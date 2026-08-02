Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Nền tảng cho người lạ đi chung ôtô vừa vào Việt Nam

  • Chủ nhật, 2/8/2026 12:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một nền tảng di chuyển phổ biến tại nhiều quốc gia vừa gia nhập thị trường Việt Nam, mang theo mô hình còn khá mới với phần lớn người dùng trong nước.

Nền tảng đi chung xe từ Pháp BlaBlaCar chính thức hoạt động tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

BlaBlaCar, nền tảng đi chung xe có nguồn gốc từ Pháp, vừa chính thức hoạt động tại Việt Nam. Dịch vụ này kết nối chủ ôtô cá nhân đã có kế hoạch di chuyển liên tỉnh và còn ghế trống với những người đi cùng tuyến.

Mô hình này được gọi là carpooling, tức chia sẻ hành trình và chi phí chuyến đi. Khác với các ứng dụng gọi xe công nghệ như Grab, Xanh SM hay be, người lái trên BlaBlaCar không nhận chuyến theo yêu cầu của hành khách.

Chủ xe đăng lộ trình đã có sẵn, thời gian khởi hành và số ghế còn trống để tìm người cùng điểm đến. Hai bên sau đó chia sẻ tiền nhiên liệu và phí cầu đường.

Theo BlaBlaCar, mức đóng góp của mỗi người được tính dựa trên quãng đường và giá nhiên liệu tại địa phương. Khoản tiền này được giới hạn ở mức bù đắp chi phí, không nhằm tạo lợi nhuận cho người lái.

Ngoài Việt Nam, BlaBlaCar cũng đã hiện diện tại một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, mỗi chuyến đi trên nền tảng có trung bình 2,1 người. Nhờ chia sẻ hành trình, người lái có thể bù đắp hơn một nửa tiền nhiên liệu và phí cầu đường.

Từ tháng 3-5, BlaBlaCar cho biết ghi nhận thêm hơn 600.000 người lái đăng ký trên toàn cầu.

Người dùng có thể đăng hoặc tìm chuyến thông qua ứng dụng và website của BlaBlaCar. Chủ xe cung cấp điểm xuất phát, điểm đến, thời gian khởi hành, số ghế còn trống và mức đóng góp dự kiến.

Người có nhu cầu di chuyển tìm chuyến phù hợp, sau đó xác nhận đặt chỗ trên hệ thống. Hai bên tiếp tục thống nhất điểm đón, điểm trả và các thông tin cần thiết trước khi khởi hành.

nền tảng đi chung xe, mô hình, xe công nghệ ảnh 1

BlaBlaCar hiện có khoảng 30 triệu thành viên, hoạt động tại 41 quốc gia. Ảnh: BlaBlaCar.

Do người lái và hành khách có thể chưa từng quen biết, độ tin cậy của thành viên là một trong những vấn đề được quan tâm.

BlaBlaCar cho biết người dùng có thể xác minh danh tính, số điện thoại và địa chỉ email. Sau mỗi chuyến đi, hai bên được chấm điểm và để lại nhận xét về trải nghiệm.

Trước khi xác nhận, thành viên có thể xem hồ sơ và lịch sử đánh giá của người đồng hành. Nền tảng cũng duy trì đội ngũ tiếp nhận báo cáo, kiểm duyệt nội dung và xử lý các trường hợp vi phạm quy tắc cộng đồng.

BlaBlaCar được thành lập tại Pháp năm 2006, hiện có khoảng 30 triệu thành viên hoạt động thường xuyên tại 41 quốc gia.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Làm gì khi bị ăn cắp video đăng trên mạng?

Theo các chuyên gia sở hữu trí tuệ, cách phản ứng ngay sau khi phát hiện ảnh, video bị đăng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ quyền lợi của người dùng.

42:2509 hôm qua

Cục thuế đưa cảnh báo cho người dùng eTax Mobile

Một khoản thu nhập không thuộc về bạn có thể đang xuất hiện trên eTax Mobile. Cục Thuế đề nghị người dân kiểm tra dữ liệu từ năm 2021-2025 để kịp thời phản ánh sai sót.

16:20 21/7/2026

Sự thật việc Netflix bất ngờ mở dùng thử miễn phí tại Việt Nam

Thông tin Netflix cho dùng thử miễn phí 30 ngày khiến nhiều người chú ý, nhưng điều kiện phía sau mới là điểm đáng nói.

09:42 12/7/2026

Quang Nam

nền tảng đi chung xe mô hình xe công nghệ Grab iPhone xe công nghệ pháp grab Be Green SM

  • Grab

    Grab

    Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Uber. Mặc dù ban đầu hoạt động với xe ôtô giống Uber tại Malaysia và Singapore, để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố, Grab đã triển khai thêm dịch vụ GrabBike với phương tiện là xe gắn máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Bạn có biết: TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên Grab triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabBike vào tháng 11/2014

    • Thành lập: 2012
    • Người sáng lập: Anthony Tan, Tan Hooi Ling
    • Trụ sở chính: Singapore

Đọc tiếp

Điều gì xảy ra khi AI đi đúng hướng?

Điều gì xảy ra khi AI đi đúng hướng?

3 giờ trước 10:00 2/8/2026

0

Cuốn sách đặt ra những câu hỏi đáng suy ngẫm, đồng thời gợi mở thêm góc nhìn khác về cách con người phát triển và quản trị AI.

CEO Nvidia chỉ ra nút thắt AI

CEO Nvidia chỉ ra nút thắt AI

5 giờ trước 08:39 2/8/2026

0

Khi AI ngày càng tiến tới các tác vụ phức tạp, Nvidia phải giải bài toán tốc độ xử lý dữ liệu để giữ lợi thế trong cuộc đua hạ tầng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý