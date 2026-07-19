Điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi trên VNeID từ tháng 7

Từ tháng 7, hợp đồng lao động điện tử được quản lý qua VNeID. Tuy nhiên, người lao động cần kiểm tra kỹ thông tin để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi về sau.

Người lao động cần kiểm tra kỹ các thông tin trong hợp đồng điện tử trên VNeID để bảo vệ quyền lợi. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Từ ngày 1/7, người lao động và người sử dụng lao động dùng tài khoản VNeID để đăng ký, truy cập Nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo Thông tư 08/2026/TT-BNV. Người lao động đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, còn doanh nghiệp sử dụng tài khoản định danh của tổ chức.

Quy trình mới này giúp việc ký kết, quản lý và tra cứu hợp đồng thuận tiện hơn. Sau khi được giao kết, hợp đồng lao động điện tử phải được gửi lên nền tảng để cấp mã định danh riêng.

Hợp đồng, phụ lục và các văn bản liên quan được lưu trữ trong 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt, giúp các bên dễ kiểm tra và đối chiếu thông tin khi cần.

Tuy nhiên, dù hợp đồng đã được xác thực, cấp mã định danh và lưu trên hệ thống, người lao động vẫn cần đọc kỹ nội dung trước khi xác nhận. Mỗi điều khoản đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm trong quá trình làm việc.

Dưới đây là những thông tin quan trọng cần kiểm tra trước khi người lao động ký hợp đồng điện tử.

Không nên chỉ kiểm tra mức lương

Khi nhận hợp đồng, người lao động thường chú ý trước tiên đến mức lương, vị trí và ngày bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, nhiều điều khoản khác cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi về sau.

Trước hết, người lao động cần đối chiếu chức danh, mô tả công việc, địa điểm, thời gian làm việc và thời hạn hợp đồng với nội dung đã trao đổi trong quá trình tuyển dụng.

Người lao động cần kiểm tra rõ mức lương, phụ cấp, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác. Nếu công việc áp dụng KPI, các tiêu chí đánh giá và quyền lợi liên quan cũng cần được thể hiện rõ trong hợp đồng.

Các nội dung về thời gian thử việc, làm thêm giờ, nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và điều kiện chấm dứt hợp đồng cũng cần được đọc kỹ.

Hiện thông tin thẻ BHYT và quá trình tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp có thể được tích hợp, tra cứu trên VNeID. Người lao động có thể kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT, quá trình đóng bảo hiểm và thông tin liên quan để phát hiện sớm trường hợp doanh nghiệp đóng thiếu, chậm đóng hoặc thông tin chưa chính xác.

Trên VNeID, người lao động có thể tra cứu thông tin BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, thuận tiện đối chiếu khi ký hợp đồng điện tử. Ảnh: Quang Nam.

Ngoài ra, các điều khoản về bảo mật thông tin, quyền sở hữu sản phẩm được tạo ra trong quá trình làm việc, trách nhiệm bồi thường hoặc các khoản phải hoàn trả khi nghỉ việc cũng không nên bỏ qua.

Bên cạnh các điều khoản về công việc và quyền lợi, người lao động cần đối chiếu kỹ thông tin của bên sử dụng lao động. Các nội dung quan trọng gồm tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở và người đại diện theo pháp luật.

Với hợp đồng điện tử, người lao động cũng nên kiểm tra chữ ký điện tử, thời điểm ký và trạng thái hiệu lực của chữ ký số. Những thông tin này giúp xác định hợp đồng được ký đúng chủ thể, đúng thời điểm và hạn chế rủi ro khi cần đối chiếu sau này.

Nếu phát hiện thông tin doanh nghiệp không trùng khớp với nơi tuyển dụng hoặc người ký không đúng thẩm quyền, người lao động nên yêu cầu làm rõ trước khi xác nhận hợp đồng.

Không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người khác

Sau khi đã kiểm tra đầy đủ nội dung và thông tin bên sử dụng lao động, người lao động cũng cần chú ý cách đăng nhập, xác nhận và lưu lại hợp đồng để hạn chế rủi ro phát sinh.

Người lao động nên tự đăng nhập và xác nhận hợp đồng trên nền tảng chính thức, không cung cấp mật khẩu VNeID, mã OTP hoặc thông tin định danh cho bộ phận nhân sự hay bên trung gian thao tác thay. Các đường link lạ, yêu cầu cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc đề nghị cung cấp mã xác thực cũng cần được kiểm tra kỹ.

Xác thực qua VNeID giúp quá trình giao kết rõ ràng và đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng được ký, người lao động vẫn nên chủ động lưu lại đầy đủ tài liệu liên quan để có căn cứ đối chiếu khi cần.

Trước khi hoàn thành thủ tục kí hợp đồng, người lao động cần lưu lại các tài liệu liên quan để xác thực, đối chiếu thông tin khi cần. Ảnh: Pexels.

Ngoài file PDF gốc của hợp đồng, người lao động nên giữ phụ lục, email xác nhận, mã hợp đồng, bảng lương và các tài liệu về bảo hiểm xã hội. Nếu hợp đồng được sửa đổi, cần lưu cả bản cũ, bản mới và phụ lục đi kèm.

Các trao đổi bằng văn bản về thay đổi công việc, thu nhập hoặc chế độ cũng nên được giữ lại. Đây là những căn cứ quan trọng nếu sau này phát sinh khác biệt về lương, bảo hiểm, thời gian làm việc hoặc điều kiện chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng lao động điện tử giúp việc ký kết, quản lý và tra cứu thuận tiện hơn. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi, người lao động vẫn cần đọc kỹ nội dung trước khi xác nhận, tự thực hiện thao tác ký và chủ động lưu đầy đủ hồ sơ sau đó.