Hơn 117.000 nội dung trên mạng xã hội bị chặn gỡ sau 6 tháng

Bên cạnh hơn 117.000 nội dung bị chặn gỡ, hàng trăm tài khoản, kênh và hội nhóm vi phạm cũng đã bị xử lý trên các nền tảng mạng xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026.

ỷ lệ chặn gỡ nội dung vi phạm trên Facebook, YouTube và TikTok đạt trên 94%. Ảnh: Xuân Tiến.

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác rà quét và chặn gỡ thông tin xấu độc tập trung vào ba nền tảng lớn là Facebook, YouTube và TikTok. Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu chặn gỡ trên các nền tảng này đạt trên 94%.

Trong đó, TikTok ghi nhận khối lượng xử lý lớn nhất khi chặn, gỡ 440 tài khoản, 10 tệp âm thanh liên quan đến khoảng 115.000 video và 275 nội dung vi phạm. Đáng chú ý, thời gian xử lý đã được rút ngắn xuống còn 3-12 giờ, thay vì khoảng 24 giờ như trước đây.

Bên cạnh việc xử lý các nội dung vi phạm, TikTok cũng tăng cường rà quét các nội dung bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tin giả do AI tạo ra. Nền tảng đồng thời triển khai nhãn "nội dung do AI tạo", "nội dung nhạy cảm, có thể gây khó chịu cho người xem" và bổ sung nhiều biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em.

Đối với YouTube, nền tảng đã chặn, gỡ 18 kênh với gần 13.000 video, tương đương khoảng 165 triệu lượt xem, đồng thời xử lý 545 nội dung vi phạm, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Các biện pháp xử lý tập trung vào những kênh đăng tải nội dung phản cảm, lệch chuẩn hoặc có ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em.

Trong khi đó, Meta đã chặn, gỡ 63 tài khoản, trang và hội nhóm cùng 2.147 nội dung vi phạm, tăng khoảng 1,5 lần so với năm trước. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Meta đáp ứng yêu cầu chặn gỡ nội dung vi phạm trên nền tảng Threads, với 17 nội dung được xử lý theo đề nghị của cơ quan chức năng.

Từ tháng 5/2026, Meta cũng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên tại Việt Nam trên Facebook, Instagram và Messenger, gồm mặc định cài đặt quyền riêng tư đối với tài khoản của người dưới 18 tuổi, ứng dụng AI để hỗ trợ xác minh độ tuổi và mở rộng công cụ giám sát của phụ huynh.

Bên cạnh việc phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới, Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam tiếp tục là đầu mối tiếp nhận và xác minh các phản ánh từ người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tiếp nhận 1.287 phản ánh, chủ yếu liên quan đến thông tin xấu độc, tin giả, lừa đảo tài chính trên mạng, cờ bạc trực tuyến và thực phẩm chức năng giả.

Hoạt động quản lý trên không gian mạng cũng sẽ tiếp tục được siết chặt từ ngày 1/7/2026 khi Nghị định 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Theo đó, các nền tảng xuyên biên giới không chặn, gỡ nội dung vi phạm hoặc không khóa tài khoản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền có thể bị xử lý. Nghị định cũng cho phép áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn truy cập đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng vi phạm pháp luật.

Dù vậy, công tác xử lý thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng vẫn đứng trước nhiều thách thức. Theo cơ quan quản lý, nguồn lực giám sát còn hạn chế trong khi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi và liên tục thay đổi.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng đã lợi dụng AI để tạo lập, phát tán tin giả hoặc chuyển sang hoạt động trên các nền tảng mới như Threads, X và Reddit. Điều này khiến việc phát hiện và xử lý nội dung vi phạm trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi các cơ quan quản lý và nền tảng phải liên tục cập nhật biện pháp giám sát.