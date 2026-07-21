Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới, phụ huynh cần chú ý

Trên fanpage chính thức, Cục A05, Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhắm vào phụ huynh có con trong độ tuổi chuyển cấp.

Phụ huynh có con sắp chuyển cấp cần cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh công an, giáo viên để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Ảnh: Quang Nam.

Theo đó, Cục A05 dẫn thông tin từ Công an xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau về việc xuất hiện các đối tượng giả danh công an hoặc giáo viên để thu thập mã định danh học sinh, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, nhiều phụ huynh trên địa bàn nhận được cuộc gọi từ những người tự xưng là cán bộ công an hoặc nhân viên nhà trường. Do các cuộc gọi xuất hiện đúng thời điểm cao điểm tuyển sinh, chuyển cấp, người nhận dễ tin rằng hồ sơ của con đang gặp trục trặc và làm theo yêu cầu.

Với kịch bản giả danh công an xã, đối tượng thường thông báo mã định danh của học sinh bị lỗi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khiến hồ sơ chuyển cấp chưa được phê duyệt.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu phụ huynh cung cấp số căn cước công dân, mã định danh học sinh hoặc truy cập đường link lạ để cài ứng dụng dịch vụ công giả mạo. Nếu làm theo, phụ huynh có thể bị đánh cắp dữ liệu hoặc mất quyền kiểm soát tài khoản.

Chiêu thức này dễ tạo lòng tin vì mã định danh học sinh thực chất là số định danh cá nhân gồm 12 chữ số, được dùng để đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phục vụ quản lý hồ sơ, tuyển sinh, chuyển cấp.

Vì vậy, khi nghe thông báo “mã định danh bị lỗi” hoặc “hồ sơ chưa được phê duyệt”, phụ huynh dễ tin rằng con mình đang gặp vướng mắc và cần xử lý ngay.

Lợi dụng tâm lý này, kẻ gian không chỉ tìm cách lấy mã định danh mà còn thu thập thêm số căn cước của phụ huynh, thông tin tài khoản, mã OTP hoặc dụ nạn nhân cài ứng dụng giả mạo để đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Ngoài giả danh công an, các đối tượng còn mạo danh giáo viên hoặc cán bộ nhà trường, lấy lý do hoàn thiện hồ sơ nhập học để yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin định danh của học sinh.

Khi đã tạo được lòng tin, chúng tiếp tục hối thúc phụ huynh chuyển học phí, tiền đồng phục hoặc các khoản phí khác vào tài khoản cá nhân do mình cung cấp.

Công an xã Đất Mới cho biết, các thủ tục tiếp nhận thông tin học sinh, bổ sung giấy tờ và thu phí tuyển sinh tại địa phương đều được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục, không qua điện thoại.

Vì vậy, nếu nhận được cuộc gọi yêu cầu cung cấp mã định danh, số căn cước, mã OTP hoặc chuyển tiền, phụ huynh cần dừng trao đổi và liên hệ trực tiếp với nhà trường để kiểm tra.

Người dân được khuyến cáo không truy cập các đường link, website hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc, đồng thời không mở tệp đính kèm lạ để tránh bị đánh cắp dữ liệu hoặc cài mã độc.

Cơ quan công an cũng lưu ý tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã định danh, số căn cước hay mã OTP qua điện thoại, kể cả khi người gọi tự xưng là công an, giáo viên hoặc nhân viên ngân hàng.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, phụ huynh nên lưu lại số điện thoại, tin nhắn, tài khoản ngân hàng và các chứng cứ liên quan, sau đó trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.