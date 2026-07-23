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Công nghệ

Công ty mẹ Google lãi đột biến

  • Thứ năm, 23/7/2026 19:10 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Alphabet, công ty mẹ của Google, tiếp tục chứng minh tính hiệu quả từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI khi ghi nhận lợi nhuận tăng gấp 4 lần trong báo cáo quý II/2026.

Google hái quả ngọt nhờ những khoản đầu tư vào AI. Ảnh: Reuters.

Alphabet, công ty mẹ của Google ngày 23/7 công bố doanh thu trong quý kết thúc vào tháng 6 đạt 119,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Nổi bật nhất là mảng điện toán đám mây (Google Cloud) đã tăng vọt 82% để cán mốc 24,8 tỷ USD.

Trong khi đó, đáng chú ý nhất, lợi nhuận của Alphabet đã tăng 4 bốn lần, vọt lên mức 112,1 tỷ USD so với 28,2 tỷ USD của năm 2025.

Theo New York Times, đột biến doanh thu của Google được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các khoản đầu tư chiến lược mà gã khổng lồ tìm kiếm đã rót vào các công ty công nghệ và AI trong những năm gần đây, điển hình như SpaceX và Anthropic.

Theo Google, giá trị gia tăng từ các khoản đầu tư này ước tính đạt khoảng 99 tỷ USD, trực tiếp đóng góp tới 77 tỷ USD vào tổng lợi nhuận, đặc biệt là nhờ sự kiện SpaceX chính thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 6.

Những con số báo cáo này đã hoàn toàn đánh bại dự báo của Phố Wall, vốn chỉ kỳ vọng doanh thu 116,5 tỷ USD và lợi nhuận 35 tỷ USD.

Để duy trì vị thế dẫn đầu, Google xác nhận sẽ chi tiêu mạnh tay hơn nữa so với dự kiến ban đầu nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu và công nghệ phục vụ AI.

Dự kiến, tổng chi tiêu trong năm 2026 của gã khổng lồ tìm kiếm sẽ chạm ngưỡng 195-205 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với mức 85 tỷ USD của năm 2025 và tăng đáng kể so với dự báo 190 tỷ USD đưa ra trước đó.

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Anh Tuấn

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  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

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