm tăng nguy cơ trộm cắp. Người dùng cũng dễ bỏ quên máy trong lúc vội gom đồ đạc.

Các chuyên gia cho rằng nên để điện thoại, cùng vật dụng có giá trị, trong ngăn khóa kéo túi xách hoặc áo khoác. Cần kiểm tra kỹ tài sản ngay sau khi qua cửa an ninh. Thói quen này giúp giảm rủi ro mất mát không đáng có.

Cuối cùng, bỏ điện thoại vào túi quần trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ hư hỏng. Thiết bị tiếp xúc liên tục với nhiệt độ cơ thể, dễ gây quá nhiệt.

Bỏ điện thoại vào túi quần liên tục khiến cơ thể tiếp xúc với sóng vô tuyến, loại sóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy chưa có nghiên cứu hay bằng chứng về tác hại của sóng vô tuyến trên điện thoại, người dùng vẫn nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thiết bị theo cách này.