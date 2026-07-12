Sự thật việc Netflix bất ngờ mở dùng thử miễn phí tại Việt Nam

Thông tin Netflix cho dùng thử miễn phí 30 ngày khiến nhiều người chú ý, nhưng điều kiện phía sau mới là điểm đáng nói.

Ưu đãi dùng thử Netflix miễn phí 30 ngày không áp dụng cho mọi tài khoản. Ảnh: Bloomberg.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin một số người dùng tại Việt Nam có thể trải nghiệm Netflix miễn phí trong 30 ngày. Theo các hình ảnh được chia sẻ, giao diện đăng ký của nền tảng này hiển thị lựa chọn “Dùng thử 30 ngày với giá 0 đồng” tại bước chọn gói dịch vụ, áp dụng cho tài khoản mới đăng ký lần đầu.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh Netflix từ lâu không còn phổ biến rộng rãi chương trình dùng thử miễn phí như trước.

Tuy nhiên, ghi nhận của Tri Thức - Znews cho thấy ưu đãi này không hiển thị với tất cả tài khoản. Khi thử đăng ký tài khoản mới trên Netflix, hệ thống chỉ hiển thị các gói cước trả phí hiện hành, thay vì lựa chọn dùng thử 0 đồng.

Trên mạng xã hội Threads, một số người dùng chia sẻ rằng họ đã thử đăng ký Netflix bằng nhiều email chưa từng sử dụng, đổi trình duyệt và tải lại trang nhiều lần nhưng vẫn không thấy tùy chọn dùng thử miễn phí.

Trên trang hỗ trợ chính thức, Netflix cho biết chương trình dùng thử miễn phí có giới hạn, chỉ áp dụng cho thành viên mới đủ điều kiện tại một số quốc gia nhất định. Nếu tài khoản đủ điều kiện, tùy chọn dùng thử miễn phí sẽ tự động hiển thị trong quá trình đăng ký.

Điều này đồng nghĩa người dùng không thể tự kích hoạt chương trình dùng thử miễn phí nếu tùy chọn này không xuất hiện trên giao diện đăng ký. Netflix cũng không công bố cụ thể các điều kiện để một tài khoản được hưởng ưu đãi.

Netflix không công bố cụ thể điều kiện dùng thử miễn phí. Ảnh: Netflix.

Trong trường hợp tùy chọn này không xuất hiện, người dùng sẽ chỉ thấy các gói cước trả phí hiện hành. Tại Việt Nam, Netflix đang cung cấp các gói dịch vụ có giá từ 74.000-273.000 đồng/tháng.

Các gói khác nhau về độ phân giải, số thiết bị có thể xem cùng lúc và số thiết bị được tải nội dung xuống. Gói Cao cấp hỗ trợ 4K, HDR, âm thanh không gian và cho phép xem cùng lúc trên 4 thiết bị.

Vì vậy, người dùng nên kiểm tra trực tiếp trên giao diện đăng ký chính thức của Netflix, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Nếu tùy chọn dùng thử miễn phí không xuất hiện trong quá trình đăng ký, tài khoản đó có thể không thuộc diện được áp dụng ưu đãi.

Với tài khoản có hiển thị chương trình dùng thử, người dùng cũng cần đọc kỹ điều kiện thanh toán và cơ chế gia hạn sau thời gian miễn phí để tránh phát sinh phí ngoài ý muốn.