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Công nghệ

Google thay đổi ban lãnh đạo trong lĩnh vực AI

  • Thứ năm, 6/8/2026 10:04 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Ngày 5/8, Alphabet, công ty mẹ của Google, công bố đợt tái cơ cấu lớn trong bộ máy lãnh đạo mảng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Demis Hassabis, CEO Google DeepMind, tại một hội nghị về trí tuệ nhân tạo ở Anh ngày 9/7. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ông Demis Hassabis, người đứng đầu mảng AI của tập đoàn và từng đoạt Giải Nobel, sẽ rời vai trò điều hành chính. Ông Hassabis sẽ chuyển từ vị trí CEO Google DeepMind sang giữ chức Chủ tịch đơn vị này, đồng thời đảm nhiệm chức danh mới là Giám đốc Khoa học của Alphabet.

Ông cho biết quyết định thay đổi xuất phát từ việc trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) - giai đoạn AI có năng lực tư duy ngang con người - đang đến gần.

Trong một thông báo riêng gửi toàn thể nhân viên, CEO Alphabet Sundar Pichai cho biết ông và ông Hassabis đã nhiều lần trao đổi về một vị trí mới, cho phép ông Hassabi tập trung hoàn toàn vào việc định hình tương lai của AGI.

"Đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Alphabet cũng như nhân loại, và tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn Demis để đảm nhiệm vai trò này", ông Pichai viết.

Ông Koray Kavukcuoglu, hiện là Giám đốc Công nghệ (CTO) của Google DeepMind, sẽ tiếp quản công việc điều hành hàng ngày. Ông sẽ giữ chức Phó chủ tịch cấp cao, thay vì CEO, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vai trò Kiến trúc sư trưởng AI của Alphabet.

Động thái này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Google DeepMind. Dù dự kiến ra mắt từ tháng 6, phiên bản chủ lực của mô hình Gemini mới nhất đến nay vẫn chưa được phát hành.

Điều này làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư và ngành công nghệ rằng Google đang tụt lại so với các đối thủ Anthropic và OpenAI. Trong mùa hè năm nay, hai công ty này đã thu hút được những nhân sự AI hàng đầu từng làm việc tại Google.

Sau thông tin cải tổ nhân sự, cổ phiếu Alphabet giảm 4%.

Theo một cuộc điều tra của Reuters công bố năm ngoái, một số người từng làm việc với Hassabis cho rằng ông thường ưu tiên các mục tiêu khoa học hơn là lợi ích kinh doanh của Google. Ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ông từng đặt mục tiêu giành giải Nobel là một mục tiêu chiến lược của DeepMind.

Các nguồn tin cũng nói rằng ông Hassabis từng phản đối một số sáng kiến có thể giúp Alphabet tạo thêm doanh thu hoặc cải thiện vị thế trong cuộc đua AI.

Tuy nhiên, những người ủng hộ ông Hassabis trong Google bác bỏ quan điểm này, cho rằng ông không hề xem nhẹ hoạt động kinh doanh hay quá tập trung vào nghiên cứu dài hạn.

Theo một nguồn tin, nhiều lãnh đạo của Google Cloud - mảng kinh doanh tạo doanh thu AI chủ lực của tập đoàn - đã hoan nghênh việc ông Kavukcuoglu tiếp quản, kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy mạnh hơn quá trình thương mại hóa công nghệ AI.

Nguồn tin trên cũng cho biết ông Kavukcuoglu vốn đã tham gia sâu vào các dự án hợp tác giữa DeepMind và Google Cloud hơn ông Hassabis. Vì vậy, việc ông được giao phụ trách phòng thí nghiệm AI được kỳ vọng sẽ đưa Gemini phát triển theo hướng chú trọng sản phẩm hơn.

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Thảo Vy

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  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

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