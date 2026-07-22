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Công nghệ Internet

Messenger lỗi diện rộng

  • Thứ tư, 22/7/2026 21:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ứng dụng nhắn tin của Facebook bị treo các tin nhắn gửi đi vào nhóm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc liên lạc của người dùng trên nền tảng.

Tối 22/7, người dùng khắp thế giới phản hồi tình trạng không thể nhắn tin qua công cụ Messenger của Facebook. Đặc biệt, vấn đề chỉ phát sinh với các nhóm hội thoại, không ảnh hưởng đến liên lạc giữa các tài khoản cá nhân. Sự việc ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng công cụ này như phương tiện giao tiếp, liên lạc chính cho công việc.

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Messenger gặp lỗi tối 22/7. Ảnh: Reuters.

Ngoài Facebook Messenger, Instagram cũng được phản hồi tình trạng tương tự trong cùng thời điểm. Trên website Down Detector, 3 ứng dụng của Meta nhận lượng báo cáo lỗi tăng đột biến. Vấn đề phát sinh ở đa nền tảng, không phân biệt web hay mobile, ứng dụng. Đồng thời, chủ tài khoản khắp thế giới phản hồi tình trạng giống nhau, không phân biệt vùng địa lý. Điều này chứng tỏ đây là lỗi diện rộng của Meta.

Mới hôm 19/7, khi mở website Facebook, chủ tài khoản chỉ nhận được thông báo ngắn gọn "Tài khoản tạm thời không khả dụng", gây hoang mang. Trong khi đó, phiên bản trên di động vẫn có thể truy cập bình thường. Trên chuyên trang báo lỗi phần mềm online Down Detector, vấn đề được xác nhận bởi hàng nghìn người dùng khác trên khắp thế giới. Sau đó, vấn đề được âm thầm xử lý, Facebook không cập nhập thêm thông tin gì.

Như thường lệ, nền tảng độc lập Meta Status (Trạng thái Meta) vốn dùng để cung cấp dữ liệu thời gian thực về hoạt động của các dịch vụ thuộc công ty, vẫn hiển thị tất cả hoạt động bình thường. Phía công ty chủ quản mạng xã hội vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vấn đề nêu trên. Trong khi đó, lượng lớn người dùng nền tảng này trên khắp thế giới đang bị ảnh hưởng, gián đoạn công việc.

Vụ việc đang tiếp tục được cập nhật.

Cuốn sách phơi bày mặt tối của Facebook

"Broken Code" của Jeff Horwitz dựa trên hơn 25.000 trang tài liệu nội bộ, tiết lộ những tranh cãi, xung đột bên trong Facebook cùng tác động khôn lường của nó đến nhân loại. Tác giả tập trung vào những biến động dữ dội của mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong những năm gần đây.

Messenger lỗi diện rộng

Ứng dụng nhắn tin của Facebook bị treo các tin nhắn gửi đi vào nhóm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc liên lạc của người dùng trên nền tảng.

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Messenger Facebook Tối 22/7 Down Meta Messenger Cáo lỗi

  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

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