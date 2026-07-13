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Công nghệ

Người dùng ứng dụng ngân hàng cần chú ý thay đổi này từ ngày 16/7

  • Thứ hai, 13/7/2026 09:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một thay đổi nhỏ trong lớp xác thực giao dịch có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng ứng dụng VietinBank trong thời gian tới.

Người dùng VietinBank iPay Mobile cần đổi mã PIN Soft OTP. Ảnh: VietinBank.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo sẽ điều chỉnh mã PIN Soft OTP từ 4 số lên 6 số từ ngày 16/7. Thay đổi này áp dụng với lớp xác thực giao dịch trên app VietinBank iPay Mobile.

Soft OTP là hình thức xác thực giao dịch được tạo ngay trên thiết bị di động của khách hàng, thường được tích hợp trong ứng dụng ngân hàng. Khi chuyển tiền, thanh toán hoặc thực hiện một số giao dịch online, Soft OTP đóng vai trò là lớp bảo mật giúp xác nhận giao dịch trước khi hoàn tất.

Vì vậy, việc thay đổi mã PIN Soft OTP có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sử dụng app ngân hàng. Nếu chưa cập nhật mã PIN mới, người dùng có thể gặp gián đoạn khi xác thực giao dịch.

Việc tăng mã PIN Soft OTP từ 4 số lên 6 số nhằm đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an toàn trong giao dịch thanh toán. Theo Điều 11 Thông tư 50/2024/TT-NHNN, hình thức xác nhận bằng mã PIN, trừ mã PIN gắn với thẻ vật lý, phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự.

Thông tư này cũng quy định thời gian hiệu lực của mã PIN tối đa 12 tháng. Riêng mã PIN được cấp phát mặc định lần đầu có hiệu lực tối đa 30 ngày.

Quy định mới nhằm tăng mức độ an toàn cho các giao dịch trên môi trường số, trong bối cảnh người dùng ngày càng sử dụng mobile banking cho nhiều hoạt động như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền hoặc quản lý tài khoản.

Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, khách hàng VietinBank cần đổi mã PIN tại mục cài đặt Soft OTP trước thời điểm áp dụng. Người dùng có thể mở app VietinBank iPay Mobile, vào phần cài đặt Soft OTP và đổi mã PIN từ 4 số sang 6 số theo hướng dẫn.

Khi đặt mã mới, người dùng nên tránh các dãy số dễ đoán như ngày sinh, số lặp hoặc chuỗi số liên tiếp. Ngoài ra, không chia sẻ mã OTP, mã PIN Soft OTP, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai.

Ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, mã PIN Soft OTP qua điện thoại, tin nhắn hay đường link lạ. Nếu nhận được yêu cầu bất thường, người dùng nên liên hệ trực tiếp tổng đài hoặc kênh chính thức của ngân hàng để kiểm tra.

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    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

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