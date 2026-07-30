Tính năng trên Google Maps âm thầm 'ngốn' pin điện thoại

Không chỉ dẫn đường, một số tính năng chạy nền của Google Maps có thể khiến smartphone hao pin nhanh hơn nếu người dùng không điều chỉnh.

Google Maps sở hữu nhiều tính năng chạy nền gây hao tốn pin smartphone. Ảnh: Howtogeek.

Google Maps nằm trong số những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên smartphone, từ tìm đường, tra cứu địa điểm đến theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực. Tuy nhiên, không ít người dùng nhận thấy ứng dụng này thường xuyên xuất hiện trong danh sách tiêu tốn nhiều pin, ngay cả khi họ chỉ mở vài phút mỗi ngày.

Nguyên nhân đôi khi không nằm ở việc dẫn đường, mà đến từ một số tính năng hoạt động âm thầm ở chế độ nền. Nếu muốn tối ưu thời lượng pin mà vẫn sử dụng Google Maps bình thường, người dùng có thể kiểm tra hai cài đặt dưới đây.

Một trong số đó là quyền truy cập vị trí được đặt ở chế độ "Cho phép mọi lúc" (Allow all the time). Ở chế độ này, ứng dụng có thể truy cập vị trí của thiết bị ngay cả khi người dùng không sử dụng. Điều này cho phép một số tính năng hoạt động liên tục ở chế độ nền như cập nhật vị trí, hỗ trợ chia sẻ vị trí theo thời gian thực hoặc phục vụ liên quan đến lịch sử di chuyển.

Theo thử nghiệm của XDA-Developers, sau khi chuyển quyền truy cập vị trí của Google Maps sang "Chỉ cho phép khi dùng ứng dụng" (Allow only while using the app), lượng pin tiêu hao trong các chuyến đi đã giảm đáng kể, trong khi tính năng dẫn đường vẫn hoạt động bình thường mỗi khi mở ứng dụng.

Người dùng Android có thể kiểm tra bằng cách tìm kiếm Google Maps trong mục Cài đặt, ấn xem quyền Vị trí (Location), sau đó chuyển từ "Cho phép mọi lúc" sang "Chỉ cho phép khi dùng ứng dụng". Tuy nhiên, việc thay đổi này cũng đồng nghĩa một số tính năng hoạt động ở chế độ nền có thể không còn chính xác hoặc không hoạt động đầy đủ.

Bên cạnh quyền truy cập vị trí, Timeline cũng có thể khiến Google Maps hoạt động nhiều hơn ở chế độ nền. Tính năng cho phép ứng dụng ghi lại lịch sử di chuyển của người dùng, bao gồm những địa điểm đã ghé qua, thời gian lưu lại và tuyến đường đã đi.

Những tính năng chạy nền người dùng cần lưu ý. Ảnh: Business Insider.

Nhờ đó, người dùng có thể xem lại hành trình trong ngày, tìm lại quán cà phê từng ghé hay thống kê các chuyến đi trước đó. Để thực hiện điều này, Google Maps cần thường xuyên xác định vị trí của thiết bị, qua đó có thể làm tăng mức tiêu thụ pin và dữ liệu di động so với khi không sử dụng.

Ngoài vấn đề về pin, Timeline còn khiến nhiều người quan tâm đến quyền riêng tư vì toàn bộ lịch sử di chuyển có thể được lưu lại trong tài khoản Google hoặc trên thiết bị, tùy theo cài đặt của người dùng.

Nếu không có nhu cầu lưu lại lịch sử hành trình, người dùng có thể mở Google Maps, nhấn vào ảnh đại diện tài khoản, chọn Timeline, sau đó truy cập phần Cài đặt để tắt tính năng này hoặc thiết lập tự động xóa dữ liệu sau một khoảng thời gian nhất định.

Việc tắt hai cài đặt trên không đồng nghĩa Google Maps sẽ hoạt động kém hiệu quả. Với phần lớn người dùng chỉ sử dụng ứng dụng để tìm đường, dẫn đường hoặc tìm kiếm địa điểm, Google Maps vẫn hoạt động bình thường khi được cấp quyền truy cập vị trí chỉ trong lúc sử dụng.

Ngược lại, nếu thường xuyên chia sẻ vị trí với người thân, muốn lưu lại lịch sử các chuyến đi hoặc sử dụng Timeline như một nhật ký di chuyển, người dùng nên cân nhắc giữ nguyên các cài đặt này.