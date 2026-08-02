Nền tảng cho người lạ đi chung ôtô vừa vào Việt Nam

Một nền tảng di chuyển phổ biến tại nhiều quốc gia vừa gia nhập thị trường Việt Nam, mang theo mô hình còn khá mới với phần lớn người dùng trong nước.

Nền tảng đi chung xe từ Pháp BlaBlaCar chính thức hoạt động tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

BlaBlaCar, nền tảng đi chung xe có nguồn gốc từ Pháp, vừa chính thức hoạt động tại Việt Nam. Dịch vụ này kết nối chủ ôtô cá nhân đã có kế hoạch di chuyển liên tỉnh và còn ghế trống với những người đi cùng tuyến.

Mô hình này được gọi là carpooling, tức chia sẻ hành trình và chi phí chuyến đi. Khác với các ứng dụng gọi xe công nghệ như Grab, Xanh SM hay be, người lái trên BlaBlaCar không nhận chuyến theo yêu cầu của hành khách.

Chủ xe đăng lộ trình đã có sẵn, thời gian khởi hành và số ghế còn trống để tìm người cùng điểm đến. Hai bên sau đó chia sẻ tiền nhiên liệu và phí cầu đường.

Theo BlaBlaCar, mức đóng góp của mỗi người được tính dựa trên quãng đường và giá nhiên liệu tại địa phương. Khoản tiền này được giới hạn ở mức bù đắp chi phí, không nhằm tạo lợi nhuận cho người lái.

Ngoài Việt Nam, BlaBlaCar cũng đã hiện diện tại một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, mỗi chuyến đi trên nền tảng có trung bình 2,1 người. Nhờ chia sẻ hành trình, người lái có thể bù đắp hơn một nửa tiền nhiên liệu và phí cầu đường.

Từ tháng 3-5, BlaBlaCar cho biết ghi nhận thêm hơn 600.000 người lái đăng ký trên toàn cầu.

Người dùng có thể đăng hoặc tìm chuyến thông qua ứng dụng và website của BlaBlaCar. Chủ xe cung cấp điểm xuất phát, điểm đến, thời gian khởi hành, số ghế còn trống và mức đóng góp dự kiến.

Người có nhu cầu di chuyển tìm chuyến phù hợp, sau đó xác nhận đặt chỗ trên hệ thống. Hai bên tiếp tục thống nhất điểm đón, điểm trả và các thông tin cần thiết trước khi khởi hành.

BlaBlaCar hiện có khoảng 30 triệu thành viên, hoạt động tại 41 quốc gia. Ảnh: BlaBlaCar.

Do người lái và hành khách có thể chưa từng quen biết, độ tin cậy của thành viên là một trong những vấn đề được quan tâm.

BlaBlaCar cho biết người dùng có thể xác minh danh tính, số điện thoại và địa chỉ email. Sau mỗi chuyến đi, hai bên được chấm điểm và để lại nhận xét về trải nghiệm.

Trước khi xác nhận, thành viên có thể xem hồ sơ và lịch sử đánh giá của người đồng hành. Nền tảng cũng duy trì đội ngũ tiếp nhận báo cáo, kiểm duyệt nội dung và xử lý các trường hợp vi phạm quy tắc cộng đồng.

BlaBlaCar được thành lập tại Pháp năm 2006, hiện có khoảng 30 triệu thành viên hoạt động thường xuyên tại 41 quốc gia.