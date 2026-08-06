Thứ từng có mặt trên mọi điện thoại Android sắp biến mất hoàn toàn

Google sẽ bắt đầu ngừng Google Assistant trên điện thoại Android và nhiều thiết bị từ tháng 9. Gemini sẽ trở thành trợ lý AI mặc định trên các thiết bị đủ điều kiện.

Google sẽ bắt đầu ngừng Google Assistant trên nhiều thiết bị Android từ tháng 9, thay thế bằng trợ lý AI Gemini.

Google chính thức ấn định thời điểm khai tử Google Assistant trên các thiết bị Android. Từ ngày 4/9, hãng sẽ bắt đầu gỡ bỏ trợ lý ảo này trên điện thoại, máy tính bảng và nhiều thiết bị IoT, thay thế bằng Gemini.

Theo thông báo được Google gửi qua email tới người dùng và được nhiều trang công nghệ như The Verge xác nhận, quá trình gỡ bỏ Google Assistant sẽ diễn ra theo từng đợt trong vài tuần, thay vì áp dụng đồng loạt trên toàn cầu. Sau khi hoàn tất, người dùng sẽ không còn có thể sử dụng hoặc chuyển trở lại Google Assistant trên các thiết bị bị ảnh hưởng.

Việc chuyển đổi sẽ áp dụng với điện thoại Android, máy tính bảng, đồng hồ thông minh chạy Wear OS, tai nghe, tai nghe không dây và các xe sử dụng Android Auto. Trong khi đó, các mẫu ô tô tích hợp Google built-in, cùng thiết bị Google Home và Google TV, hiện vẫn tiếp tục hỗ trợ Google Assistant.

Đối với người dùng sở hữu thiết bị đáp ứng yêu cầu phần cứng và đang ở khu vực hỗ trợ, Gemini sẽ trở thành trợ lý AI mặc định. Điều này đồng nghĩa Google Assistant sẽ chính thức khép lại hành trình gần một thập kỷ trên phần lớn thiết bị Android.

Thực tế, Google đã công bố kế hoạch thay thế Assistant bằng Gemini từ năm 2025. Ban đầu, hãng dự kiến ngừng hỗ trợ Assistant trên hầu hết thiết bị di động trong năm đó, nhưng lộ trình được lùi sang năm 2026. Đến nay, Google mới xác nhận mốc thời gian cụ thể là ngày 4/9.

Sự thay đổi này phản ánh chiến lược mới của Google trong cuộc đua AI tạo sinh. Thay vì chỉ thực hiện các lệnh bằng giọng nói như đặt báo thức, điều khiển thiết bị hay tìm kiếm thông tin, Gemini được thiết kế để xử lý các yêu cầu phức tạp hơn như tóm tắt tài liệu, hỗ trợ viết nội dung, lập kế hoạch, phân tích hình ảnh và tương tác theo ngữ cảnh.

Tuy nhiên, việc chuyển sang Gemini cũng đồng nghĩa người dùng sẽ không còn lựa chọn quay lại Google Assistant trên những thiết bị đủ điều kiện sau khi quá trình gỡ bỏ hoàn tất. Với những người đã quen sử dụng Assistant trong nhiều năm, đây được xem là dấu mốc khép lại một trong những dịch vụ biểu tượng của Google trên Android, đồng thời mở ra giai đoạn mới khi Gemini trở thành trung tâm trong hệ sinh thái AI của hãng.