Galaxy Z Fold8: Cách Samsung đón đầu iPhone gập

Ngày 22/7, Samsung giới thiệu đồng thời 3 chiếc điện thoại gập mới. Flip8 và Fold8 Ultra (tiền thân là Z Fold7) không có nhiều cải tiến. Năm ngoái hãng Hàn Quốc đã cập nhật lớn, tối ưu sản phẩm trở thành phương án hợp lý ở thế hệ này. Ánh đèn sân khấu tập trung vào chiếc Galaxy Z Fold8 mới hoàn toàn. Sản phẩm dùng kiểu dáng (form factor) màn hình rộng thay cho kết cấu quen thuộc của điện thoại gập ngang. Đây là lựa chọn sáng suốt từ Samsung, khi tạo ra được một model gập thực dụng, chạm đúng nhu cầu khách hàng.

Trên tay Galaxy Z Fold8: Chiếc máy gập thay đổi cuộc chơi Thiết kế mở ngang, tỉ lệ màn hình rộng của Galaxy Z Fold8 thay đổi hoàn toàn cách dùng điện thoại gập.

Nỗi đau khi dùng smartphone gập Nỗi đau lớn nhất khi dùng smartphone gập ngang (Fold) là tôi không có lý do phải mở chiếc máy ra. Điều này nghiêm trọng hơn khi Samsung và các hãng Trung Quốc mở rộng màn hình ngoài, phục vụ đầy đủ nhu cầu. Không gian bên trong có diện tích lớn, nhưng tỉ lệ vuông khó dùng, ít ứng dụng tối ưu. “ Tôi dùng smartphone gập mà chẳng cần mở ra Nỗi đau của người dùng máy gập Nó cũng dẫn đến một nghịch lý khác: Khách hàng trả số tiền gấp đôi để mua một chiếc smartphone gập, nhưng dùng nó như điện thoại thanh. Có nhiều hơn một lời giải cho vấn đề nêu trên. Samsung, bằng vị thế của nhà sản xuất điện thoại dẫn đầu, tác động đến các đơn vị phát triển để họ tối ưu ứng dụng của mình cho tỉ lệ vuông của smartphone gập. Tuy nhiên, vì tập người dùng sản phẩm còn quá nhỏ, lập trình viên không có động lực hỗ trợ hệ máy. Đến nay, chỉ số ít giao diện trang chủ từ hệ sinh thái Google, Facebook được tinh chỉnh cho điện thoại gập. Phần còn lại giữ thiết kế dọc với phần viền đen lớn hai bên hoặc phóng to các thành phần. Cả hai cách đều khiến trải nghiệm tệ đi rất nhiều.









Tỉ lệ màn hình mới làm thay đổi cách người dùng chuyển giữa màn hình ngoài và không gian hiển thị bên trong.

Một phương án khác được tính đến là các giải pháp bố trí đa cửa sổ. Samsung cho phép chia màn hình thành 3 phần chạy đồng thời. Trong các quảng cáo, tính năng này trông ấn tượng, phục vụ công việc. Thực tế, tôi không tận dụng được chúng quá nhiều. Đây vẫn là điện thoại Android, không phải Windows hay Mac để tối ưu cho kiểu dùng này. Đồng thời, khách hàng đang chi ra số tiền gấp đôi để được xem, thao tác trên một không gian lớn toàn vẹn, thay vì một màn hình bị chia nhỏ như những tờ hóa đơn.

Một lời giải khác Cùng chiếu một video 16:9 +19% hiệu quả không gian Galaxy Z Fold8 7,6 inch · 2.448 × 1.848 pixel 16:9 74,5%diện tích màn hình dành cho video Máy gập màn hình vuông 8 inch · 2.504 × 2.256 pixel 16:9 62,4%diện tích màn hình dành cho video Khi phương án kể trên không hiệu quả, nhà sản xuất phải trở lại với cốt lõi phần cứng: tỉ lệ màn hình. Mẫu Huawei Mate XT hay Galaxy TriFold xử lý bằng cách gập 2 lần, 3 màn hình, mở rộng không gian bên trong. Tuy nhiên, sản phẩm trở nên đắt đỏ và nặng nề. Hướng xử lý còn lại chính là chiếc Galaxy Z Fold8 vừa ra mắt. Thiết bị có màn hình ngoài 5,5 inch, 3:2. Màn hình trong của sản phẩm có kích thước 7,6 inch, tần số quét 120 Hz với độ phân giải 2.448 x 1.848 px, tỉ lệ 4:3. So với điện thoại thanh, nó vẫn rộng, chưa đủ dài. Tuy nhiên, thiết bị có thể xử lý gần hết vấn đề tối ưu tỉ lệ ứng dụng. Với phần lớn phần mềm vốn được thiết kế theo chiều dọc, mẫu Galaxy Z Fold8 tương thích tốt. Dùng Facebook hay TikTok, nội dung không bị phóng to ra, khó thao tác. Xoay theo chiều ngang, YouTube, Chrome có thể nhận diện để hiển thị giao diện kiểu tablet.



Tỉ lệ gần với một trang sách giúp việc đọc nội dung dài, tin tức và truyện tranh dễ chịu hơn.

Kích thước 7,6 inch của Z Fold8 cũng vừa phải. Nó gần như tương tự các loại Kindle, nhỏ hơn iPad mini. Tôi vẫn có thể sử dụng bằng một tay mà không thấy mỏi. Sau thời gian ngắn trải nghiệm, tôi cho rằng đây là loại thiết bị tốt hơn điện thoại thường để tiêu thụ nội dung. Không gian lớn hơn giúp xem các giải đấu eSports kiểu Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile với nhiều chỉ số chi chít trên màn hình. Trải nghiệm đọc nội dung dài, truyện tranh trở nên dễ chịu vì tỉ lệ giống một quyển sách. Dành cho việc chơi game, Z Fold8 cho nhiều không gian để thao tác mà ngón tay không che phủ nhiều phần của màn hình. Đặc biệt, thiết bị có thể gập lại, đảm bảo tính di động cao mà máy tính bảng không làm được.

“ Màn hình nhỏ hơn, nhưng xem được nhiều hơn. Galaxy Z Fold8







Màn hình 7,6 inch đủ lớn cho đọc báo, xem video và chơi game nhưng vẫn có thể sử dụng bằng một tay.

7 năm tìm lời giải Với những lợi thế khổng lồ của kiểu thiết kế gập màn hình rộng, đáng lẽ các nhà sản xuất phải thúc đẩy nó ra đời sớm hơn. Tuy nhiên trong quá khứ, có không ít rào cản khiến kiểu máy này khó thành hình. Một trong số đó là kích thước và trọng lượng. Trong 2 năm gần đây, smartphone gập mới đạt được độ mỏng dưới 5 mm, nặng không quá 250 gram. Những thiết bị dày và nặng tạo ra sự mất cân đối về trọng lượng, khó cầm nắm ở tỉ lệ dài. Do vậy, không gian gần vuông được ưu tiên. Nếp gấp bên trong cũng là vấn đề. Khi màn hình chưa toàn vẹn, các nhà sản xuất phải đảm bảo cho người dùng phương án phòng ngừa bằng phần không gian bên ngoài thao tác dễ dàng. Các vấn đề về độ dày, trọng lượng, phần nếp gấp trên màn hình đã được Samsung xử lý gần hết. Lớp phủ titan mới bên dưới cũng tăng cường độ bền cho thiết bị. Tuy nhiên, nhiều vấn đề khác của kiểu wide-fold vẫn chưa thể giải quyết trên chiếc Z Fold8.









Độ mỏng, phân bổ trọng lượng và hướng cụm camera là những bài toán phát sinh khi thân máy chuyển sang tỉ lệ rộng.

Để có màn hình bên trong đạt tỉ lệ dài, màn hình ngoài sẽ phải hy sinh. Tỉ lệ vuông khiến khu vực này bị bè ra, xem nội dung hay thao tác đều bất tiện. Tôi nghĩ khu vực này giờ giống như màn hình phụ của các máy Z Flip, tồn tại để xem nhanh thông tin và nghe cuộc gọi nhanh. Còn lại, 90% thời gian sử dụng chiếc máy ở bên trong. Vấn đề khác nằm ở hướng của camera. Cụm máy ảnh chính của máy được thiết kế theo phương của màn hình ngoài. Do vậy, khi mở ra, chiều của chúng bị xoay 90 độ. Giờ đây, để chụp ảnh ngang, người dùng phải cầm máy dọc. Trải nghiệm này cần thời gian làm quen, không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng đến thao tác khi gọi video. Galaxy Z Fold8 có làm nên chuyện? Thị phần điện thoại gập dần mở rộng và số lựa chọn trên thị trường ngày càng nhiều. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng đang chậm hơn đáng kể so với các dự báo từ nhiều năm trước. Điều này cho thấy phân khúc này cần một cú hích. Wide-fold kiểu Z Fold8 chính là giải pháp cho điểm nghẽn đó, ít nhất là về mặt công năng, hoàn thiện. Một chiến lược định giá phù hợp có thể giúp thiết bị này được đón nhận mạnh mẽ. Tuy nhiên, Samsung không còn độc tôn ở thị trường này. 2 tháng trước, Huawei giới thiệu chiếc Pura X Max với giải pháp tương tự ở thị trường nội địa, đạt doanh số hơn 500.000 máy. Theo nhiều tin đồn, Apple sẽ công bố mẫu iPhone Ultra gập vào tháng 9, với tổng sản xuất kỳ vọng khoảng 10 triệu chiếc. Smartphone gập trở thành chiến trường căng thẳng nhất của các hãng trong năm nay.





Nội dung: Xuân Sang

Ảnh: Phương Lâm

Video: Quang Thông - Quỳnh Nhi